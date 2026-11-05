https://ukraina.ru/20261105/v-zalozhnikakh-u-es-i-vengrii-novye-vlasti-serbii-khotyat-rossiyskiy-gaz-no-im-pridtsya-sdelat-vybor-1084300826.html

В заложниках у ЕС и Венгрии: новые власти Сербии хотят российский газ, но им придётся сделать выбор

В заложниках у ЕС и Венгрии: новые власти Сербии хотят российский газ, но им придётся сделать выбор - 05.11.2026 Украина.ру

В заложниках у ЕС и Венгрии: новые власти Сербии хотят российский газ, но им придётся сделать выбор

Победивший на парламентских выборах в Сербии "Студенческий список" заинтересован в заключении долгосрочного контракта на поставки газа из России. Об этом рассказал представитель движения Деян Радивоевич 4 ноября в ходе пресс-конференции в Белграде

2026-11-05T17:45

2026-11-05T17:45

2026-11-05T17:54

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Сербии нужен долгосрочный контрактОн напомнил, что действие последнего трёхлетнего газового контракта между Сербией и Россией закончилось в конце мая 2023 года. С тех пор российский газ поставляется в Сербию на основании дополнительных соглашений, которые продлеваются раз в три месяца."Этот способ продления договора не обеспечивает нужного уровня предсказуемости для государства, народного хозяйства и энергетической системы", – процитировало слова Радивоевича издание Kurir.По мнению представителя "Студенческого списка", новые власти должны попытаться обеспечить подписание многолетнего договора о поставках газа с чётко определенными объемами, стоимостью, графиком поставок и условиями на случай перерывов в снабжении.Радивоевич также отметил, что сербское государство параллельно должно находить альтернативные источники снабжения и развивать новые маршруты поставок. В качестве такого источника он упомянул Азербайджан, а в качестве маршрутов – СПГ-терминал Александруполис в Греции, строительство газового интерконнектора между Сербией и Болгарией, увеличение закупок через Южный газовый коридор и венгерскую транспортную систему.При этом каждое из упомянутых направлений нужно проанализировать с точки зрения стоимости, заполненности газом, надежности поставок и транспортных мощностей, сказал Радивоевич.Необходимо также решать вопрос со структурой собственности компании "Нефтяная индустрия Сербии", в которой контрольный пакет акций с 2009 года принадлежал российской компании "Газпром нефть", отметил он. Из-за этого в 2025 году США против сербской компании ввели санкции, требуя устранить участие российского капитала в собственности "Нефтяной индустрии Сербии".По словам Радивоевича, предыдущее правительство одобрило продажу российского пакета акций венгерской MOL. Однако сделка всё ещё не состоялась. Задача нового правительства – проверить параметры транзакции и проанализировать условия договора, права и обязательства Сербии как миноритарного акционера, отметил он.В частности, необходимо выяснить, есть ли гарантии сохранения работы нефтеперерабатывающего завода в городе Панчево, а также понять, продолжит ли новый владелец разведку и добычу нефти и газа в Сербии, подчеркнул Радивоевич.Напомним, что обязывающее соглашение о покупке мажоритарного пакета акций НИС венгерская MOL Group подписала еще в январе этого года. Подписание договора купли-продажи планировалось до 31 марта, однако оно не состоялось в предусмотренные сроки. В апреле в Венгрии прошли парламентские выборы, в результате которых правительство Виктора Орбана, начавшее переговоры о покупке НИС, ушло в отставку.В заложниках у Евросоюза и венгерских властейКогда речь идёт о российско-сербском энергетическом сотрудничестве, вопрос поставок газа здесь тесно переплетается с судьбой пакета акций российского "Газпрома" в структуре собственности "Нефтяной индустрии Сербии", рассказал Украина.ру эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков."Есть определённый риск для нас в плане энергетических активов, принадлежащих "Газпрому" и "Газпром нефти" в самой Сербии. Когда "Газпром нефть попал под блокирующие санкции США, все его дочерние компании автоматически попали под эти санкции тоже. НИС в том числе. Возник риск, что Сербия может национализировать этот актив, чтобы убрать оттуда российских акционеров и вывести таким образом компанию из-под санкций", – рассказал Юшков.По его словам, Россия попыталась нивелировать эти риски с помощью сокращения доли "Газпром нефти" в контрольном пакете акций. Однако американцы на это не отреагировали и не вывели сербскую компанию из санкционных списков, напомнил эксперт."