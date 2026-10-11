https://ukraina.ru/20261011/stala-izvestna-reaktsiya-zelenskogo-na-obyavlennoe-trampom-energeticheskoe-peremirie-1083746098.html

Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие

Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие - 11.10.2026 Украина.ру

Стала известна реакция Зеленского на объявленное Трампом энергетическое перемирие

Украинская сторона ничего не слышала про объявленное президентом США Дональдом Трампом энергетическое перемирие между Москвой и Киевом, но готова поддержать эту инициативу

2026-10-11T18:27

2026-10-11T18:27

2026-10-11T18:27

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В воскресенье, 11 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что достигнуто соглашение об энергетическом перемирии между РФ и Украиной, оно вступает в силу немедленно. Официально украинские власти эту новость не комментировали, однако реакцию Владимира Зеленского описал у себя в соцсетях журналист Барак Равид.Издание Financial Times также пишет, что заявление Трампа застало украинское руководство врасплох. "Прямо сейчас наши ремонтные бригады восстанавливают электроснабжение и водоснабжение в Киеве. Никто не слышал о перемирии", - приводит газета комментарий высокопоставленного украинского чиновника. Заявлению Трампа об энергетическом перемирии предшествовала дизельная сделка с РФ - американцы сняли часть санкций, чтобы импортировать дизтопливо из России. Эта договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Позже в комментарии журналистам американский президент рассказал, что Зеленский создает проблемы для всего мира и что Украина должна провести президентские выборы. На эти слова Зеленский ответил, что готов провести выборы в случае, если Россия объявит 60-дневное прекращение боевых действий.

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин