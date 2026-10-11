В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек - 11.10.2026 Украина.ру
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В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек
В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек - 11.10.2026 Украина.ру
В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек
Шестнадцать мирных жителей получили ранения в шести округах Белгородской области в результате 130 атак ВСУ за минувшие сутки. Об этом 11 октября сообщил губернатор региона Александр Шуваев
2026-10-11T13:43
2026-10-11T13:43
спецоперация
сво
белгородская область
россия
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
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"За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. 192 беспилотника сбиты и подавлены. В шести округах 16 человек получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", — написал Шуваев.Губернатор отметил, что ВСУ совершили шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, три раза сбросили с БПЛА взрывные устройства.Ранее в новостях: над Россией уничтожено почти 500 украинских беспилотниковБольше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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спецоперация, сво, белгородская область, россия, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, СВО, Белгородская область, Россия, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек

13:43 11.10.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Шестнадцать мирных жителей получили ранения в шести округах Белгородской области в результате 130 атак ВСУ за минувшие сутки. Об этом 11 октября сообщил губернатор региона Александр Шуваев
"За минувшие сутки ВСУ 130 раз атаковали территорию Белгородской области. 192 беспилотника сбиты и подавлены. В шести округах 16 человек получили ранения. Один из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объёме", — написал Шуваев.
Губернатор отметил, что ВСУ совершили шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, три раза сбросили с БПЛА взрывные устройства.
Ранее в новостях: над Россией уничтожено почти 500 украинских беспилотников
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре США выдали Зеленскому "чёрную метку". Хроника событий на утро 11 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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