https://ukraina.ru/20261011/bolgarskiy-tsar-samuil-srazhalsya-za-svoyu-rodinu-i-pomog-khristianizatsii-rusi-1083679394.html

Болгарский царь Самуил: сражался за свою родину и помог христианизации Руси

Болгарский царь Самуил: сражался за свою родину и помог христианизации Руси - 11.10.2026 Украина.ру

Болгарский царь Самуил: сражался за свою родину и помог христианизации Руси

6 июля 1014 года умер болгарский царь Самуил, а 3 октября 2026 года современная Болгарская республика торжественно встречала останки своего средневекового правителя, доставленные из Греции для постоянного упокоения на родине. Деяния этого болгарского лидера оказали существенное влияние и на Россию

2026-10-11T16:00

2026-10-11T16:00

2026-10-11T16:00

история

история

греция

болгария

балканы

ярослав мудрый

византия

x век

xi век

русь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/08/1083678989_0:72:806:525_1920x0_80_0_0_d8e3b761879e9567cb9cac5885b646ba.jpg

Необходимость перевозки праха царя Самуила между двумя государствами обусловлена тем, что основным оплотом его власти являлись труднодоступные горнолесные регионы на юго-западе Балкан, где сегодня сходятся границы Греции, Северной Македонии и Албании. Поэтому, захороненные впервые в XI веке останки царя оказались "за границей".Правление Самуила из Преспы и Охрида обусловлены тем, что к моменту восшествия его на престол (в 971 году как соправителя и 991 году как единоличного властителя) основные центры Первого Болгарского царства находились под властью империи ромеев. Появление на исторической арене этого болгарского царя, собственно, связано с попыткой сохранения независимой болгарской государственности на юго-западной окраине некогда мощной славянской державы.А поскольку города-резиденции Самуила территориально соответствуют современной Северной Македонии, то на этой почве возник историко-политический спор сродни давней дискуссии вокруг наследства "Киевской" Руси. Когда государственные органы и исторические круги бывшей югославской республики Македония выдвинули теорию, что якобы Самуил являлся чуть ли не основоположником независимого государства македонских славян. Для болгар последнее утверждение звучит почти также дико, как для нас – версия об украинской сущности Владимира Крестителя или Ярослава Мудрого.В раннем средневековье Русь и Болгария между тем были взаимосвязаны ничуть не меньше, чем в последующие эпохи. Важным сюжетом оттеснения на юго-запад Первого царства болгар стали походы на Дунай князя Святослава Игоревича. Первоначально тот был орудием в руках хитроумного василевса Никифора II Фоки, решившего сокрушить при помощи русского оружия восточнобалканских славян. А затем, когда Святослав решил обосноваться на Балканах, новый ромейский император Иоанн I Цимисхий лично возглавил поход "за освобождение" Болгарии "от гнёта язычников".Разбив русов византийцы из Болгарии не ушли, уделив основное внимание контролю над наиболее развитыми районами на востоке бывшего царства. На "диком" Западе их власть была довольно слаба и поэтому, как только после смерти императора в 976 году в Константинополе разразился политический кризис, переросший в гражданскую войну, в Западной Болгарии произошло антивизантийское восстание. Оно то и вознесло на возрождённый царский трон Самуила – младшего сына бывшего губернатора данных мест – комита Николая. Поэтому Самуил, как и его братья, начавшие болгарскую реконкисту получил прозвание "Комитопул".Изначально Самуил являлся соправителем своих братьев, затем после их гибели он был фактическим главой восстановленного Болгарского государства при номинальном царе Романе. И лишь когда в 997 году стало известно о гибели последнего в византийских застенках, Комитопул принял корону официально.Ему способствовал военный успех. К 1000-му году Самуил освободил большую часть Первого Болгарского царства (за исключением Фракии), взял под свой контроль придунайские города, за которые воевал Святослав и даже подчинил сербские княжества Дуклю и Рашку.На пути к этому триумфу в 986 году царь разгромил у Траяновых ворот в генеральном сражении византийскую армию, вынудив бежать молодого императора Василия II.Этот ромейский монарх вошёл в историю под прозванием "Болгаробойца". Более мощная империя навязала болгарам тотальную войну и перешла в контрнаступление. В 1014 году она взяла реванш за поражение у Траяновых ворот, окружив и пленив при Беласице (Ключе) 15 тысяч воинов Самуила.Пленники пережили расправу, которая получила мировую известность. "Болгаробойца" приказал ослепить всех взятых в плен, оставив каждому сотому солдату по одному глазу, чтобы те вели слепых домой. Когда Самуил увидел своих вернувшихся изувеченных соратников, его сердце не выдержало, и вскоре он скончался.А через четыре года окончательно исчезло Первое Болгарское царство. Но его бескомпромиссная борьба с Константинополем отразилась на траектории исторического развития Руси.Ещё в фундаментальных трудах Михаила Присёлкова была выдвинута сохраняющая актуальность и по сей день гипотеза о том, что церковная организация, созданная Владимиром Крестителем, подчинялась Охридской (то есть Болгарской) патриархии. Это объясняется натянутыми отношениями русского князя с Константинополем после взятия русами Корсуни, да и противоречиями в создании церковной организации на Руси.Поэтому первыми епископами на Руси вполне могли быть посланцы из Охрида, который в тот момент находился под властью Самуила и где царь воссоздал самостоятельную Болгарскую церковь. Предполагается, что в русские земли направлялись и бежавшие от ожесточённой войны с Византией болгарские книжники. Да и наличие на Балканах независимой от Вселенского патриархата славянской церковной организации делало куда более убедительным требование Владимира передать на Русь после крещения "Преславскую библиотеку" (собрание книг на старославянском языке, созданных в Первом Болгарском царстве, но конфискованное Византией). Получение же Киевом этого собрания и распространение его по другим русским городам стало решающим фактором стремительного обретения грамотности восточными славянами.

https://ukraina.ru/20240830/1048853194.html

https://ukraina.ru/20230526/1046576738.html

греция

болгария

балканы

византия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, греция, болгария, балканы, ярослав мудрый, византия, x век, xi век, русь, православие