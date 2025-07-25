Эрдоган зовёт Путина и Трампа. Итоги 25 июля - 25.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250725/erdogan-zovt-putina-i-trampa-itogi-25-iyulya-1065956814.html
Эрдоган зовёт Путина и Трампа. Итоги 25 июля
Эрдоган зовёт Путина и Трампа. Итоги 25 июля - 25.07.2025 Украина.ру
Эрдоган зовёт Путина и Трампа. Итоги 25 июля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на этой неделе переговорит с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом по поводу встречи в Стамбуле
2025-07-25T17:45
2025-07-25T17:45
эксклюзив
хроники
россия
стамбул
сша
владимир путин
владимир зеленский
эрдоган
нато
петербургский международный экономический форум (фонд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_0:205:2915:1845_1920x0_80_0_0_58a636abf1b63c60441317a930aa374f.jpg
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении организовать в Стамбуле встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, сообщило агентство Anadolu. По словам Эрдогана, он намерен обсудить с лидерами России и США вопрос их возможной встречи в ходе телефонных разговоров на этой неделе."На этой неделе, проведя переговоры с Путиным и Трампом, мы постараемся выяснить, сможем ли мы организовать встречу этих лидеров в Стамбуле", – отметил Эрдоган.Примечательно, что накануне Владимир Зеленский заявил о желании встречи с Путиным."Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна повестка дня такой встречи - встречи на уровне лидеров... Мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — рассказал Зеленский 24 августа, говоря о переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле.При этом Зеленский уверен: россияне якобы изменили отношение к идее встречи с ним Путина из-за терактов и диверсий на территории России."Кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", — отметил Зеленский.При этом, судя по словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, в России по-прежнему уверены, что если встреча и должна проводиться, то только для того, чтобы подытожить достигнутые договорённости."Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", — указал Мединский 23 июля.Он привёл пример из истории."Я специально для господина Рютте (ранее генсек НАТО раскритиковал то, что Мединский на встрече перед предыдущим раундом переговоров в Стамбуле привёл историческую справку — Ред.) как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", — заявил Мединский журналистам.Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всём договориться."По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", — рассказал Мединский.Он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили.В пятницу, 25 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что до конца лета встреча Путина и Зеленского маловероятна."Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и те договорённости, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Ну, очевидно, что вряд ли", – пояснил Песков.Так он ответил на вопрос о перспективах встречи лидеров до конца августа. Песков подчеркнул, что российская позиция чётко изложена в проекте меморандума, ранее переданного украинской стороне.В то же время, указал Песков, на данный момент позиции сторон по проектам документов об урегулировании остаются диаметрально противоположными, что потребует значительных дополнительных усилий для сближения позиций.Сам Путин чуть более месяца тому назад, 19 июня, указал, что готов встречаться с главой украинского режима.Он заявил, что готов встречаться с любым представителем украинского режима, в том числе и с Зеленским."Мы готовы встречаться. И я, кстати, сказал: я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да вопрос не в этом: если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский, – вопрос не в этом. Вопрос: кто будет подписывать документ? Послушайте, я ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить всё что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важна при решении серьёзных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая", — указал Путин 19 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ.Он напомнил, что есть вопросы именно к легитимности властей Украины. И именно легитимные власти должны подписывать итоговый договор с Россией."Нам всё равно, кто ведёт переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точка, подпись должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придёт следующий и выбросит это всё в помойку. Так же нельзя, мы же серьёзные вопросы решаем. Поэтому я не отказываюсь от этого – только должна быть проделана большая работа", — подчёркивал тогда Путин.Также президент России отдельно указывал, что готовой к переговорам должна быть не только Украина, но и её западные спонсоры и союзники. От последних требуется, указал Путин, чтобы они "не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня и подталкивали [украинский режим] к договорённостям, а не к продолжению боевых действий".О будущем Украины — в статье Сергея Зуева ""Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны".
https://ukraina.ru/20250725/zelenskiy-reshil-ne-riskovat-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-iyulya-1065940668.html
https://ukraina.ru/20250725/zelenskiy-proigral-ili-pereigral-glavnoe-na-utro-25-iyulya-1065929472.html
россия
стамбул
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_8bc9e58ee6f91c71cada6c881568fa3e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, стамбул, сша, владимир путин, владимир зеленский, эрдоган, нато, петербургский международный экономический форум (фонд)
Эксклюзив, Хроники, Россия, Стамбул, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эрдоган, НАТО, Петербургский международный экономический форум (фонд)

Эрдоган зовёт Путина и Трампа. Итоги 25 июля

17:45 25.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на этой неделе переговорит с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом по поводу встречи в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении организовать в Стамбуле встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, сообщило агентство Anadolu. По словам Эрдогана, он намерен обсудить с лидерами России и США вопрос их возможной встречи в ходе телефонных разговоров на этой неделе.
