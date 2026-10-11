Есть ли в России скрытая мобилизация и надо ли применять по Украине оружие большей мощности – Ищенко - 11.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261011/est-li-v-rossii-skrytaya-mobilizatsiya-i-nado-li-primenyat-po-ukraine-oruzhie-bolshey-moschnosti--ischenko-1083745947.html
Есть ли в России скрытая мобилизация и надо ли применять по Украине оружие большей мощности – Ищенко
Есть ли в России скрытая мобилизация и надо ли применять по Украине оружие большей мощности – Ищенко - 11.10.2026 Украина.ру
Есть ли в России скрытая мобилизация и надо ли применять по Украине оружие большей мощности – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 11.10.2026
2026-10-11T18:10
2026-10-11T18:10
видео
россия
украина
германия
ростислав ищенко
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0b/1083745815_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6b60e6691119a1d7e46439077ab72f5.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:19 - В чём слабость и в чём сила нынешней армии России? 00:42 – Есть ли необходимость в применении по Украине оружия большей мощности? 07:33 – Есть ли в России практика "тихой мобилизации"? 16:33 – Могло ли общество повлиять на украинские элиты?33:46 – Для чего российским властям понадобилось ограничение доступа в интернет и блокировка ряда ресурсов? 42:47 – Был ли приход нацистов к власти в Германии обусловлен реваншизмом? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
россия
украина
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/0b/1083745815_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4afe9f4dc70b645c8afbe4dea89f20a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, германия, ростислав ищенко, украина.ру, видео
Видео, Россия, Украина, Германия, Ростислав Ищенко, Украина.ру

Есть ли в России скрытая мобилизация и надо ли применять по Украине оружие большей мощности – Ищенко

18:10 11.10.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:19 - В чём слабость и в чём сила нынешней армии России?
00:42 – Есть ли необходимость в применении по Украине оружия большей мощности?
07:33 – Есть ли в России практика "тихой мобилизации"?
16:33 – Могло ли общество повлиять на украинские элиты?
33:46 – Для чего российским властям понадобилось ограничение доступа в интернет и блокировка ряда ресурсов?
42:47 – Был ли приход нацистов к власти в Германии обусловлен реваншизмом?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Канал Ростислава Ищенко в МАХ: https://max.ru/rostislavishchenko
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияУкраинаГерманияРостислав ИщенкоУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:29Освобождение Николаева и Одессы и наступление на Сумы и Харьков: эксперт о сроках и этапах СВО
18:27Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие
18:10Есть ли в России скрытая мобилизация и надо ли применять по Украине оружие большей мощности – Ищенко
18:00Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября
17:32Зеленский согласился провести выборы, но есть нюанс
17:26Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной
16:41"С детьми и собаками нельзя": Западная Украина дерёт втридорога, но ставит препоны
16:03В Праге вид из окна лучше: украинский судья сбежал в Чехию, оставив почти 500 нерассмотренных дел
16:00Болгарский царь Самуил: сражался за свою родину и помог христианизации Руси
15:33Мэр Днепра Филатов* прокомментировал информацию о своем бегстве за границу
15:01"Табу на мир": на Украине заговорили о компромиссе с Россией после зимы
14:47Вьются кудри: Тимошенко ошарашила новым образом
13:51"Пора выбрать нового лидера": Маск поддержал Трампа и выступил против Зеленского
13:45Разозлившие Зеленского Потап и Настя Каменских решили подзаработать на Орбакайте
13:43Песков рассказал об истерике Зеленского
13:43В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек
13:26Украинскую делегацию облили дизелем в США: шесть мучительных часов и истерика Зеленского
13:21Фильтрационные лагеря, раздел семей и травля: что Украина устроила в Харьковской области - Ганчев
13:16"Четыре села и много подлости": Корчинский* накинулся на США и призвал тыл пострадать
13:00"Колония Украина" Европе больше не нужна. Украина говорит "Нет!" членству в ЕС
Лента новостейМолния