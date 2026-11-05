"Вытащили за ноги": на Прикарпатье ТЦК устроили облаву на местного жителя - 05.11.2026 Украина.ру
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"Вытащили за ноги": на Прикарпатье ТЦК устроили облаву на местного жителя
"Вытащили за ноги": на Прикарпатье ТЦК устроили облаву на местного жителя - 05.11.2026 Украина.ру
"Вытащили за ноги": на Прикарпатье ТЦК устроили облаву на местного жителя
В селе Волчинец Ивано-Франковской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) вместе с полицейскими, проводившими оповещение, зашли на территорию частного дома и силой выволокли мужчину за ноги прямо со двора. Видео с места событий распространили местные телеграм-каналы
2026-11-05T18:04
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На кадрах видно, как люди в военной форме хватают мужчину, игнорируя требования владельца дома покинуть частную территорию. По данным украинских СМИ, в ходе потасовки один из сотрудников ТЦК распылил перечный баллончик в лицо хозяину дома — тот пытался помешать "людоловам".Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент заявлением, в котором назвал произошедшее нарушением сразу нескольких конституционных норм. По его словам, на записи "лица в полицейской и военной форме на частной территории насильно вытягивают неустановленного мужчину за ноги, применяют к нему физическую силу, прибегая к нецензурной лексике"."Особенно возмущает то, что они откровенно проигнорировали неоднократные требования владельца домовладения покинуть его территорию", — подчеркнул Лубинец. Он напомнил о гарантиях неприкосновенности жилья и запрете пыток, закреплённых в Конституции Украины, и направил акты реагирования в правоохранительные органы.В полиции Ивано-Франковской области подтвердили участие своих сотрудников в инциденте и назначили служебную проверку. По официальной версии, мужчина ехал на велосипеде, увидел служебный автомобиль и попытался скрыться. Через открытые ворота он забежал на строительную площадку. Сначала отказался назвать свои данные, а затем выяснилось, что он нарушил правила военного учёта. Действиям полицейских дадут правовую оценку — в случае выявления нарушений обещают "немедленно принять меры".Этот случай — не первый подобный инцидент на Украине. Ранее Лубинец сообщал о десяти зафиксированных случаях, когда военкомы действовали на частных территориях. Тогда омбудсмен предположил, что это может быть проверкой реакции на превышение полномочий.
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новости, главные новости, тцк, главное, полиция, военком, мобилизация на украине, мобилизация, новости украины, украина ру новости сегодня, новости украина ру, война, война на украине
Новости, Главные новости, ТЦК, главное, полиция, военком, мобилизация на Украине, мобилизация, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, новости Украина ру, война, война на Украине

"Вытащили за ноги": на Прикарпатье ТЦК устроили облаву на местного жителя

18:04 05.11.2026 (обновлено: 18:14 05.11.2026)
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
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В селе Волчинец Ивано-Франковской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) вместе с полицейскими, проводившими оповещение, зашли на территорию частного дома и силой выволокли мужчину за ноги прямо со двора. Видео с места событий распространили местные телеграм-каналы
На кадрах видно, как люди в военной форме хватают мужчину, игнорируя требования владельца дома покинуть частную территорию. По данным украинских СМИ, в ходе потасовки один из сотрудников ТЦК распылил перечный баллончик в лицо хозяину дома — тот пытался помешать "людоловам".
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент заявлением, в котором назвал произошедшее нарушением сразу нескольких конституционных норм.
По его словам, на записи "лица в полицейской и военной форме на частной территории насильно вытягивают неустановленного мужчину за ноги, применяют к нему физическую силу, прибегая к нецензурной лексике".
"Особенно возмущает то, что они откровенно проигнорировали неоднократные требования владельца домовладения покинуть его территорию", — подчеркнул Лубинец. Он напомнил о гарантиях неприкосновенности жилья и запрете пыток, закреплённых в Конституции Украины, и направил акты реагирования в правоохранительные органы.
В полиции Ивано-Франковской области подтвердили участие своих сотрудников в инциденте и назначили служебную проверку. По официальной версии, мужчина ехал на велосипеде, увидел служебный автомобиль и попытался скрыться. Через открытые ворота он забежал на строительную площадку.
Сначала отказался назвать свои данные, а затем выяснилось, что он нарушил правила военного учёта. Действиям полицейских дадут правовую оценку — в случае выявления нарушений обещают "немедленно принять меры".
Этот случай — не первый подобный инцидент на Украине. Ранее Лубинец сообщал о десяти зафиксированных случаях, когда военкомы действовали на частных территориях. Тогда омбудсмен предположил, что это может быть проверкой реакции на превышение полномочий.
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