Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады - 24.07.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады - 24.07.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-24T17:31
2025-07-24T17:31
эксклюзив
россия
сумы
курская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вкс
бригада
спецоперация
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Группировка войск "Север", которая держит рубежи у границы Глушковского района Курской области, продолжает расширять буферную полосу безопасности в Сумской области.За минувшие сутки противник на Теткинском и Глушковском участках за счет переброшенных резервов возобновил попытки прорыва на нашу территорию. Штурмовые группы пытались просочиться в Курскую область в районе Бессаловки и приграничного поселка Новый Путь. В результате комплексного огневого поражения, в том числе силами ВКС России, украинские подразделения были ликвидированы.Одновременно наносятся удары по местам сосредоточения украинских диверсионно-разведывательных групп, а также по замаскированным складам с оружием, боеприпасами и материальным имуществом.Сообщения украинских СМИ о якобы контроле ВСУ над Кондратовкой в Сумской области не соответствуют действительности. В населенном пункте еще остаются серые зоны, в которые пытаются проникнуть мобильные группы противника, однако ситуация стабилизируется за счет того, что войска группировки "Север" вовремя подтянули туда подкрепления.При этом населенный пункт Варачино освобожден. Кадрами с геолокацией подтверждают продвижение ВС РФ в жилой застройке более чем на 1,5 км. Активная зачистка продолжается в окрестностях села, в густых лесных массивах и лесополосах.На Сумском направлении 71-я отдельная егерская бригада украинской армии понесла 50% потерь личного состава и техники. Ее положение стало катастрофическим. Часть подразделений была выведена на доукомплектование.Весьма ощутимые потери под Сумами в личном составе и технике понесла еще одна небезызвестная элитная бригада ВСУ: 80-я десантно-штурмовая, сформированная в основном из жителей Львовской области. Запомнилась, она, в частности, по преступлениям, раскрытым еще в 2022 году. Ее бойцы жестоко обращались с пленными российскими военными и расстреливали их, а также отличились казнями мирных жителей.Можно не сомневаться, что наши солдаты и офицеры сослуживцы тех, которых расстреливали ВСУ, помнят об этих случаях. И это еще больше мотивирует нашего солдата выполнять боевые задачи и уничтожать врага.Кстати, ранее стало известно, что 80-я бригада ВСУ зачастую участвовала в боях после употребления психотропных веществ. Известно о нескольких случаях, когда прибывшие на побывку во Львов бойцы грабили аптеки, чтобы добыть "допинг".Разгром элитных подразделения привел к открытым акциям протеста родственников бойцов, пропавших без вести в Житомире и во Львове. Таким образом они пытались привлечь внимание к ситуации, сложившейся в бригадах, сообщают СМИ. Стихийные выступления украинцев против войны в различных регионах страны проходят все чаще. В особенности это касается противостояния работе сотрудников ТЦК, которые предельно жестко действуют на улицах, задерживая молодежь и пожилых мужчин.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250723/voennyy-ekspert-nikolay-sorokin-esli-vs-rf-perekroyut-logistiku-vsu-v-chugueve-to-reshat-problemu-1065824278.html
россия
сумы
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Кирилл Курбатов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, россия, сумы, курская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, бригада, спецоперация
Эксклюзив, Россия, Сумы, Курская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВКС, бригада, Спецоперация

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады

17:31 24.07.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Группировка войск "Север", которая держит рубежи у границы Глушковского района Курской области, продолжает расширять буферную полосу безопасности в Сумской области.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
За минувшие сутки противник на Теткинском и Глушковском участках за счет переброшенных резервов возобновил попытки прорыва на нашу территорию. Штурмовые группы пытались просочиться в Курскую область в районе Бессаловки и приграничного поселка Новый Путь. В результате комплексного огневого поражения, в том числе силами ВКС России, украинские подразделения были ликвидированы.
Одновременно наносятся удары по местам сосредоточения украинских диверсионно-разведывательных групп, а также по замаскированным складам с оружием, боеприпасами и материальным имуществом.
Сообщения украинских СМИ о якобы контроле ВСУ над Кондратовкой в Сумской области не соответствуют действительности. В населенном пункте еще остаются серые зоны, в которые пытаются проникнуть мобильные группы противника, однако ситуация стабилизируется за счет того, что войска группировки "Север" вовремя подтянули туда подкрепления.
При этом населенный пункт Варачино освобожден. Кадрами с геолокацией подтверждают продвижение ВС РФ в жилой застройке более чем на 1,5 км. Активная зачистка продолжается в окрестностях села, в густых лесных массивах и лесополосах.
На Сумском направлении 71-я отдельная егерская бригада украинской армии понесла 50% потерь личного состава и техники. Ее положение стало катастрофическим. Часть подразделений была выведена на доукомплектование.
Весьма ощутимые потери под Сумами в личном составе и технике понесла еще одна небезызвестная элитная бригада ВСУ: 80-я десантно-штурмовая, сформированная в основном из жителей Львовской области. Запомнилась, она, в частности, по преступлениям, раскрытым еще в 2022 году. Ее бойцы жестоко обращались с пленными российскими военными и расстреливали их, а также отличились казнями мирных жителей.
Можно не сомневаться, что наши солдаты и офицеры сослуживцы тех, которых расстреливали ВСУ, помнят об этих случаях. И это еще больше мотивирует нашего солдата выполнять боевые задачи и уничтожать врага.
Кстати, ранее стало известно, что 80-я бригада ВСУ зачастую участвовала в боях после употребления психотропных веществ. Известно о нескольких случаях, когда прибывшие на побывку во Львов бойцы грабили аптеки, чтобы добыть "допинг".
Разгром элитных подразделения привел к открытым акциям протеста родственников бойцов, пропавших без вести в Житомире и во Львове. Таким образом они пытались привлечь внимание к ситуации, сложившейся в бригадах, сообщают СМИ. Стихийные выступления украинцев против войны в различных регионах страны проходят все чаще. В особенности это касается противостояния работе сотрудников ТЦК, которые предельно жестко действуют на улицах, задерживая молодежь и пожилых мужчин.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Николай Сорокин (СВО) - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Вчера, 17:59
Военный эксперт Николай Сорокин: Если ВС РФ перекроют логистику ВСУ в Чугуеве, то решат проблему ХарьковаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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