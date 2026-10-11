"Просроченных" ракет не будет: кризис в Испании неожиданно аукнулся Зеленскому - 11.10.2026 Украина.ру
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"Просроченных" ракет не будет: кризис в Испании неожиданно аукнулся Зеленскому
"Просроченных" ракет не будет: кризис в Испании неожиданно аукнулся Зеленскому - 11.10.2026 Украина.ру
"Просроченных" ракет не будет: кризис в Испании неожиданно аукнулся Зеленскому
Испания отказалась передать Украине ракеты для американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. По данным британского издания The Daily Telegraph, испанцы вместе с греками отложили принятие данного решения – несмотря на то, что оно было одобрено Мадридом еще в прошлом месяце
2026-10-11T11:05
2026-10-11T11:05
эксклюзив
испания
мадрид
владимир зеленский
украина
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Испанское правительство обещало предоставить Киеву ракеты с истекшим сроком годности, после 23-летнего срока эксплуатации, когда их следует списать и утилизировать согласно правилам безопасности.По мнению специалистов, такие "просроченные" ракеты представляют собой большую угрозу, потому что они могут прилететь вместо цели в жилой квартал. Тем не менее, испанский-премьер министр Педро Санчес поначалу согласился поставить Зеленскому пять ракет для комплексов Patriot – для того, чтобы сэкономить на утилизации проблемных боеприпасов. Однако теперь в Мадриде пошли на попятную, по причине резкого обострения внутриполитической обстановки в самой Испании.Испанские города захлестнули массовые протесты, что привело к внеочередным парламентским выборам. Это случилось после смерти 87-летней Марии дель Кармен Абаскаль, которую насильно выселили из квартиры в Мадриде, где она прожила последние 70 лет. История Марикармен, как ее называют в испанской прессе, вызвала в стране значительный резонанс, а за ее судьбой следили множество различных людей. Выселение пожилой женщины стало для испанского общества символом торжества социальной несправедливости.Квартира, где жила Абаскаль, находилась в восьмиэтажном доме, расположенном в мадридском районе Ретиро. Жилье арендовал в 1956 году ее отец. Он заключил с владельцами здания долгосрочный арендный договор с фиксированной арендной платой – причем, ее индексация была привязана к уровню роста потребительских цен, что не позволяло собственникам резко увеличить эту сумму по собственному желанию.Марикармен была инвалидом и передвигалась на коляске. Она ежемесячно платила за жилье 500 евро, а рыночная цена аренды такой квартиры в ее районе превышала к тому времени 2500 евро. Крупная инвестиционная компания Urbagestión, владевшая этим домом, потребовала платить за аренду 2650 евро, что значительно превышало размеры пенсии Абаскаль. А когда женщина объяснила, что у нее нет таких денег, собственники решили выставить ее на улицу через суд, задействовав для этого высокооплачиваемую команду юристов.Верховный суд Испании встал на сторону корпорации и отказал Марикармен в пересмотре дела. В сентябре полицейский спецназ штурмом захватил квартиру старушки, которую вынесли из здания на носилках, избивая защищавших ее соседей и активистов из профсоюза арендаторов.Абаскаль направили в больницу скорой помощи, потому что она пережила тяжелейший стресс. По Испании прокатилась волна демонстраций, а компания Urbagestión разрешила пенсионерке вернуться к себе домой: скандал начал наносить бизнесменам большой ущерб, влияя на их доходы. Но Мария дель Кармен Абаскаль скоропостижно скончалась, не вставая с больничной койки. Десятого октября испанские профсоюзы почтили ее память общенациональной минутой молчания, а десятки тысяч людей вышли на траурные акции, которые прошли в различных городах и селах страны, скандируя слова: "Это не смерть, это убийство!".История Марикармен вызвала огромный общественный резонанс. Причем, это случилось не только потому, что испанцы искренне жалеют больную женщину, которую свели в могилу крупные корпоративные бизнесмены, действовавшие при поддержке чиновников, полицейских и судей.Проблема неконтролируемого роста арендной платы является для Испании чрезвычайно острой, и она касается не только пенсионеров. Средняя стоимость аренды составляет в стране около 1176 евро в месяц – 99% от зарплаты молодого работника. Аренда отдельной комнаты в Мадриде, Севилье и Барселоне обходится в 700 евро. Покупка нового жилья является для молодежи фантастикой. Жилищное строительство в Испании развивается очень слабо, удовлетворяя не более 40% от реального спроса. А новая застройка в основном представляет собой элитные жилые комплексы, в которые инвестируют средства богатые иностранцы.