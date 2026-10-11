https://ukraina.ru/20261011/koloniya-ukraina-evrope-bolshe-ne-nuzhna-ukraina-govorit-net-chlenstvu-v-es-1083740097.html

"Колония Украина" Европе больше не нужна. Украина говорит "Нет!" членству в ЕС

"Колония Украина" Европе больше не нужна. Украина говорит "Нет!" членству в ЕС - 11.10.2026 Украина.ру

"Колония Украина" Европе больше не нужна. Украина говорит "Нет!" членству в ЕС

Украина отказалась от членства в ЕС! Так пишут сегодня европейские издания. Это действительно так. Но не надо удивляться

2026-10-11T13:00

2026-10-11T13:00

2026-10-11T13:00

эксклюзив

украина

владимир зеленский

фридрих мерц

ес

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Многолетняя мечта всех украинских "патриотов" - вступить в Евросоюз - никуда не делась. Наоборот, об этом продолжают говорить как об основной цели существования Украины."Коломыя - цэ Европа!" С такими лозунгами Западная Украина приезжала на Евромайдан в Киеве в 2014-м. Ничего не поменялось и сейчас.Потому что кроме "вступления в Евросоюз", украинская власть не может сформулировать никакой другой внятной цели будущего.Но почему же Украина говорит: "мы не согласны?" Всё дело в том, что членство Украине предлагается "ненастоящее"."Хватит водить Украину за нос"На прошедшей неделе совершенно ясно высказались два европейских политика.Руководитель программы расширения Евросоюза Марта Кос сказала, что "к 2030 году в ЕС могут появиться два или три новых государства, если они выполнят свои обещания."Два кандидата известны: это Черногория и Албания. Кто же третий? Это может быть Украина?Марта Кос отвечает так: 1 января 2027 года, как об этом заявлял Владимир Зеленский, Украина в ЕС не вступит."Дата 1 января 2027 года была обозначена Зеленским. Вступление основано на принципе заслуг: очевидно, что эта дата невозможна."Премьер Албании Эди Рама в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag сказал значительно яснее:"Посмотрите на Украину. То, что ей обещают - это ложь. По обычному пути вступления, с соблюдением всех критериев, её никогда не примут. Об этом знают все."Издание Rapporteur (бывший Euroactiv):"ЕС следует прекратить давать Киеву ложные надежды на вступление в ЕС."До конца десятилетия этого не произойдёт, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленных дипломатов. Более того, перспектива членства вообще находится под вопросом."Хватит водить Украину за нос", - так высказался собеседник издания.И тут же появился материал в Financial Times, где сообщается ещё более неприятное для Украины: если страна вступит в Евросоюз, то ей ограничат доступ к сельскохозяйственным субсидиям и к европейскому рынку."Мечта еврочиновника"В чём же дело?Украина в ЕС нужна только еврочиновникам. Любой бюрократический аппарат должен расширяться, таковы имманентно присущие ему свойства.Бюрократия ЕС спит и видит, как в ЕС стройными рядами вступают и Черногория, и Албания. И Украина с Молдавией. И Грузия с Арменией. Канаду недавно обещали принять!Это же просто "мечта еврочиновника". Сколько нужно дополнительных бюрократов, комиссий, подкомиссий, сколько денег можно будет списать на эти нужды.В ЕК уже сегодня трудится около 30 тысяч человек! Они постепенно обрастают новыми службами. Например, появился ранее не предусмотренный собственный МИД, который возглавляет всем хорошо известная Кая Каллас.Урсула фон дер Ляйен уже требует собственную "разведку ЕС". Так скоро и армия понадобится? Об этом уже идут вполне серьезные разговоры.Но странам - членам ЕС Украина совершенно не нужна.Фермеры против УкраиныОколо 50% всех субсидий в ЕС составляют субсидии на сельское хозяйство. Фермерам платят за то, чтобы они не выращивали ничего сверх квот.Например, Греция при вступлении в ЕС отказалась от выращивания собственной пшеницы.А ранее имевшая высокоразвитое сельское хозяйство Болгария не выращивает свои помидоры и перцы для ЕС. Болгарские персики и яблоки тоже не продаются в Европе.Ну а как вы думали? За "демократию" надо платить. Например, потерей суверенитета и собственной продукции.И тут вдруг на рынок приходит Украина со своей пшеницей и зерном.В Польше, кстати, уже давно это осознали. Кроме конкуренции на рынке продовольствия, есть многое, что исторически разделяет польский и украинский народы.Вот свежий соцопрос. Если в 2022 году Украину в ЕС хотели видеть 60% поляков, то теперь - только 9%.А совсем недавно, когда Украине российские "Герани" заблокировали черноморские порты, Румыния и Польша поступили "по-братски": отказались помогать Украине в экспорте зерна."Украина представляет реальную угрозу для европейских фермеров", - написало издание Politico.Визит МерцаВо время недавнего визита канцлера Фридриха Мерца в Киев, он привёз предложение "ассоциированного члена" с очень урезанными возможностями.Видимо, условия "ассоциации" таковы, что даже сегодняшнее насквозь коррумпированное руководство Украины сказало "нет!"Фактически, Мерц предложил Украине статус "колонии" (надо заметить в скобках, что это именно то, чего всегда хотела Германия для этой территории: "жизненное пространство для немцев", в виде удобной ближней колонии).Колония Украина"Колония Украина". Так вот за что "стоял Майдан!"Но дела обстоят еще хуже. Даже в статусе колонии Украина больше не нужна.На конец 2026 года долг Украины составит 240 млрд долларов. По прогнозам, на конец 2027 года долг составит 290 млрд.Без кредитов и денег ЕС Украина не сможет не просто выжить - она не сможет даже содержать свой госаппарат!Две трети доходов Украины шли на погашение долга ещё до Зеленского. Что же будет сейчас? Как только остановится война - Украина останется не просто "ни с чем". Это будет "ни с чем" плюс огромные долги.На Украине сейчас живут 22-25 млн человек. Около 10 млн - пенсионеры, 3,4 млн - инвалиды.Как только откроют границы, с Украины уедет, как прогнозирует украинский экономист Алексей Кущ, ещё 1,5-2 млн человек.А ведь в 2014 году, когда "стоял Евромайдан", Украина была ещё вполне процветающей.Теперь же это - просто выпотрошенная страна. Украину, наверное, будут приводить в учебниках закрытых курсов по неоколониализму как пример идеальной спецоперации Запада.И это ещё неизвестно, что там подписано в "столетнем соглашении" Украины с Британией. И что по аналогичному соглашению Украина отдала США.Единственное, что ещё может пока что продавать Украина - это продать себя как "территорию войны"."Колония Украина" больше не нужна ЕС даже в качестве колонии.

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, владимир зеленский, фридрих мерц, ес