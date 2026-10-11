"С детьми и собаками нельзя": Западная Украина дерёт втридорога, но ставит препоны - 11.10.2026 Украина.ру
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"С детьми и собаками нельзя": Западная Украина дерёт втридорога, но ставит препоны
"С детьми и собаками нельзя": Западная Украина дерёт втридорога, но ставит препоны - 11.10.2026 Украина.ру
"С детьми и собаками нельзя": Западная Украина дерёт втридорога, но ставит препоны
Украинский риэлтор Ирина Данилюк рассказала о препонах, которые создают для съёмщиков жилья на Западной Украине
2026-10-11T16:41
2026-10-11T16:41
новости
западная украина
киев
запорожье
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На Западной Украине возник повышенный спрос на жильё в свете катастрофической ситуации в Киеве, Запорожье, Сумах и Харькове. Но, как рассказала Данилюк, вместо поддержки соотечественников жители Галичины задирают цели на недвижимость и отказываются заселять семьи с детьми или домашними питомцами."Дети — это наше будущее! Они должны рождаться, расти в безопасности, и мы должны делать все, чтобы поддержать родителей, а не выставлять их на улицу", — написала Данилюк.Кроме того, она обратила внимание на то, что домашние животные годами живут с людьми и вместе с ними переживают опасности, вызванные боевыми действиями."Животные — это члены семьи, живущие с людьми по 10–15 лет. Они пережили вместе взрывы и подвалы. Что с ними сделать? Выкинуть на улицу? На произвол судьбы?" — недоумевала риэлтор.Данилюк призвала рантье не пользоваться сложными обстоятельствами сограждан, а помогать тем, кто ищет убежища из-за боевых действий.Её запись вызвала большой отклик у украинцев."У меня собака не маленькая, да я не смогла найти жилье. Я сама из Луганской области. Моей семье и так было сложно, а здесь предлагали выбросить собаку и жить спокойно в съемном жилье. А цены — космос. Сейчас живу в Германии. Было сложно ехать, но здесь было легче найти жилье", – рассказала украинка по имени Зоя.Ещё один пользователь рассказал, что его семье с детьми было тяжело найти жилье. По его словам, арендовать удалось только "убитую" квартиру."Такое мы на себе почувствовали и чувствуем с 22 года в Киеве. С детьми никто не хочет, а у меня их трое. Пока нашли… Квартирка на 42 квадрата, полностью убитая (можно музей делать как выглядела квартира при сдаче в 70-х годах). Из нового там только бойлер и мы", – отмечал пользователь по имени Андрей.Ранее украинцы уже жаловались на корыстолюбие галичан."Я могу вас привезти к людям, показать, где мама с тремя детьми вернулась сюда (в Славянск — Ред.) потому, что она жила там (на Западной Украине — Ред.), она продала с себя золото, которое у неё было, у неё "обручалки" даже нет сейчас. А всё потому, что она приехала туда и ей в два раза арендную плату подняли и жить ей надо было за что-то. Всё. И таких примеров у нас очень много", — рассказывал летом 2022 года в комментарии BIHUS.Info украинский военный капеллан Геннадий.Также галичане могли дискриминировать прибывших к ним беженцев по языковому признаку. В частности, русскоязычным украинским гражданам отказывали в выдаче гуманитарной помощи. При этом регион славится своей набожностью.При этом самые разные культуры осуждают вероломство в отношении животных. Так, в древнеиндийском эпосе "Махабхарата" среди прочих рассказывается о праведном царе Юдхиштхире, который отправился с семьёй – Пандавами – в паломничество. По пути на вершину горы Меру умерли его жена Драупади и все Пандавы. На этом пути к ним привязался паршивый пёс. Когда царь достиг вершины, его встретил царь богов Индра, который был готов отвезти Юдхиштхиру в рай, но при одном условии – тот должен был оставить на горе собаку. Юдхиштхира отказался."Ты можешь оставить братьев позади без кремации… И ты отказываешься покинуть бродячего пса!" – заявил царь богов.Юдхиштхира указал, что Драупади и братья покинули его, а не он их. Кроме того, он подчеркнул, что, по его мнению, равным четырём грехам - убить женщину, похитить достояние священника, предать друга, отказать пришедшему за покровительством - является грех отречения от того, кто тебе предан.При этих словах пёс превратился в бога Яму – бога смерти и правосудия. Оказалось, что старший из Пандавов с честью выдержал последнее испытание.
