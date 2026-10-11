https://ukraina.ru/20261011/ukrainskuyu-delegatsiyu-oblili-dizelem-v-ssha-shest-muchitelnykh-chasov-i-isterika-zelenskogo-1083742463.html

Украинскую делегацию облили дизелем в США: шесть мучительных часов и истерика Зеленского

Украинскую делегацию облили дизелем в США: шесть мучительных часов и истерика Зеленского - 11.10.2026 Украина.ру

Украинскую делегацию облили дизелем в США: шесть мучительных часов и истерика Зеленского

Шестичасовая встреча в Майами обернулась политическим фиаско для Киева, а переговоры США и России вышли на первый план.

2026-10-11T13:26

2026-10-11T13:26

2026-10-11T13:26

эксклюзив

сша

украина

киев

стив уиткофф

владимир зеленский

дональд трамп

нпз

минфин

офис президента

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Пока украинская делегация летела через Атлантику, чтобы в очередной раз «продать» вашингтонским собеседникам свою версию мира, в телефонном разговоре между Вашингтоном и Москвой решалась судьба не только украинской энергетики, но и конфликта в целом.К моменту приземления самолёта с Кириллом Будановым* и Рустемом Умеровым во Флориде сделка уже была фактически в кармане у Трампа. Её публичное объявление лишь подтвердило: украинская делегация приехала не договариваться, а присутствовать при оглашении приговора собственной субъектности.Зачем вообще ехалиК началу октября дипломатический процесс вокруг украинского конфликта забуксовал: ни «формула мира» Зеленского, ни европейские инициативы не сдвинули его с мёртвой точки.Администрация Трампа торопилась: до промежуточных выборов в США оставались считанные недели, приближалась и зима с её энергетическими рисками для Украины. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер готовили «новые идеи», которые должны были стать основой для прорыва.Киеву эти новые идеи были нужны как воздух. Позиции Украины на фронте ухудшались, западная помощь поступала с перебоями, а внутри страны нарастали усталость и раздражение. Поездка в США должна была продемонстрировать: Киев по-прежнему самостоятелен, с ним считаются, его слушают.Как выяснилось позже, слушали невнимательно — или вовсе не слушали.Состав делегации: разведка, офис, парламентДелегацию возглавил глава Офиса президента Кирилл Буданов. Вместе с ним в Майами отправились Рустем Умеров (глава Службы внешней разведки), Сергей Кислица (первый заместитель министра иностранных дел) и Давид Арахамия (лидер фракции «Слуга народа»).Состав красноречив: разведка, дипломатия и парламентское прикрытие. Присутствие Буданова и Умерова подчёркивало чувствительный, военный характер повестки: гарантии безопасности, разведданные, удары по российским НПЗ. Арахамия должен был обеспечить политическое оформление возможных договорённостей внутри Украины — если их вообще предполагалось достичь.Но выбор переговорщиков выдавал слабость позиции Киева: их задача сводилась скорее к фиксации уже достигнутых без него договорённостей, чем к торгу. Это стало очевидно в первый же день.Шесть часов в Майами — и пустой второй деньВстреча состоялась 9 октября и длилась шесть часов. С американской стороны присутствовали Уиткофф, Кушнер, представители Совета нацбезопасности и Минфина.Присоединились и европейцы — представители «евротройки» (Франции, Германии и Великобритании), Еврокомиссии и НАТО. Повестка была широкой: энергетическая устойчивость Украины зимой, экспорт зерна, гарантии безопасности, послевоенное восстановление, частичное прекращение огня и территориальный вопрос.После встречи Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и «плодотворными». За этой стандартной дипломатической формулой обычно скрывается отсутствие конкретики. Так оказалось и на этот раз: никаких договорённостей не объявили. Спецпредставитель Трампа лишь заметил, что встреча «помогла определить направления для дальнейшей работы» перед контактами США с Россией.Порядок показателен: сначала выслушать Украину, затем говорить с Россией. Но решения принимались не в Майами.Второй день переговоров, запланированный на 10 октября, был отменен — украинская делегация досрочно покинула США.Дизельная сделка: удар, которого не ждалиПричиной срочного отъезда стал телефонный разговор Трампа и Владимира Путина, в ходе которого была достигнута договорённость о поставках российского дизельного топлива в США. Речь шла о немедленной поставке более 300 тысяч тонн с перспективой увеличения объёма до 5 миллионов тонн.Одновременно Минфин США выдал лицензию на смягчение санкций до апреля 2027 года. Всё это выглядит как системное решение, рассчитанное минимум на полгода, — в нынешних условиях весьма длительный горизонт планирования.