За последние 10 лет цены на недвижимость в Испании выросли примерно на 80%, а ставки арендной платы поднялись сразу на 87%. Стоимость жилья ежегодно увеличивается на 13%, что делает его недоступным для населения. 67% испанцев в возрасте до 34 лет живут с родителями, потому что аренда жилья им просто не по карману. Тем более, что действующие сегодня нормы аренды позволяют собственникам регулярно поднимать цену на жилье. А в случае судебных споров закон всегда оказывается на их стороне, разрешая полиции силой выселять неплатежеспособных арендаторов.Правительство Педро Санчеса считается в Европе левым, но оно выглядит таким разве что на фоне Дональда Трампа. Человеческая трагедия Марикармен показала, что премьер-министр Испании исправно защищает интересы большого бизнеса, прикрывая эту политику пустопорожней риторикой. А либеральные проправительственные ресурсы бессовестно пытаются представить акции в защиту Марикармен "кампанией кремлевской дезинформации".Санчес издал два правительственных указа, которые должны были способствовать урегулированию ситуации на рынке аренды жилья. Однако эти меры не прошли утверждение в испанском парламенте, где против них голосовали даже некоторые представители правящей коалиции. В результате страну ожидают новые внеочередные выборы. Причем, на них вполне могут победить ультраправые, которые в принципе выступают против ограничения цен на аренду, отстаивая привилегии собственников.Отказ от поставок вооружений на Украину объясняется тем, что спонсорская поддержка Зеленского не вызывает одобрения среди большинства испанских избирателей. Многие представители левого электората отрицательно относятся к сотрудничеству с украинскими националистами, и Санчесу приходится учитывать этот фактор накануне предстоящих выборов, которые состоятся уже 29 ноября. Хотя руководство Европейского союза и НАТО продолжают оказывать давление на Мадрид, требуя направить в Киев бэушные ракеты для комплексов Patriot.Однако Еврокомиссия тоже столкнулась с массовыми протестами, которые перекинулись из Франции на Брюссель. Тысячи бельгийских школьников вышли 10 октября на улицы города, чтобы потребовать увеличения финансирования образования – вместо того, чтобы тратить миллиарды на производство оружия. И европейским чиновникам придется считаться с настроениями народных масс, которые все больше ощущают на себе последствия системного социального кризиса.
https://ukraina.ru/20261011/ukraina-nesetsya-k-katastrofe-eksperty-o-blizhayshem-buduschem-strany-1083735134.html
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Александр Савко
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эксклюзив, испания, мадрид, владимир зеленский, украина
Эксклюзив, Испания, Мадрид, Владимир Зеленский, Украина

"Просроченных" ракет не будет: кризис в Испании неожиданно аукнулся Зеленскому

11:05 11.10.2026
 
© REUTERS / Kylie Cooper Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН
 Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на ГА ООН - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Испания отказалась передать Украине ракеты для американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. По данным британского издания The Daily Telegraph, испанцы вместе с греками отложили принятие данного решения – несмотря на то, что оно было одобрено Мадридом еще в прошлом месяце
Испанское правительство обещало предоставить Киеву ракеты с истекшим сроком годности, после 23-летнего срока эксплуатации, когда их следует списать и утилизировать согласно правилам безопасности.
По мнению специалистов, такие "просроченные" ракеты представляют собой большую угрозу, потому что они могут прилететь вместо цели в жилой квартал. Тем не менее, испанский-премьер министр Педро Санчес поначалу согласился поставить Зеленскому пять ракет для комплексов Patriot – для того, чтобы сэкономить на утилизации проблемных боеприпасов. Однако теперь в Мадриде пошли на попятную, по причине резкого обострения внутриполитической обстановки в самой Испании.
Испанские города захлестнули массовые протесты, что привело к внеочередным парламентским выборам. Это случилось после смерти 87-летней Марии дель Кармен Абаскаль, которую насильно выселили из квартиры в Мадриде, где она прожила последние 70 лет.
История Марикармен, как ее называют в испанской прессе, вызвала в стране значительный резонанс, а за ее судьбой следили множество различных людей. Выселение пожилой женщины стало для испанского общества символом торжества социальной несправедливости.
Квартира, где жила Абаскаль, находилась в восьмиэтажном доме, расположенном в мадридском районе Ретиро. Жилье арендовал в 1956 году ее отец. Он заключил с владельцами здания долгосрочный арендный договор с фиксированной арендной платой – причем, ее индексация была привязана к уровню роста потребительских цен, что не позволяло собственникам резко увеличить эту сумму по собственному желанию.
