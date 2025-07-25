https://ukraina.ru/20250725/erdogan-zovt-putina-i-trampa-itogi-25-iyulya-1065956814.html

Эрдоган зовёт Путина и Трампа. Итоги 25 июля

Эрдоган зовёт Путина и Трампа. Итоги 25 июля - 25.07.2025 Украина.ру

Эрдоган зовёт Путина и Трампа. Итоги 25 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на этой неделе переговорит с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом по поводу встречи в Стамбуле

2025-07-25T17:45

2025-07-25T17:45

2025-07-25T17:45

эксклюзив

хроники

россия

стамбул

сша

владимир путин

владимир зеленский

эрдоган

нато

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении организовать в Стамбуле встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, сообщило агентство Anadolu. По словам Эрдогана, он намерен обсудить с лидерами России и США вопрос их возможной встречи в ходе телефонных разговоров на этой неделе."На этой неделе, проведя переговоры с Путиным и Трампом, мы постараемся выяснить, сможем ли мы организовать встречу этих лидеров в Стамбуле", – отметил Эрдоган.Примечательно, что накануне Владимир Зеленский заявил о желании встречи с Путиным."Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна повестка дня такой встречи - встречи на уровне лидеров... Мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — рассказал Зеленский 24 августа, говоря о переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле.При этом Зеленский уверен: россияне якобы изменили отношение к идее встречи с ним Путина из-за терактов и диверсий на территории России."Кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", — отметил Зеленский.При этом, судя по словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, в России по-прежнему уверены, что если встреча и должна проводиться, то только для того, чтобы подытожить достигнутые договорённости."Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", — указал Мединский 23 июля.Он привёл пример из истории."Я специально для господина Рютте (ранее генсек НАТО раскритиковал то, что Мединский на встрече перед предыдущим раундом переговоров в Стамбуле привёл историческую справку — Ред.) как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", — заявил Мединский журналистам.Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всём договориться."По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", — рассказал Мединский.Он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили.В пятницу, 25 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что до конца лета встреча Путина и Зеленского маловероятна."Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и те договорённости, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Ну, очевидно, что вряд ли", – пояснил Песков.Так он ответил на вопрос о перспективах встречи лидеров до конца августа. Песков подчеркнул, что российская позиция чётко изложена в проекте меморандума, ранее переданного украинской стороне.В то же время, указал Песков, на данный момент позиции сторон по проектам документов об урегулировании остаются диаметрально противоположными, что потребует значительных дополнительных усилий для сближения позиций.Сам Путин чуть более месяца тому назад, 19 июня, указал, что готов встречаться с главой украинского режима.Он заявил, что готов встречаться с любым представителем украинского режима, в том числе и с Зеленским."Мы готовы встречаться. И я, кстати, сказал: я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Да вопрос не в этом: если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради бога, пускай это будет Зеленский, – вопрос не в этом. Вопрос: кто будет подписывать документ? Послушайте, я ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить всё что угодно о легитимности действующих властей. Но нам же важна при решении серьёзных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая", — указал Путин 19 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств на ПМЭФ.Он напомнил, что есть вопросы именно к легитимности властей Украины. И именно легитимные власти должны подписывать итоговый договор с Россией."Нам всё равно, кто ведёт переговоры, даже если это действующий глава режима. Я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку. Но точка, подпись должна стоять легитимных властей, иначе, знаете, придёт следующий и выбросит это всё в помойку. Так же нельзя, мы же серьёзные вопросы решаем. Поэтому я не отказываюсь от этого – только должна быть проделана большая работа", — подчёркивал тогда Путин.Также президент России отдельно указывал, что готовой к переговорам должна быть не только Украина, но и её западные спонсоры и союзники. От последних требуется, указал Путин, чтобы они "не подталкивали к борьбе до последнего украинца, а указывали на реалии сегодняшнего дня и подталкивали [украинский режим] к договорённостям, а не к продолжению боевых действий".О будущем Украины — в статье Сергея Зуева ""Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны".

https://ukraina.ru/20250725/zelenskiy-reshil-ne-riskovat-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-iyulya-1065940668.html

https://ukraina.ru/20250725/zelenskiy-proigral-ili-pereigral-glavnoe-na-utro-25-iyulya-1065929472.html

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эксклюзив, хроники, россия, стамбул, сша, владимир путин, владимир зеленский, эрдоган, нато, петербургский международный экономический форум (фонд)