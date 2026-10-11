https://ukraina.ru/20261011/osvobozhdenie-nikolaeva-i-odessy-i-nastuplenie-na-sumy-i-kharkov-ekspert-o-srokakh-svo-1083746244.html

Освобождение Николаева и Одессы и наступление на Сумы и Харьков: эксперт о сроках и этапах СВО

Освобождение Николаева и Одессы и наступление на Сумы и Харьков: эксперт о сроках и этапах СВО - 11.10.2026 Украина.ру

Освобождение Николаева и Одессы и наступление на Сумы и Харьков: эксперт о сроках и этапах СВО

К весне 2027 года Донбасс и большая часть Запорожской области могут быть полностью освобождены. Летом или к осени Россия будет заниматься вопросами освобождения Николаева и Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, участник боевых действий, военно-политический эксперт, доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев

2026-10-11T18:29

2026-10-11T18:29

2026-10-11T18:36

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Говоря о сроках и этапах завершения СВО, собеседник Украина.ру выразил надежду, что к весне 2027 года будет полностью освобождён Донбасс и большая часть территории Запорожской области. "Есть шансы закрепиться в пригородах Запорожья", — отметил он.Перенджиев предположил, что летом или к осени российское командование будет заниматься вопросами освобождения Николаева и Одессы. "Удары по Черноморскому побережью, уничтожение инфраструктуры, создают условия для высадки десанта", — пояснил эксперт.Он подчеркнул, что отрезание Украины от Чёрного моря позволит ударить со стороны Новороссии в сторону Николаева и создаст возможность высадки десанта. Причем он может быть комбинированным, то есть морским и воздушным, уточнил Перенджиев.Эксперт добавил, что поддержкой операции по освобождению Одессы и Николаева станет продвижение ВС России в Харьковской и Сумской областях. "Возможно, летом мы будем вести боевые действия по освобождению Сум и Харькова", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.Европа запускает промышленное производство БПЛА для Украины. В будущем этих возможностей у противника станет еще больше, если мы не переломим ситуацию. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет" в дзен-канале Украина.ру.

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