Марикармен была инвалидом и передвигалась на коляске. Она ежемесячно платила за жилье 500 евро, а рыночная цена аренды такой квартиры в ее районе превышала к тому времени 2500 евро. Крупная инвестиционная компания Urbagestión, владевшая этим домом, потребовала платить за аренду 2650 евро, что значительно превышало размеры пенсии Абаскаль. А когда женщина объяснила, что у нее нет таких денег, собственники решили выставить ее на улицу через суд, задействовав для этого высокооплачиваемую команду юристов.
Верховный суд Испании встал на сторону корпорации и отказал Марикармен в пересмотре дела. В сентябре полицейский спецназ штурмом захватил квартиру старушки, которую вынесли из здания на носилках, избивая защищавших ее соседей и активистов из профсоюза арендаторов.
Абаскаль направили в больницу скорой помощи, потому что она пережила тяжелейший стресс. По Испании прокатилась волна демонстраций, а компания Urbagestión разрешила пенсионерке вернуться к себе домой: скандал начал наносить бизнесменам большой ущерб, влияя на их доходы.
Но Мария дель Кармен Абаскаль скоропостижно скончалась, не вставая с больничной койки. Десятого октября испанские профсоюзы почтили ее память общенациональной минутой молчания, а десятки тысяч людей вышли на траурные акции, которые прошли в различных городах и селах страны, скандируя слова: "Это не смерть, это убийство!".
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
07:02
Украина несется к катастрофе. Эксперты о ближайшем будущем страныВ экспертном сообществе обсуждают, можно ли еще рассчитывать на прекращение огня и на какие-либо мирные договорённости, или же Украине следует готовиться к повторению судьбы Парагвая
История Марикармен вызвала огромный общественный резонанс. Причем, это случилось не только потому, что испанцы искренне жалеют больную женщину, которую свели в могилу крупные корпоративные бизнесмены, действовавшие при поддержке чиновников, полицейских и судей.
Проблема неконтролируемого роста арендной платы является для Испании чрезвычайно острой, и она касается не только пенсионеров. Средняя стоимость аренды составляет в стране около 1176 евро в месяц – 99% от зарплаты молодого работника. Аренда отдельной комнаты в Мадриде, Севилье и Барселоне обходится в 700 евро. Покупка нового жилья является для молодежи фантастикой.
Жилищное строительство в Испании развивается очень слабо, удовлетворяя не более 40% от реального спроса. А новая застройка в основном представляет собой элитные жилые комплексы, в которые инвестируют средства богатые иностранцы.
За последние 10 лет цены на недвижимость в Испании выросли примерно на 80%, а ставки арендной платы поднялись сразу на 87%. Стоимость жилья ежегодно увеличивается на 13%, что делает его недоступным для населения. 67% испанцев в возрасте до 34 лет живут с родителями, потому что аренда жилья им просто не по карману. Тем более, что действующие сегодня нормы аренды позволяют собственникам регулярно поднимать цену на жилье. А в случае судебных споров закон всегда оказывается на их стороне, разрешая полиции силой выселять неплатежеспособных арендаторов.
Правительство Педро Санчеса считается в Европе левым, но оно выглядит таким разве что на фоне Дональда Трампа. Человеческая трагедия Марикармен показала, что премьер-министр Испании исправно защищает интересы большого бизнеса, прикрывая эту политику пустопорожней риторикой. А либеральные проправительственные ресурсы бессовестно пытаются представить акции в защиту Марикармен "кампанией кремлевской дезинформации".
Санчес издал два правительственных указа, которые должны были способствовать урегулированию ситуации на рынке аренды жилья. Однако эти меры не прошли утверждение в испанском парламенте, где против них голосовали даже некоторые представители правящей коалиции.
В результате страну ожидают новые внеочередные выборы. Причем, на них вполне могут победить ультраправые, которые в принципе выступают против ограничения цен на аренду, отстаивая привилегии собственников.
Отказ от поставок вооружений на Украину объясняется тем, что спонсорская поддержка Зеленского не вызывает одобрения среди большинства испанских избирателей. Многие представители левого электората отрицательно относятся к сотрудничеству с украинскими националистами, и Санчесу приходится учитывать этот фактор накануне предстоящих выборов, которые состоятся уже 29 ноября.
Хотя руководство Европейского союза и НАТО продолжают оказывать давление на Мадрид, требуя направить в Киев бэушные ракеты для комплексов Patriot.
Однако Еврокомиссия тоже столкнулась с массовыми протестами, которые перекинулись из Франции на Брюссель. Тысячи бельгийских школьников вышли 10 октября на улицы города, чтобы потребовать увеличения финансирования образования – вместо того, чтобы тратить миллиарды на производство оружия.
И европейским чиновникам придется считаться с настроениями народных масс, которые все больше ощущают на себе последствия системного социального кризиса.
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