https://ukraina.ru/20261011/tramp-obyavil-energeticheskoe-peremirie-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1083744238.html

Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной

Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной - 11.10.2026 Украина.ру

Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 октября, объявил о том, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие

2026-10-11T17:26

2026-10-11T17:26

2026-10-11T17:26

новости

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/17/1083368147_0:47:1326:792_1920x0_80_0_0_3c928a3b2f6971d98cffba80ed8ad950.jpg

"С этого момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие". Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его!" - написал американский президент в своей соцсети Truth Social.Москва и Киев пока эту информацию не подтвердили. Заявлению Трампа предшествовало заключение дизельной сделки с Россией - из-за атак ВСУ на российские НПЗ в Америке возник дефицит дизтоплива. По решению Трампа и российского лидера Владимира Путина, Вашингтон отменил часть санкций, чтобы импортировать дизельное топливо из РФ. После этого в комментарии журналистам глава Белого дома обвинил Владимира Зеленского в том, что он отказался от настойчивых просьб США не наносить удары по российским НПЗ. По словам Трампа, Зеленский создает проблемы для всего мира, не хочет заключать сделки, а Украине пора провести президентские выборы и избрать нового лидера. На следующий день глава киевского режима ответил, что готов пойти на энергетическое перемирие, если РФ поступит зеркально. Кроме того, он отметил, что в случае, если Россия объявит 60-дневное прекращение огня, то на Украине состоятся президентские выборы.

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин