В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек
Шестнадцать мирных жителей получили ранения в шести округах Белгородской области в результате 130 атак ВСУ за минувшие сутки. Об этом 11 октября сообщил губернатор региона Александр Шуваев
"За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. 192 беспилотника сбиты и подавлены. В шести округах 16 человек получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", — написал Шуваев.
Губернатор отметил, что ВСУ совершили шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, три раза сбросили с БПЛА взрывные устройства.
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