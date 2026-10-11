https://ukraina.ru/20261011/est-li-v-rossii-skrytaya-mobilizatsiya-i-nado-li-primenyat-po-ukraine-oruzhie-bolshey-moschnosti--ischenko-1083745947.html

Есть ли в России скрытая мобилизация и надо ли применять по Украине оружие большей мощности – Ищенко

Есть ли в России скрытая мобилизация и надо ли применять по Украине оружие большей мощности – Ищенко - 11.10.2026 Украина.ру

Есть ли в России скрытая мобилизация и надо ли применять по Украине оружие большей мощности – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 11.10.2026

2026-10-11T18:10

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украина.ру

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Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:19 - В чём слабость и в чём сила нынешней армии России? 00:42 – Есть ли необходимость в применении по Украине оружия большей мощности? 07:33 – Есть ли в России практика "тихой мобилизации"? 16:33 – Могло ли общество повлиять на украинские элиты?33:46 – Для чего российским властям понадобилось ограничение доступа в интернет и блокировка ряда ресурсов? 42:47 – Был ли приход нацистов к власти в Германии обусловлен реваншизмом? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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