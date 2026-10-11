https://ukraina.ru/20261011/vyutsya-kudri-timoshenko-osharashila-novym-obrazom-1083743213.html

Вьются кудри: Тимошенко ошарашила новым образом

Вьются кудри: Тимошенко ошарашила новым образом - 11.10.2026 Украина.ру

Вьются кудри: Тимошенко ошарашила новым образом

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время визита в суд 9 октября использовала новый образ, чем удивила украинцев

2026-10-11T14:47

2026-10-11T14:47

2026-10-11T14:47

батькивщина

юлия тимошенко

украина

запад

верховная рада

высший антикоррупционный суд

новости

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Видео с лидером "Батькивщины" в суде опубликовало издание "Новини.Live" в соцсетях. Запись сопровождалась композицией Роя Орбисона Oh, Pretty Woman ("Красотка").Во время выступления Тимошенко кокетливо поправляла густые волосы у лба. При этом, как отметили украинские СМИ, это самые длинные волосы, которые продемонстрировала Тимошенко.И вместо привычной причёски "веночек", волосы у политика были распущены и волнисты."Можно к ней по-всякому относиться, но хочу сказать, что для 65 лет она просто…", – написал один из комментаторов в подписи к видео.На Украине у политика имидж "самой желанной милфы (MILF – сленговое выражение, аббревиатура фразы Mother I'd like to f**k – "Мамаша, с которой я бы занялся сексом – Ред.) страны". При этом по возрасту Тимошенко скорее можно отнести в категорию GILF (Grandmother I'd like to f**k – "Бабуля, с которой я бы занялся сексом – Ред.). Между этими двумя категориями, согласно принятой на Западе классификации, находится и категория mature, в которую попадают сексуально привлекательные женщины в возрасте от 45 до 59 лет.Использование в повседневной речи подобных терминов осуждается, т.к. они считаются объективизирующими женщин. Кроме того, подобные сленговые определения чаще всего используются в порноиндустрии. Таким образом, активно применяющий их в быту выдаёт свой интерес к подобному жанру видео.Сама Тимошенко с иронией относится к такому "званию". В марте, отвечая на вопрос украинского блогера Александра Преподобного она ответила, что ей и её однопартийцам понравилось завирусившееся видео, на котором её назвали "самой желанной милфой Украины""Мои депутаты пересмотрели это раз по 20. Так что всё в порядке", – рассмеялась экс-премьер Украины.Сейчас же Тимошенко не до смеха. Суд, на котором она выступала 9 октября, касается обвинения политика в том, что она предлагала "неправомерную выгоду за определённое поведение по время голосований в Верховной Раде". Иными словами, Тимошенко обвиняют в том, что она доплачивала депутатам за голосование. Сама Тимошенко назвала все обвинения "политическим заказом".В январе 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения для политика. Ей назначили залог в почти 800 тыс. долларов. Тимошенко заявила, что будет обжаловать это решение суда.

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батькивщина, юлия тимошенко, украина, запад, верховная рада, высший антикоррупционный суд, новости