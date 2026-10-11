Разозлившие Зеленского Потап и Настя Каменских решили подзаработать на Орбакайте - 11.10.2026 Украина.ру
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Разозлившие Зеленского Потап и Настя Каменских решили подзаработать на Орбакайте
Разозлившие Зеленского Потап и Настя Каменских решили подзаработать на Орбакайте - 11.10.2026 Украина.ру
Разозлившие Зеленского Потап и Настя Каменских решили подзаработать на Орбакайте
Украинские исполнители Потап и Настя Каменских заработали в США миллионы на продюсировании уехавших из России звёзд
2026-10-11T13:45
2026-10-11T13:45
новости
украина
сша
россия
настя каменских
потап
владимир зеленский
кабмин
офис президента
верховная рада
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Украинские певцы Алексей Потапенко, более известный как Потап, и Анастасия Каменских заработали миллионы на организации гастролей Светланы Лободы и Кристины Орбакайте, сообщил телеграм-канал SHOT.По его информации, гастроли Лободы по США организовывает связанная с Потапом и Каменских компания MOZGI INTERNATIONAL LLC и EMX AGENCY LLC. Только за восемь концертов в году фирма заработала более 50 млн руб. Как сообщил телеграм-канал, семейная пара певцов забирает большую часть денег себе. Так, на организации гастролей своей соотечественницы украинцы заработали по 15 млн руб. каждый.Как отмечает канал, сейчас семейная пара работает с Орбакайте. Потап и Настя вместе с промоутером Сергеем Маковцом организовали выступления Орбакайте в шести американских городах.Примечательно, что площадки, на которых выступает Орбакайте, используют и сами Потап с Каменских. Так, 19 декабря они выступят в нью-йоркском Oceana Theater – всего спустя 13 дней после выступления там же Орбакайте.Промоутер Маковец является давним другом Потапа и Каменских. В 2026 году он стал президентом EMX AGENCY LLC. Также Маковец, несмотря на проукраинские симпатии и активную поддержку Украины, вовсю работает с россиянами. Так, ранее он организовывал американские туры Александра Реввы и Михаила Шуфутинского.Ранее, в конце сентября, Владимир Зеленский поручил правительству и Службе безопасности Украины рассмотреть вопрос лишения Потапа звания заслуженного артиста Украины. Зеленский перенаправил в Кабмин соответствующую петицию, набравшую на сайте Офиса президента Украины 25 тыс. голосов.При этом Зеленский поблагодарил голосовавших, заявив, что их инициатива направлена на борьбу с "российским влиянием".До этого Верховная Рада не смогла принять решение о направлении Зеленскому просьбы лишить Потапа этого звания.В августе Потап и Каменских выступили против преследования по языковому признаку на Украине. Семья опубликовала в соцсетях шуточное видео, в котором шутя извинились за то, что говорят по-русски. На видео они корчились в конвульсиях, словно страдая от сильной боли в животе. Также они заявили, что "забыли о том, что есть такое понятие, как "свобода"".Видео завирусилось. В итоге пара попала на сайт "Миротворец".
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Украина.ру
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5
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новости, украина, сша, россия, настя каменских, потап, владимир зеленский, кабмин, офис президента, верховная рада
Новости, Украина, США, Россия, Настя Каменских, Потап, Владимир Зеленский, Кабмин, Офис президента, Верховная Рада

Разозлившие Зеленского Потап и Настя Каменских решили подзаработать на Орбакайте

13:45 11.10.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / kamenskuxПотап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / kamenskux
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Украинские исполнители Потап и Настя Каменских заработали в США миллионы на продюсировании уехавших из России звёзд
Украинские певцы Алексей Потапенко, более известный как Потап, и Анастасия Каменских заработали миллионы на организации гастролей Светланы Лободы и Кристины Орбакайте, сообщил телеграм-канал SHOT.
По его информации, гастроли Лободы по США организовывает связанная с Потапом и Каменских компания MOZGI INTERNATIONAL LLC и EMX AGENCY LLC. Только за восемь концертов в году фирма заработала более 50 млн руб. Как сообщил телеграм-канал, семейная пара певцов забирает большую часть денег себе. Так, на организации гастролей своей соотечественницы украинцы заработали по 15 млн руб. каждый.
Как отмечает канал, сейчас семейная пара работает с Орбакайте. Потап и Настя вместе с промоутером Сергеем Маковцом организовали выступления Орбакайте в шести американских городах.
Примечательно, что площадки, на которых выступает Орбакайте, используют и сами Потап с Каменских. Так, 19 декабря они выступят в нью-йоркском Oceana Theater – всего спустя 13 дней после выступления там же Орбакайте.
Промоутер Маковец является давним другом Потапа и Каменских. В 2026 году он стал президентом EMX AGENCY LLC. Также Маковец, несмотря на проукраинские симпатии и активную поддержку Украины, вовсю работает с россиянами. Так, ранее он организовывал американские туры Александра Реввы и Михаила Шуфутинского.
Ранее, в конце сентября, Владимир Зеленский поручил правительству и Службе безопасности Украины рассмотреть вопрос лишения Потапа звания заслуженного артиста Украины. Зеленский перенаправил в Кабмин соответствующую петицию, набравшую на сайте Офиса президента Украины 25 тыс. голосов.
При этом Зеленский поблагодарил голосовавших, заявив, что их инициатива направлена на борьбу с "российским влиянием".
До этого Верховная Рада не смогла принять решение о направлении Зеленскому просьбы лишить Потапа этого звания.
В августе Потап и Каменских выступили против преследования по языковому признаку на Украине. Семья опубликовала в соцсетях шуточное видео, в котором шутя извинились за то, что говорят по-русски. На видео они корчились в конвульсиях, словно страдая от сильной боли в животе. Также они заявили, что "забыли о том, что есть такое понятие, как "свобода"".
Видео завирусилось. В итоге пара попала на сайт "Миротворец".
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