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Разозлившие Зеленского Потап и Настя Каменских решили подзаработать на Орбакайте

Разозлившие Зеленского Потап и Настя Каменских решили подзаработать на Орбакайте - 11.10.2026 Украина.ру

Разозлившие Зеленского Потап и Настя Каменских решили подзаработать на Орбакайте

Украинские исполнители Потап и Настя Каменских заработали в США миллионы на продюсировании уехавших из России звёзд

2026-10-11T13:45

2026-10-11T13:45

2026-10-11T13:45

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Украинские певцы Алексей Потапенко, более известный как Потап, и Анастасия Каменских заработали миллионы на организации гастролей Светланы Лободы и Кристины Орбакайте, сообщил телеграм-канал SHOT.По его информации, гастроли Лободы по США организовывает связанная с Потапом и Каменских компания MOZGI INTERNATIONAL LLC и EMX AGENCY LLC. Только за восемь концертов в году фирма заработала более 50 млн руб. Как сообщил телеграм-канал, семейная пара певцов забирает большую часть денег себе. Так, на организации гастролей своей соотечественницы украинцы заработали по 15 млн руб. каждый.Как отмечает канал, сейчас семейная пара работает с Орбакайте. Потап и Настя вместе с промоутером Сергеем Маковцом организовали выступления Орбакайте в шести американских городах.Примечательно, что площадки, на которых выступает Орбакайте, используют и сами Потап с Каменских. Так, 19 декабря они выступят в нью-йоркском Oceana Theater – всего спустя 13 дней после выступления там же Орбакайте.Промоутер Маковец является давним другом Потапа и Каменских. В 2026 году он стал президентом EMX AGENCY LLC. Также Маковец, несмотря на проукраинские симпатии и активную поддержку Украины, вовсю работает с россиянами. Так, ранее он организовывал американские туры Александра Реввы и Михаила Шуфутинского.Ранее, в конце сентября, Владимир Зеленский поручил правительству и Службе безопасности Украины рассмотреть вопрос лишения Потапа звания заслуженного артиста Украины. Зеленский перенаправил в Кабмин соответствующую петицию, набравшую на сайте Офиса президента Украины 25 тыс. голосов.При этом Зеленский поблагодарил голосовавших, заявив, что их инициатива направлена на борьбу с "российским влиянием".До этого Верховная Рада не смогла принять решение о направлении Зеленскому просьбы лишить Потапа этого звания.В августе Потап и Каменских выступили против преследования по языковому признаку на Украине. Семья опубликовала в соцсетях шуточное видео, в котором шутя извинились за то, что говорят по-русски. На видео они корчились в конвульсиях, словно страдая от сильной боли в животе. Также они заявили, что "забыли о том, что есть такое понятие, как "свобода"".Видео завирусилось. В итоге пара попала на сайт "Миротворец".

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новости, украина, сша, россия, настя каменских, потап, владимир зеленский, кабмин, офис президента, верховная рада