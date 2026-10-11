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"Табу на мир": на Украине заговорили о компромиссе с Россией после зимы
"Табу на мир": на Украине заговорили о компромиссе с Россией после зимы - 11.10.2026 Украина.ру
"Табу на мир": на Украине заговорили о компромиссе с Россией после зимы
На Украине всё чаще раздаются призывы к поиску договорённостей с Москвой вместо продолжения конфликта. Об этом говорят и украинские философы, и военные медики
2026-10-11T15:01
2026-10-11T15:01
2026-10-11T15:01
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Военный медик Геннадий Друзенко раскритиковал экспертов и блогеров, которые призывают воевать с Россией "до победного конца", однако сами не служили в армии."С большим презрением отношусь к "экспертам", "блогерам", "инфлюенсерам" и "лидерам мнений", которые ни разу не вымазавшись в фронтовой грязи, не прослужив ни дня в Силах обороны, призывают нас воевать с Россией до победного конца. Если нельзя (договориться) — иди, присоединяйся к победе или умри", — пишет Друзенко.Он считает, что договорённости даже с нынешней Россией возможны, напоминая о прекращении войны в Грузии в 2008 году и соглашениях Финляндии с СССР в 1940 и 1944 годах."На Украине до сих пор табу на серьёзное обсуждение финского или грузинского сценария как альтернативы вечной войне", — пишет медик. Он допускает, что после предстоящей тяжёлой зимы отношение к этому вопросу изменится.С похожей критикой выступил украинский философ Сергей Дацюк. По его мнению, США и Европа фактически "принесли Украину в жертву", а "радикальные украинские патриоты" убеждают общество, что все должны воевать и умирать.Дацюк считает, что проблема не в Зеленском и даже смена президента ничего не решит, поскольку "радикальные патриоты" продолжат диктовать свою повестку любому руководителю."Наша проблема — машина тотального, радикального, массового ресентимента с установкой на вечность. Не разрушим эту машину — Украины не будет", — пишет философ.Подробнее – в материале "Мир важнее победы": половина украинцев готова на уступкиБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, сша, геннадий друзенко, украина.ру, павел дацюк , владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, США, Геннадий Друзенко, Украина.ру, Павел Дацюк , Владимир Зеленский
"Табу на мир": на Украине заговорили о компромиссе с Россией после зимы
На Украине всё чаще раздаются призывы к поиску договорённостей с Москвой вместо продолжения конфликта. Об этом говорят и украинские философы, и военные медики
Военный медик Геннадий Друзенко раскритиковал экспертов и блогеров, которые призывают воевать с Россией "до победного конца", однако сами не служили в армии.
"С большим презрением отношусь к "экспертам", "блогерам", "инфлюенсерам" и "лидерам мнений", которые ни разу не вымазавшись в фронтовой грязи, не прослужив ни дня в Силах обороны, призывают нас воевать с Россией до победного конца. Если нельзя (договориться) — иди, присоединяйся к победе или умри", — пишет Друзенко.
Он считает, что договорённости даже с нынешней Россией возможны, напоминая о прекращении войны в Грузии в 2008 году и соглашениях Финляндии с СССР в 1940 и 1944 годах.
"На Украине до сих пор табу на серьёзное обсуждение финского или грузинского сценария как альтернативы вечной войне", — пишет медик. Он допускает, что после предстоящей тяжёлой зимы отношение к этому вопросу изменится.
С похожей критикой выступил украинский философ Сергей Дацюк. По его мнению, США и Европа фактически "принесли Украину в жертву", а "радикальные украинские патриоты" убеждают общество, что все должны воевать и умирать.
Дацюк считает, что проблема не в Зеленском и даже смена президента ничего не решит, поскольку "радикальные патриоты" продолжат диктовать свою повестку любому руководителю.
"Наша проблема — машина тотального, радикального, массового ресентимента с установкой на вечность. Не разрушим эту машину — Украины не будет", — пишет философ.
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