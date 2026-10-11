В Праге вид из окна лучше: украинский судья сбежал в Чехию, оставив почти 500 нерассмотренных дел - 11.10.2026 Украина.ру
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В Праге вид из окна лучше: украинский судья сбежал в Чехию, оставив почти 500 нерассмотренных дел
В Праге вид из окна лучше: украинский судья сбежал в Чехию, оставив почти 500 нерассмотренных дел - 11.10.2026 Украина.ру
В Праге вид из окна лучше: украинский судья сбежал в Чехию, оставив почти 500 нерассмотренных дел
Очередной скандал в украинской судебной системе: судья Одесского окружного административного суда Роман Караван уехал в командировку в Брюссель и обратно не вернулся. Об этом 11 октября сообщили украинские СМИ
2026-10-11T16:03
2026-10-11T16:03
новости
прага
чехия
брюссель
владимир зеленский
нацгвардия
украина.ру
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Как следует из материалов Высшего совета правосудия, в ноябре 2025 года Караван отправился в служебную поездку, после которой на рабочем месте так и не появился. Вместо этого он подал заявление об увольнении по собственному желанию, уведомив, что переехал в Чехию — ухаживать за тяжелобольным отцом, проживающим в Праге.Вот только "уход за отцом" обернулся внушительным багажом незакрытых дел: на момент отъезда в производстве судьи оставались 474 нерассмотренных дела и материала. 7 октября 2026 года Высший совет правосудия открыл в отношении беглеца дисциплинарное дело.Ранее на эту тему: В Харькове капитан Нацгвардии торговал "легальными выездами" за границуБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, прага, чехия, брюссель, владимир зеленский, нацгвардия, украина.ру
Новости, Прага, Чехия, Брюссель, Владимир Зеленский, Нацгвардия, Украина.ру

В Праге вид из окна лучше: украинский судья сбежал в Чехию, оставив почти 500 нерассмотренных дел

16:03 11.10.2026
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Очередной скандал в украинской судебной системе: судья Одесского окружного административного суда Роман Караван уехал в командировку в Брюссель и обратно не вернулся. Об этом 11 октября сообщили украинские СМИ
Как следует из материалов Высшего совета правосудия, в ноябре 2025 года Караван отправился в служебную поездку, после которой на рабочем месте так и не появился. Вместо этого он подал заявление об увольнении по собственному желанию, уведомив, что переехал в Чехию — ухаживать за тяжелобольным отцом, проживающим в Праге.
Вот только "уход за отцом" обернулся внушительным багажом незакрытых дел: на момент отъезда в производстве судьи оставались 474 нерассмотренных дела и материала. 7 октября 2026 года Высший совет правосудия открыл в отношении беглеца дисциплинарное дело.
Ранее на эту тему: В Харькове капитан Нацгвардии торговал "легальными выездами" за границу
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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