Для Киева это стало холодным душем. По данным источников, Зеленский узнал о сделке примерно за час до её публичного объявления Трампом. Financial Times сообщила, что переговоры «свернулись после публичных заявлений Трампа».Украинскую делегацию, по сути, использовали как дымовую завесу: пока в Майами говорили о «гарантиях безопасности», Вашингтон и Москва определяли энергетический баланс, в котором интересы Украины не учитывались.Реакция Зеленского была предсказуемой и оттого ещё более бессильной. Он назвал сделку «абсолютно ужасной», «подарком Путину на день рождения» и «инвестицией в войну». Но громкие слова ничего не меняли: стратегическое решение приняли без него.Трамп и Маск: требование выборовУже 10 октября Трамп заявил журналистам, что Зеленскому следует «провести выборы». Позже он выразился ещё жёстче: Украине необходим новый лидер, который «сможет заключить сделку». Тем самым он прямо поставил под вопрос легитимность украинского руководства и его способность быть партнёром по переговорам.Илон Маск, чьё влияние на информационное поле США трудно переоценить, поддержал Трампа. Сначала он заявил: «Зеленский зашел слишком далеко», затем добавил: «Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера».Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал лаконично: «Украинские выборы приближаются».За двое суток Киев получил удар сразу с трёх направлений: экономического (дизельная сделка), политического (требование выборов) и информационного (заявления Маска). Эти выступления и решения сложились в скоординированную линию на переформатирование украинской политики.Официальные заявления складываются в безрадостную для Киева картину. Уиткофф говорил о «конструктивности» и «направлениях для дальнейшей работы», Зеленский — об «ужасной сделке» и «дымовой завесе», Трамп — о «большой сделке» и необходимости выборов. Никаких конкретных обязательств перед Украиной США не озвучили: ни гарантий, ни сроков, ни объёмов помощи. Только общие слова — и дизель.Что это меняет: политическое поле после МайамиПосле Майами переговоры вокруг украинского конфликта всё больше сводятся к диалогу США и России. Украина из участника превратилась в объект обсуждения. У этой перемены несколько последствий.Во-первых, Вашингтон перестал скрывать раздражение украинскими ударами по российским НПЗ. По данным Axios, США около шести раз просили Киев прекратить эти атаки. Теперь, когда американская сторона сама заинтересована в российском дизеле, просьбы превращаются в требования. Военные действия Украины напрямую противоречат экономическим интересам её главного союзника.Во-вторых, дизельная сделка выходит за рамки энергетики: Вашингтон даёт понять, что готов размораживать отношения с Москвой из прагматических соображений, не оглядываясь на Киев. По данным New York Times, США предложили России разморозку активов на Западе как стимул для частичного перемирия.В-третьих, требование выборов бьёт по легитимности Зеленского. Его президентский срок истёк в мае 2024 года, выборы не проводились, и теперь Трамп публично поднимает этот вопрос при поддержке Маска. Это означает, что в американском истеблишменте формируется консенсус: Зеленский — препятствие для сделки. Разговоры о «новом лидере» приобретают очертания конкретного политического сценария.В-четвёртых, Европа оказалась в стороне. Представители «евротройки» присутствовали в Майами, но ни на что не повлияли. ЕС не приветствует сближение Трампа с Путиным, но не в силах ему помешать. Центр принятия решений переместился в Вашингтон и Москву.В-пятых, Зеленский сохраняет жёсткую позицию: отверг сделку и дал понять, что не намерен уходить. Но жёсткость без ресурсов — не позиция, а а демонстративная поза.Итог: делегация уехала, дизель осталсяОбъявление американо-российской дизельной сделки сорвало поездку украинской делегации. Дипломатическая неудача продемонстрировала, что Киев больше не выступает самостоятельным участником переговоров: ключевые решения принимаются без него, а его руководству открыто предлагают уступить место тем, кто готов заключить сделку.Украинскую делегацию в Вашингтоне «облили дизелем» — тем самым топливом, которое теперь потечёт из России в США, пока украинские представители будут объяснять партнёрам, почему они против.Остаётся вопрос: что обсуждали в Майами шесть часов, если главное решение было принято в другом месте и без участия Украины? Вероятно, то, как сообщить Киеву, что его мнение больше не является решающим.Судя по реакции Зеленского, сообщение получено.* Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ

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эксклюзив, сша, украина, киев, стив уиткофф, владимир зеленский, дональд трамп, нпз, минфин, офис президента