США хотят, чтобы российские акционеры полностью оттуда ушли. Поэтому существовал риск, что сербы пойдут на национализацию тех активов, лишь бы американцы сняли санкции с их компании. Ведь НИС – это один из крупнейших налогоплательщиков в стране, это предприятие с большим числом сотрудников, ему принадлежит большое количество НПЗ, которые обеспечивают топливный рынок", – отметил Юшков.В таких условиях России не имело никакого смысла продлевать контракт на поставки газа на длительный срок и затем постоянно следить за тем, что будут делать сербские власти, подчеркнул он."Если бы они национализировали НИС, мы бы перешли на стандартные рыночные отношения с Сербией в области газовой торговли. Сейчас договоры на поставки газа предполагают существенную скидку", – сказал эксперт.По словам Юшкова, Москва может хоть сейчас подписать с Сербией соглашение о поставках газа на рыночных условиях. Но Белград не хочет стандартного договора европейского формата, в котором стоимость газа привязана к бирже и в котором есть условие "купи или плати", потому что такой договор приведет к росту цен, уточнил он."На самом деле здесь возникает вопрос, нужно ли Сербии сейчас переходить к долгосрочному контракту, даже на каких-то скидочных условиях. Ведь она уже оказалась в подвешенном состоянии по вине Евросоюза", – отметил Юшков.Он напомнил, что Брюссель принял закон, в соответствии с которым с ноября 2027 года вступает в силу запрет импорта российского трубопроводного газа на территорию Евросоюза. По словам эксперта, трактовка этого закона пока не совсем ясна – сможет ли, например, Болгария качать российский газ для транзита в Сербию или нет."Тут мы все зависим от Евросоюза и от трактовки газовых санкций. Может оказаться, что Белград подпишет долгосрочный контракт, но с ноября следующего года Болгария прекратит транзит и сербы в любом случае останутся без газа из России. Здесь возникает вопрос о целесообразности подписания долгосрочного контракта", – рассказал Юшков.По его мнению, новые власти Сербии пока не могут рассчитывать на долгосрочное соглашение по газу и нынешнее статус-кво останется в силе.Также Юшков считает, что энергетика Сербии осталась в заложниках не только у Евросоюза, но и у новых венгерских властей. Как напомнил он, вопрос продажи российских активов в "Нефтяной индустрии Сербии" венгерской MOL обсуждался с предыдущими властями этой страны. Но в Венгрии сменились власти, и теперь особого диалога с венграми нет, отметил эксперт."Так бы сделка, может быть, уже и состоялась. Но теперь какой смысл продавать долю в сербской компании венграм? Ранее Россия считала Венгрию страной, с которой в Евросоюзе можно разговаривать, но теперь Будапешт больше соблюдает общую европейскую дисциплину", – подытожил Игорь Юшков.Двойные сигналы "Сербского списка"Слова российского эксперта в области энергетики находят подтверждение в том числе в последних заявлениях представителей Евросоюза в Сербии.В тот же день, когда представители "Сербского списка" делали заявления о заинтересованности в заключении долгосрочного газового контракта с Россией, посол ЕС в Сербии Андреас фон Бекерет рассказывал журналистам в Белграде о том, что условия для приема страны в ЕС не изменились. Среди них два главных условия — присоединение к антироссийским санкциям и признание независимости Косово, напомнил он."Я надеюсь, что новое правительство выполнит свои обещания и вернёт доверие как стран-членов ЕС, так и центральных властей в Брюсселе, относительно намерения Сербии уважать ценности Евросоюза и продвигаться на пути к членству", — процитировало издание Novosti заявление европейского представителя.Действительно, нет никакого смысла подписывать долгосрочное соглашение о поставках газа со страной, которая собирается против вас ввести санкции. В этом смысле газовый вопрос и при предыдущих сербских властях являлся своеобразной гарантией внешнеполитического курса Белграда по отношению к Москве.Однако пока в Сербии не сформировалось новое правительство и пока его представители не вышли с Москвой на переговоры об условиях поставок газа, нельзя говорить о гарантиях, в том числе политических, которые они готовы предоставить России ради подписания данного соглашения.Сам факт того, что представители "Сербского списка" уже сейчас поднимают вопрос долгосрочного газового контракта с Россией, является двойным сигналом. Он частично направлен на внутреннюю патриотически настроенную аудиторию, для которой важно подтверждение того, что при новых властях Сербия не сделает полный разворот от России. Частично он направлен и Москве, и его можно толковать как своеобразный намек на готовность к диалогу.

https://ukraina.ru/20261104/1084275515.html

https://ukraina.ru/20261023/rossiyskiy-gaz--v-evropu-tramp-rezko-pomenyal-taktiku-po-ukraine-1084029060.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, россия, игорь юшков, виктор орбан, ес, газпром, нефтяная индустрия сербии