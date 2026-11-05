В заложниках у ЕС и Венгрии: новые власти Сербии хотят российский газ, но им придётся сделать выбор
17:45 05.11.2026 (обновлено: 17:54 05.11.2026)
© Фото : energynews.pro
© Фото : energynews.pro
Победивший на парламентских выборах в Сербии "Студенческий список" заинтересован в заключении долгосрочного контракта на поставки газа из России. Об этом рассказал представитель движения Деян Радивоевич 4 ноября в ходе пресс-конференции в Белграде
Сербии нужен долгосрочный контракт
Он напомнил, что действие последнего трёхлетнего газового контракта между Сербией и Россией закончилось в конце мая 2023 года. С тех пор российский газ поставляется в Сербию на основании дополнительных соглашений, которые продлеваются раз в три месяца.
"Этот способ продления договора не обеспечивает нужного уровня предсказуемости для государства, народного хозяйства и энергетической системы", – процитировало слова Радивоевича издание Kurir.
По мнению представителя "Студенческого списка", новые власти должны попытаться обеспечить подписание многолетнего договора о поставках газа с чётко определенными объемами, стоимостью, графиком поставок и условиями на случай перерывов в снабжении.
Радивоевич также отметил, что сербское государство параллельно должно находить альтернативные источники снабжения и развивать новые маршруты поставок. В качестве такого источника он упомянул Азербайджан, а в качестве маршрутов – СПГ-терминал Александруполис в Греции, строительство газового интерконнектора между Сербией и Болгарией, увеличение закупок через Южный газовый коридор и венгерскую транспортную систему.
При этом каждое из упомянутых направлений нужно проанализировать с точки зрения стоимости, заполненности газом, надежности поставок и транспортных мощностей, сказал Радивоевич.
Необходимо также решать вопрос со структурой собственности компании "Нефтяная индустрия Сербии", в которой контрольный пакет акций с 2009 года принадлежал российской компании "Газпром нефть", отметил он. Из-за этого в 2025 году США против сербской компании ввели санкции, требуя устранить участие российского капитала в собственности "Нефтяной индустрии Сербии".
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По словам Радивоевича, предыдущее правительство одобрило продажу российского пакета акций венгерской MOL. Однако сделка всё ещё не состоялась. Задача нового правительства – проверить параметры транзакции и проанализировать условия договора, права и обязательства Сербии как миноритарного акционера, отметил он.
В частности, необходимо выяснить, есть ли гарантии сохранения работы нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево, а также понять, продолжит ли новый владелец разведку и добычу нефти и газа в Сербии, подчеркнул Радивоевич.
Напомним, что обязывающее соглашение о покупке мажоритарного пакета акций НИС венгерская MOL Group подписала еще в январе этого года. Подписание договора купли-продажи планировалось до 31 марта, однако оно не состоялось в предусмотренные сроки. В апреле в Венгрии прошли парламентские выборы, в результате которых правительство Виктора Орбана, начавшее переговоры о покупке НИС, ушло в отставку.
В заложниках у Евросоюза и венгерских властей
Когда речь идёт о российско-сербском энергетическом сотрудничестве, вопрос поставок газа здесь тесно переплетается с судьбой пакета акций российского "Газпрома" в структуре собственности "Нефтяной индустрии Сербии", рассказал Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Есть определённый риск для нас в плане энергетических активов, принадлежащих "Газпрому" и "Газпром нефти" в самой Сербии. Когда "Газпром нефть попал под блокирующие санкции США, все его дочерние компании автоматически попали под эти санкции тоже. НИС в том числе. Возник риск, что Сербия может национализировать этот актив, чтобы убрать оттуда российских акционеров и вывести таким образом компанию из-под санкций", – рассказал Юшков.
По его словам, Россия попыталась нивелировать эти риски с помощью сокращения доли "Газпром нефти" в контрольном пакете акций. Однако американцы на это не отреагировали и не вывели сербскую компанию из санкционных списков, напомнил эксперт.
"США хотят, чтобы российские акционеры полностью оттуда ушли. Поэтому существовал риск, что сербы пойдут на национализацию тех активов, лишь бы американцы сняли санкции с их компании. Ведь НИС – это один из крупнейших налогоплательщиков в стране, это предприятие с большим числом сотрудников, ему принадлежит большое количество НПЗ, которые обеспечивают топливный рынок", – отметил Юшков.