"На этой неделе, проведя переговоры с Путиным и Трампом, мы постараемся выяснить, сможем ли мы организовать встречу этих лидеров в Стамбуле", – отметил Эрдоган.
Примечательно, что накануне Владимир Зеленский заявил о желании встречи с Путиным.
"Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна повестка дня такой встречи - встречи на уровне лидеров... Мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — рассказал Зеленский 24 августа, говоря о переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле.
При этом Зеленский уверен: россияне якобы изменили отношение к идее встречи с ним Путина из-за терактов и диверсий на территории России.
"Кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", — отметил Зеленский.
При этом, судя по словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, в России по-прежнему уверены, что если встреча и должна проводиться, то только для того, чтобы подытожить достигнутые договорённости.
"Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", — указал Мединский 23 июля.
Он привёл пример из истории.
"Я специально для господина Рютте (ранее генсек НАТО раскритиковал то, что Мединский на встрече перед предыдущим раундом переговоров в Стамбуле привёл историческую справку — Ред.) как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", — заявил Мединский журналистам.
Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всём договориться.
"По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", — рассказал Мединский.
Он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2025
13:00
Зеленский решил не рисковать, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 июляВладимир Зеленский заявил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В пятницу, 25 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что до конца лета встреча Путина и Зеленского маловероятна.
"Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и те договорённости, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Ну, очевидно, что вряд ли", – пояснил Песков.
Так он ответил на вопрос о перспективах встречи лидеров до конца августа. Песков подчеркнул, что российская позиция чётко изложена в проекте меморандума, ранее переданного украинской стороне.
В то же время, указал Песков, на данный момент позиции сторон по проектам документов об урегулировании остаются диаметрально противоположными, что потребует значительных дополнительных усилий для сближения позиций.
Сам Путин чуть более месяца тому назад, 19 июня, указал, что готов встречаться с главой украинского режима.
Он заявил, что готов встречаться с любым представителем украинского режима, в том числе и с Зеленским.
"Мы готовы встречаться. И я, кстати, сказал: я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да вопрос не в этом: если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский, – вопрос не в этом. Вопрос: кто будет подписывать документ? Послушайте, я ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить всё что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важна при решении серьёзных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая", — указал Путин 19 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ.
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
09:57
Зеленский проиграл или переиграл. Главное на утро 25 июляНа Украине продолжились протесты против ограничения полномочий антикоррупционных органов
Он напомнил, что есть вопросы именно к легитимности властей Украины. И именно легитимные власти должны подписывать итоговый договор с Россией.
"Нам всё равно, кто ведёт переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точка, подпись должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придёт следующий и выбросит это всё в помойку. Так же нельзя, мы же серьёзные вопросы решаем. Поэтому я не отказываюсь от этого – только должна быть проделана большая работа", — подчёркивал тогда Путин.
Также президент России отдельно указывал, что готовой к переговорам должна быть не только Украина, но и её западные спонсоры и союзники. От последних требуется, указал Путин, чтобы они "не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня и подталкивали [украинский режим] к договорённостям, а не к продолжению боевых действий".
О будущем Украины — в статье Сергея Зуева ""Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиРоссияСтамбулСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЭрдоганНАТОПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Подвиг мотострелков: Белоусов рассказал, как освобождали ключевой населённый пункт
17:56"Осколки не задели, но обожгло и контузило": артиллерист рассказал, как во время боя потерял зрение
17:45Эрдоган зовёт Путина и Трампа. Итоги 25 июля
17:41Политическая расправа: за что мэра Киева могут посадить
17:35Кулинарный спецназ: шеф-повар добровольно отправился в зону СВО
17:27Россия готова к перемирию, но Украина должна вывести войска — Крамаренко про итоги переговоров
17:27Искусственные эмоции: как нейросеть писала письмо от имени депутата
17:22Не взяли даже в ВСУ: судьба неудачливого коллаборациониста
17:19Александр Крамаренко: В Стамбуле наметился прогресс по гуманитарным вопросам
17:12"Герани" научились уклоняться от вражеских дронов
17:06Нобелевская загвоздка из фарисейства и лжи. Товарищ Ле давно мистеру Трампу – не пример
17:06Рубрика «ежедневная граната»: в Тернополе в многоэтажке взорвалась Ф-1
17:02Зеленский переложил ответственность за атаку на НАБУ на украинских депутатов
16:53Таиланд ввел военное положение в приграничных с Камбоджей районах
16:46"Башня отлетела на 40 метров": как боец "Куба" уничтожил два танка и получил "Георгиевский крест"
16:36Германия с трудом отдала Украине один Patriot, а Киев требует ещё
16:0511 лет подвигу: Донбасс вспоминает героев Саур-Могилы
16:02Возможна ли встреча президентов России и Украины в ближайшее время и где ошибся Зеленский — Денисов
16:00Зеленский внес новый проект о НАБУ с нарушением регламента. Главное на 16:00
16:00Высоцкий и Одесса
Лента новостейМолния