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Новости, Западная Украина, Киев, Запорожье

"С детьми и собаками нельзя": Западная Украина дерёт втридорога, но ставит препоны

16:41 11.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФестиваль собак и людей "Спутники жизни"
Фестиваль собак и людей Спутники жизни - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
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Украинский риэлтор Ирина Данилюк рассказала о препонах, которые создают для съёмщиков жилья на Западной Украине
На Западной Украине возник повышенный спрос на жильё в свете катастрофической ситуации в Киеве, Запорожье, Сумах и Харькове. Но, как рассказала Данилюк, вместо поддержки соотечественников жители Галичины задирают цели на недвижимость и отказываются заселять семьи с детьми или домашними питомцами.
"Дети — это наше будущее! Они должны рождаться, расти в безопасности, и мы должны делать все, чтобы поддержать родителей, а не выставлять их на улицу", — написала Данилюк.
Кроме того, она обратила внимание на то, что домашние животные годами живут с людьми и вместе с ними переживают опасности, вызванные боевыми действиями.
"Животные — это члены семьи, живущие с людьми по 10–15 лет. Они пережили вместе взрывы и подвалы. Что с ними сделать? Выкинуть на улицу? На произвол судьбы?" — недоумевала риэлтор.
Данилюк призвала рантье не пользоваться сложными обстоятельствами сограждан, а помогать тем, кто ищет убежища из-за боевых действий.
Её запись вызвала большой отклик у украинцев.
"У меня собака не маленькая, да я не смогла найти жилье. Я сама из Луганской области. Моей семье и так было сложно, а здесь предлагали выбросить собаку и жить спокойно в съемном жилье. А цены — космос. Сейчас живу в Германии. Было сложно ехать, но здесь было легче найти жилье", – рассказала украинка по имени Зоя.
Ещё один пользователь рассказал, что его семье с детьми было тяжело найти жилье. По его словам, арендовать удалось только "убитую" квартиру.
"Такое мы на себе почувствовали и чувствуем с 22 года в Киеве. С детьми никто не хочет, а у меня их трое. Пока нашли… Квартирка на 42 квадрата, полностью убитая (можно музей делать как выглядела квартира при сдаче в 70-х годах). Из нового там только бойлер и мы", – отмечал пользователь по имени Андрей.
Ранее украинцы уже жаловались на корыстолюбие галичан.
"Я могу вас привезти к людям, показать, где мама с тремя детьми вернулась сюда (в Славянск — Ред.) потому, что она жила там (на Западной Украине — Ред.), она продала с себя золото, которое у неё было, у неё "обручалки" даже нет сейчас. А всё потому, что она приехала туда и ей в два раза арендную плату подняли и жить ей надо было за что-то. Всё. И таких примеров у нас очень много", — рассказывал летом 2022 года в комментарии BIHUS.Info украинский военный капеллан Геннадий.
Также галичане могли дискриминировать прибывших к ним беженцев по языковому признаку. В частности, русскоязычным украинским гражданам отказывали в выдаче гуманитарной помощи. При этом регион славится своей набожностью.
При этом самые разные культуры осуждают вероломство в отношении животных. Так, в древнеиндийском эпосе "Махабхарата" среди прочих рассказывается о праведном царе Юдхиштхире, который отправился с семьёй – Пандавами – в паломничество. По пути на вершину горы Меру умерли его жена Драупади и все Пандавы. На этом пути к ним привязался паршивый пёс. Когда царь достиг вершины, его встретил царь богов Индра, который был готов отвезти Юдхиштхиру в рай, но при одном условии – тот должен был оставить на горе собаку. Юдхиштхира отказался.
"Ты можешь оставить братьев позади без кремации… И ты отказываешься покинуть бродячего пса!" – заявил царь богов.
Юдхиштхира указал, что Драупади и братья покинули его, а не он их. Кроме того, он подчеркнул, что, по его мнению, равным четырём грехам - убить женщину, похитить достояние священника, предать друга, отказать пришедшему за покровительством - является грех отречения от того, кто тебе предан.
При этих словах пёс превратился в бога Яму – бога смерти и правосудия. Оказалось, что старший из Пандавов с честью выдержал последнее испытание.
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