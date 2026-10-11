https://ukraina.ru/20261011/v-belgorodskoy-oblasti-za-sutki-iz-za-atak-vsu-postradali-16-chelovek-1083742886.html

В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек

В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек - 11.10.2026 Украина.ру

В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек

Шестнадцать мирных жителей получили ранения в шести округах Белгородской области в результате 130 атак ВСУ за минувшие сутки. Об этом 11 октября сообщил губернатор региона Александр Шуваев

2026-10-11T13:43

2026-10-11T13:43

2026-10-11T13:43

спецоперация

сво

белгородская область

россия

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

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"За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. 192 беспилотника сбиты и подавлены. В шести округах 16 человек получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", — написал Шуваев.Губернатор отметил, что ВСУ совершили шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, три раза сбросили с БПЛА взрывные устройства.Ранее в новостях: над Россией уничтожено почти 500 украинских беспилотниковБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

белгородская область

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сша

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спецоперация, сво, белгородская область, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру