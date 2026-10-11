Есть ли в России скрытая мобилизация и надо ли применять по Украине оружие большей мощности – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:19 - В чём слабость и в чём сила нынешней армии России?
00:42 – Есть ли необходимость в применении по Украине оружия большей мощности?
07:33 – Есть ли в России практика "тихой мобилизации"?
16:33 – Могло ли общество повлиять на украинские элиты?
33:46 – Для чего российским властям понадобилось ограничение доступа в интернет и блокировка ряда ресурсов?
42:47 – Был ли приход нацистов к власти в Германии обусловлен реваншизмом?
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