"Будем дожимать": Рожин о том, как ВС России громят ВСУ под Краматорском и Дружковкой - 11.10.2026 Украина.ру
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"Будем дожимать": Рожин о том, как ВС России громят ВСУ под Краматорском и Дружковкой
"Будем дожимать": Рожин о том, как ВС России громят ВСУ под Краматорском и Дружковкой - 11.10.2026 Украина.ру
"Будем дожимать": Рожин о том, как ВС России громят ВСУ под Краматорском и Дружковкой
Под Дружковкой ВС РФ будут ликвидировать карман между Николайпольем и Райским — это откроет возможность для продвижения к югу города. Одновременно будем дожимать Алексеево-Дружковку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-10-11T20:40
2026-10-11T20:59
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Отвечая на вопрос о развитии сидуации на фронте до зимней кампании, собеседник Украина.ру назвал задачи ВС РФ под Краматорском, Славянском и Дружковкой.Рожин заявил, что под Краматорском войска медленно, но неуклонно продвигаются к окраинам города и к аэродрому. "Тут противник тоже пытался контратаковать, но в целом инициативу мы сохраняем", — пояснил он.По мнению собеседника издания, под Славянском осложнилась обстановка. "Противник продолжает атаки в районе Рай-Александровки, чтобы сбить темп нашего наступления на Николаевку и Славянскую ТЭС", — отметил эксперт.Рожин подчеркнул, что под Дружковкой российские войска будут стремиться к ликвидации кармана между Николайпольем и Райским, чтобы обеспечить возможность двигаться к южной части Дружковки. "Также будем дожимать Алексеево-Дружковку. В самом населенном пункте продолжаются тяжелые бои", — уточнил он.Рожин добавил, что ВСУ продолжают контратаковать в районе Кучеров Яра, Нововодяного и Золотого Колодезя, чтобы помешать освобождению Доброполья. "Он бьет нам во фланг, чтобы помешать освобождению Доброполья. Вполне понятная тактика", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
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"Будем дожимать": Рожин о том, как ВС России громят ВСУ под Краматорском и Дружковкой

20:40 11.10.2026 (обновлено: 20:59 11.10.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Под Дружковкой ВС РФ будут ликвидировать карман между Николайпольем и Райским — это откроет возможность для продвижения к югу города. Одновременно будем дожимать Алексеево-Дружковку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Отвечая на вопрос о развитии сидуации на фронте до зимней кампании, собеседник Украина.ру назвал задачи ВС РФ под Краматорском, Славянском и Дружковкой.
Рожин заявил, что под Краматорском войска медленно, но неуклонно продвигаются к окраинам города и к аэродрому. "Тут противник тоже пытался контратаковать, но в целом инициативу мы сохраняем", — пояснил он.
По мнению собеседника издания, под Славянском осложнилась обстановка. "Противник продолжает атаки в районе Рай-Александровки, чтобы сбить темп нашего наступления на Николаевку и Славянскую ТЭС", — отметил эксперт.
Рожин подчеркнул, что под Дружковкой российские войска будут стремиться к ликвидации кармана между Николайпольем и Райским, чтобы обеспечить возможность двигаться к южной части Дружковки.
"Также будем дожимать Алексеево-Дружковку. В самом населенном пункте продолжаются тяжелые бои", — уточнил он.
Рожин добавил, что ВСУ продолжают контратаковать в районе Кучеров Яра, Нововодяного и Золотого Колодезя, чтобы помешать освобождению Доброполья. "Он бьет нам во фланг, чтобы помешать освобождению Доброполья. Вполне понятная тактика", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
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20:40"Будем дожимать": Рожин о том, как ВС России громят ВСУ под Краматорском и Дружковкой
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