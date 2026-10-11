Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие - 11.10.2026 Украина.ру
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Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие
Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие - 11.10.2026 Украина.ру
Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие
Украинская сторона ничего не слышала про объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Москвой и Киевом, но готова поддержать эту инициативу
2026-10-11T18:27
2026-10-11T18:27
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В воскресенье, 11 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что достигнуто соглашение об энергетическом перемирии между РФ и Украиной, оно вступает в силу немедленно. Официально украинские власти эту новость не комментировали, однако реакцию Владимира Зеленского описал у себя в соцсетях журналист Барак Равид.Издание Financial Times также пишет, что заявление Трампа застало украинское руководство врасплох. "Прямо сейчас наши ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение и водоснабжение в Киеве. Никто не слышал о перемирии", - приводит газета комментарий высокопоставленного украинского чиновника. Заявлению Трампа об энергетическом перемирии предшествовала дизельная сделка с РФ - американцы сняли часть санкций, чтобы импортировать дизтопливо из России. Эта договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Позже в комментарии журналистам американский президент рассказал, что Зеленский создает проблемы для всего мира и что Украина должна провести президентские выборы. На эти слова Зеленский ответил, что готов провести выборы в случае, если Россия объявит 60-дневное прекращение боевых действий.
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие

18:27 11.10.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Украинская сторона ничего не слышала про объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Москвой и Киевом, но готова поддержать эту инициативу
В воскресенье, 11 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что достигнуто соглашение об энергетическом перемирии между РФ и Украиной, оно вступает в силу немедленно.
Официально украинские власти эту новость не комментировали, однако реакцию Владимира Зеленского описал у себя в соцсетях журналист Барак Равид.
"Заявление Трампа о прекращении огня стало для меня новостью. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда начнется прекращение огня. Мы готовы, и мы это примем", - процитировал он главу киевского режима.
Издание Financial Times также пишет, что заявление Трампа застало украинское руководство врасплох.
"Прямо сейчас наши ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение и водоснабжение в Киеве. Никто не слышал о перемирии", - приводит газета комментарий высокопоставленного украинского чиновника.
Заявлению Трампа об энергетическом перемирии предшествовала дизельная сделка с РФ - американцы сняли часть санкций, чтобы импортировать дизтопливо из России. Эта договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
Позже в комментарии журналистам американский президент рассказал, что Зеленский создает проблемы для всего мира и что Украина должна провести президентские выборы.
На эти слова Зеленский ответил, что готов провести выборы в случае, если Россия объявит 60-дневное прекращение боевых действий.
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