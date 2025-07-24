https://ukraina.ru/20250724/1065896390.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады - 24.07.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия под Сумами отбила атаки ВСУ и уничтожила две их элитные бригады

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-24T17:31

2025-07-24T17:31

2025-07-24T17:31

эксклюзив

россия

сумы

курская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

вкс

бригада

спецоперация

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Группировка войск "Север", которая держит рубежи у границы Глушковского района Курской области, продолжает расширять буферную полосу безопасности в Сумской области.За минувшие сутки противник на Теткинском и Глушковском участках за счет переброшенных резервов возобновил попытки прорыва на нашу территорию. Штурмовые группы пытались просочиться в Курскую область в районе Бессаловки и приграничного поселка Новый Путь. В результате комплексного огневого поражения, в том числе силами ВКС России, украинские подразделения были ликвидированы.Одновременно наносятся удары по местам сосредоточения украинских диверсионно-разведывательных групп, а также по замаскированным складам с оружием, боеприпасами и материальным имуществом.Сообщения украинских СМИ о якобы контроле ВСУ над Кондратовкой в Сумской области не соответствуют действительности. В населенном пункте еще остаются серые зоны, в которые пытаются проникнуть мобильные группы противника, однако ситуация стабилизируется за счет того, что войска группировки "Север" вовремя подтянули туда подкрепления.При этом населенный пункт Варачино освобожден. Кадрами с геолокацией подтверждают продвижение ВС РФ в жилой застройке более чем на 1,5 км. Активная зачистка продолжается в окрестностях села, в густых лесных массивах и лесополосах.На Сумском направлении 71-я отдельная егерская бригада украинской армии понесла 50% потерь личного состава и техники. Ее положение стало катастрофическим. Часть подразделений была выведена на доукомплектование.Весьма ощутимые потери под Сумами в личном составе и технике понесла еще одна небезызвестная элитная бригада ВСУ: 80-я десантно-штурмовая, сформированная в основном из жителей Львовской области. Запомнилась, она, в частности, по преступлениям, раскрытым еще в 2022 году. Ее бойцы жестоко обращались с пленными российскими военными и расстреливали их, а также отличились казнями мирных жителей.Можно не сомневаться, что наши солдаты и офицеры сослуживцы тех, которых расстреливали ВСУ, помнят об этих случаях. И это еще больше мотивирует нашего солдата выполнять боевые задачи и уничтожать врага.Кстати, ранее стало известно, что 80-я бригада ВСУ зачастую участвовала в боях после употребления психотропных веществ. Известно о нескольких случаях, когда прибывшие на побывку во Львов бойцы грабили аптеки, чтобы добыть "допинг".Разгром элитных подразделения привел к открытым акциям протеста родственников бойцов, пропавших без вести в Житомире и во Львове. Таким образом они пытались привлечь внимание к ситуации, сложившейся в бригадах, сообщают СМИ. Стихийные выступления украинцев против войны в различных регионах страны проходят все чаще. В особенности это касается противостояния работе сотрудников ТЦК, которые предельно жестко действуют на улицах, задерживая молодежь и пожилых мужчин.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250723/voennyy-ekspert-nikolay-sorokin-esli-vs-rf-perekroyut-logistiku-vsu-v-chugueve-to-reshat-problemu-1065824278.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, россия, сумы, курская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, бригада, спецоперация