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"Пора выбрать нового лидера": Маск поддержал Трампа и выступил против Зеленского
"Пора выбрать нового лидера": Маск поддержал Трампа и выступил против Зеленского - 11.10.2026 Украина.ру
"Пора выбрать нового лидера": Маск поддержал Трампа и выступил против Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск 11 октября поддержал идею президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине. Об этом он написал в соцсети X
2026-10-11T13:51
2026-10-11T13:51
2026-10-11T13:51
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"Я согласен, Украине пора выбрать нового лидера", — заявил Маск.Так миллиардер отреагировал на заявление Дональда Трампа, который предложил Киеву сменить руководство ради заключения мирного соглашения.Трамп 10 октября также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы положить конец конфликту много раз, но предпочитает этого не делать. Он отметил, что США требовали от Украины не наносить удары по российским НПЗ. По словам Трампа, Зеленский хочет создавать проблемы США и всему миру.О тектоническом сдвиге в американо-украинских отношениях – в материале Зеленский плюнул в лицо Трампу — на этом на украинской истории можно ставить точкуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, выборы, украина, сша, киев, дональд трамп, нпз, украина.ру, владимир зеленский, илон маск
Новости, выборы, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, НПЗ, Украина.ру, Владимир Зеленский, Илон Маск
"Пора выбрать нового лидера": Маск поддержал Трампа и выступил против Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск 11 октября поддержал идею президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине. Об этом он написал в соцсети X
"Я согласен, Украине пора выбрать нового лидера", — заявил Маск.
Так миллиардер отреагировал на заявление Дональда Трампа, который предложил Киеву сменить руководство ради заключения мирного соглашения.
Трамп 10 октября также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы положить конец конфликту много раз, но предпочитает этого не делать.
Он отметил, что США требовали от Украины не наносить удары по российским НПЗ. По словам Трампа, Зеленский хочет создавать проблемы США и всему миру.
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