https://ukraina.ru/20261011/tramp-obyavil-energeticheskoe-peremirie-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1083744238.html
Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной
Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной - 11.10.2026 Украина.ру
Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 октября, объявил о том, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие
2026-10-11T17:26
2026-10-11T17:26
2026-10-11T17:26
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"С этого момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие". Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его!" - написал американский президент в своей соцсети Truth Social.Москва и Киев пока эту информацию не подтвердили. Заявлению Трампа предшествовало заключение дизельной сделки с Россией - из-за атак ВСУ на российские НПЗ в Америке возник дефицит дизтоплива. По решению Трампа и российского лидера Владимира Путина, Вашингтон отменил часть санкций, чтобы импортировать дизельное топливо из РФ. После этого в комментарии журналистам глава Белого дома обвинил Владимира Зеленского в том, что он отказался от настойчивых просьб США не наносить удары по российским НПЗ. По словам Трампа, Зеленский создает проблемы для всего мира, не хочет заключать сделки, а Украине пора провести президентские выборы и избрать нового лидера. На следующий день глава киевского режима ответил, что готов пойти на энергетическое перемирие, если РФ поступит зеркально. Кроме того, он отметил, что в случае, если Россия объявит 60-дневное прекращение огня, то на Украине состоятся президентские выборы.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 октября, объявил о том, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие
"С этого момента в войне между Россией и Украиной объявляется "энергетическое перемирие". Обе стороны дали на это согласие. Не нарушайте его!" - написал американский президент в своей соцсети Truth Social.
Москва и Киев пока эту информацию не подтвердили.
Заявлению Трампа предшествовало заключение дизельной сделки с Россией - из-за атак ВСУ на российские НПЗ в Америке возник дефицит дизтоплива. По решению Трампа и российского лидера Владимира Путина, Вашингтон отменил часть санкций, чтобы импортировать дизельное топливо из РФ.
После этого в комментарии журналистам глава Белого дома обвинил Владимира Зеленского в том, что он отказался от настойчивых просьб США не наносить удары по российским НПЗ.
По словам Трампа, Зеленский создает проблемы для всего мира, не хочет заключать сделки, а Украине пора провести президентские выборы и избрать нового лидера.
На следующий день глава киевского режима ответил, что готов пойти на энергетическое перемирие, если РФ поступит зеркально. Кроме того, он отметил, что в случае, если Россия объявит 60-дневное прекращение огня, то на Украине состоятся президентские выборы.