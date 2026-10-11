https://ukraina.ru/20261011/stala-izvestna-reaktsiya-zelenskogo-na-obyavlennoe-trampom-energeticheskoe-peremirie-1083746098.html
Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие
Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие - 11.10.2026 Украина.ру
Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие
Украинская сторона ничего не слышала про объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Москвой и Киевом, но готова поддержать эту инициативу
2026-10-11T18:27
2026-10-11T18:27
2026-10-11T18:27
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083607615_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_29eae2dbbdaac4619ac68139372b7b9e.jpg
В воскресенье, 11 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что достигнуто соглашение об энергетическом перемирии между РФ и Украиной, оно вступает в силу немедленно. Официально украинские власти эту новость не комментировали, однако реакцию Владимира Зеленского описал у себя в соцсетях журналист Барак Равид.Издание Financial Times также пишет, что заявление Трампа застало украинское руководство врасплох. "Прямо сейчас наши ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение и водоснабжение в Киеве. Никто не слышал о перемирии", - приводит газета комментарий высокопоставленного украинского чиновника. Заявлению Трампа об энергетическом перемирии предшествовала дизельная сделка с РФ - американцы сняли часть санкций, чтобы импортировать дизтопливо из России. Эта договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Позже в комментарии журналистам американский президент рассказал, что Зеленский создает проблемы для всего мира и что Украина должна провести президентские выборы. На эти слова Зеленский ответил, что готов провести выборы в случае, если Россия объявит 60-дневное прекращение боевых действий.
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/05/1083607615_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d3545066fa306f5cf2f39ece080b1731.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие
Украинская сторона ничего не слышала про объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Москвой и Киевом, но готова поддержать эту инициативу
В воскресенье, 11 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что достигнуто соглашение об энергетическом перемирии между РФ и Украиной, оно вступает в силу немедленно.
Официально украинские власти эту новость не комментировали, однако реакцию Владимира Зеленского описал у себя в соцсетях журналист Барак Равид.
"Заявление Трампа о прекращении огня стало для меня новостью. Если президент Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, когда начнется прекращение огня. Мы готовы, и мы это примем", - процитировал он главу киевского режима.
Издание Financial Times также пишет, что заявление Трампа застало украинское руководство врасплох.
"Прямо сейчас наши ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение и водоснабжение в Киеве. Никто не слышал о перемирии", - приводит газета комментарий высокопоставленного украинского чиновника.
Заявлению Трампа об энергетическом перемирии предшествовала дизельная сделка с РФ - американцы сняли часть санкций, чтобы импортировать дизтопливо из России. Эта договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
Позже в комментарии журналистам американский президент рассказал, что Зеленский создает проблемы для всего мира и что Украина должна провести президентские выборы.
На эти слова Зеленский ответил, что готов провести выборы в случае, если Россия объявит 60-дневное прекращение боевых действий.