В таких условиях России не имело никакого смысла продлевать контракт на поставки газа на длительный срок и затем постоянно следить за тем, что будут делать сербские власти, подчеркнул он.
"Если бы они национализировали НИС, мы бы перешли на стандартные рыночные отношения с Сербией в области газовой торговли. Сейчас договоры на поставки газа предполагают существенную скидку", – сказал эксперт.
По словам Юшкова, Москва может хоть сейчас подписать с Сербией соглашение о поставках газа на рыночных условиях. Но Белград не хочет стандартного договора европейского формата, в котором стоимость газа привязана к бирже и в котором есть условие "купи или плати", потому что такой договор приведет к росту цен, уточнил он.
"На самом деле здесь возникает вопрос, нужно ли Сербии сейчас переходить к долгосрочному контракту, даже на каких-то скидочных условиях. Ведь она уже оказалась в подвешенном состоянии по вине Евросоюза", – отметил Юшков.
Он напомнил, что Брюссель принял закон, в соответствии с которым с ноября 2027 года вступает в силу запрет импорта российского трубопроводного газа на территорию Евросоюза. По словам эксперта, трактовка этого закона пока не совсем ясна – сможет ли, например, Болгария качать российский газ для транзита в Сербию или нет.
"Тут мы все зависим от Евросоюза и от трактовки газовых санкций. Может оказаться, что Белград подпишет долгосрочный контракт, но с ноября следующего года Болгария прекратит транзит и сербы в любом случае останутся без газа из России. Здесь возникает вопрос о целесообразности подписания долгосрочного контракта", – рассказал Юшков.
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По его мнению, новые власти Сербии пока не могут рассчитывать на долгосрочное соглашение по газу и нынешнее статус-кво останется в силе.
Также Юшков считает, что энергетика Сербии осталась в заложниках не только у Евросоюза, но и у новых венгерских властей. Как напомнил он, вопрос продажи российских активов в "Нефтяной индустрии Сербии" венгерской MOL обсуждался с предыдущими властями этой страны. Но в Венгрии сменились власти, и теперь особого диалога с венграми нет, отметил эксперт.
"Так бы сделка, может быть, уже и состоялась. Но теперь какой смысл продавать долю в сербской компании венграм? Ранее Россия считала Венгрию страной, с которой в Евросоюзе можно разговаривать, но теперь Будапешт больше соблюдает общую европейскую дисциплину", – подытожил Игорь Юшков.
Двойные сигналы "Сербского списка"
Слова российского эксперта в области энергетики находят подтверждение в том числе в последних заявлениях представителей Евросоюза в Сербии.
В тот же день, когда представители "Сербского списка" делали заявления о заинтересованности в заключении долгосрочного газового контракта с Россией, посол ЕС в Сербии Андреас фон Бекерет рассказывал журналистам в Белграде о том, что условия для приема страны в ЕС не изменились. Среди них два главных условия — присоединение к антироссийским санкциям и признание независимости Косово, напомнил он.
"Я надеюсь, что новое правительство выполнит свои обещания и вернёт доверие как стран-членов ЕС, так и центральных властей в Брюсселе, относительно намерения Сербии уважать ценности Евросоюза и продвигаться на пути к членству", — процитировало издание Novosti заявление европейского представителя.
Действительно, нет никакого смысла подписывать долгосрочное соглашение о поставках газа со страной, которая собирается против вас ввести санкции. В этом смысле газовый вопрос и при предыдущих сербских властях являлся своеобразной гарантией внешнеполитического курса Белграда по отношению к Москве.
Однако пока в Сербии не сформировалось новое правительство и пока его представители не вышли с Москвой на переговоры об условиях поставок газа, нельзя говорить о гарантиях, в том числе политических, которые они готовы предоставить России ради подписания данного соглашения.
Сам факт того, что представители "Сербского списка" уже сейчас поднимают вопрос долгосрочного газового контракта с Россией, является двойным сигналом. Он частично направлен на внутреннюю патриотически настроенную аудиторию, для которой важно подтверждение того, что при новых властях Сербия не сделает полный разворот от России.
Частично он направлен и Москве, и его можно толковать как своеобразный намек на готовность к диалогу.
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