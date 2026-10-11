Зеленский согласился провести выборы, но есть нюанс - 11.10.2026 Украина.ру
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Зеленский согласился провести выборы, но есть нюанс
Зеленский согласился провести выборы, но есть нюанс - 11.10.2026 Украина.ру
Зеленский согласился провести выборы, но есть нюанс
Владимир Зеленский пообещал, что Украина проведёт выборы президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. Об этом 11 октября он заявил журналистам
2026-10-11T17:32
2026-10-11T17:32
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владимир путин
дональд трамп
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"Если Путин согласится на 60-дневное перемирие, Украина проведёт выборы", — сказал он.По словам Зеленского, двухмесячная пауза в боевых действиях необходима для организации голосования и обеспечения безопасности избирательного процесса.Ранее Дональд Трамп прямо призвал Зеленского провести выборы на Украине. Американский лидер заявил, что Зеленский уже неоднократно мог договориться об урегулировании конфликта, но не сделал этого. Трамп также посоветовал Украине выбрать нового президента, способного заключить мирное соглашение.Подробнее – в материале "Мир важнее победы": половина украинцев готова на уступкиБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, украина.ру, владимир путин, дональд трамп
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Украина.ру, Владимир Путин, Дональд Трамп

Зеленский согласился провести выборы, но есть нюанс

17:32 11.10.2026
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Владимир Зеленский пообещал, что Украина проведёт выборы президента, если российский лидер Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня. Об этом 11 октября он заявил журналистам
"Если Путин согласится на 60-дневное перемирие, Украина проведёт выборы", — сказал он.
По словам Зеленского, двухмесячная пауза в боевых действиях необходима для организации голосования и обеспечения безопасности избирательного процесса.
Ранее Дональд Трамп прямо призвал Зеленского провести выборы на Украине. Американский лидер заявил, что Зеленский уже неоднократно мог договориться об урегулировании конфликта, но не сделал этого.
Трамп также посоветовал Украине выбрать нового президента, способного заключить мирное соглашение.
Подробнее – в материале "Мир важнее победы": половина украинцев готова на уступки
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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