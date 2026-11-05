https://ukraina.ru/20261105/vytaschili-za-nogi-na-prikarpate-ttsk-ustroili-oblavu-na-mestnogo-zhitelya-1084302932.html

"Вытащили за ноги": на Прикарпатье ТЦК устроили облаву на местного жителя

"Вытащили за ноги": на Прикарпатье ТЦК устроили облаву на местного жителя - 05.11.2026 Украина.ру

"Вытащили за ноги": на Прикарпатье ТЦК устроили облаву на местного жителя

В селе Волчинец Ивано-Франковской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) вместе с полицейскими, проводившими оповещение, зашли на территорию частного дома и силой выволокли мужчину за ноги прямо со двора. Видео с места событий распространили местные телеграм-каналы

2026-11-05T18:04

2026-11-05T18:04

2026-11-05T18:14

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На кадрах видно, как люди в военной форме хватают мужчину, игнорируя требования владельца дома покинуть частную территорию. По данным украинских СМИ, в ходе потасовки один из сотрудников ТЦК распылил перечный баллончик в лицо хозяину дома — тот пытался помешать "людоловам".Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент заявлением, в котором назвал произошедшее нарушением сразу нескольких конституционных норм. По его словам, на записи "лица в полицейской и военной форме на частной территории насильно вытягивают неустановленного мужчину за ноги, применяют к нему физическую силу, прибегая к нецензурной лексике"."Особенно возмущает то, что они откровенно проигнорировали неоднократные требования владельца домовладения покинуть его территорию", — подчеркнул Лубинец. Он напомнил о гарантиях неприкосновенности жилья и запрете пыток, закреплённых в Конституции Украины, и направил акты реагирования в правоохранительные органы.В полиции Ивано-Франковской области подтвердили участие своих сотрудников в инциденте и назначили служебную проверку. По официальной версии, мужчина ехал на велосипеде, увидел служебный автомобиль и попытался скрыться. Через открытые ворота он забежал на строительную площадку. Сначала отказался назвать свои данные, а затем выяснилось, что он нарушил правила военного учёта. Действиям полицейских дадут правовую оценку — в случае выявления нарушений обещают "немедленно принять меры".Этот случай — не первый подобный инцидент на Украине. Ранее Лубинец сообщал о десяти зафиксированных случаях, когда военкомы действовали на частных территориях. Тогда омбудсмен предположил, что это может быть проверкой реакции на превышение полномочий.

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