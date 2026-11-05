https://ukraina.ru/20261105/ukrainskaya-spravedlivost-kogo-nakazyvayut-za-taynuyu-tyurmu-khronika-sobytiy-na-utro-5-noyabrya--1084283636.html

Украинская справедливость: кого наказывают за "тайную тюрьму"? Хроника событий на утро 5 ноября

Украинская справедливость: кого наказывают за "тайную тюрьму"? Хроника событий на утро 5 ноября - 05.11.2026 Украина.ру

Украинская справедливость: кого наказывают за "тайную тюрьму"? Хроника событий на утро 5 ноября

Пока в Киеве одних отправляют под стражу за попытку помочь удерживаемым мобилизованным, а обещания наказать организаторов неофициальной пыточной остаются без продолжения, Владимир Зеленский готовится к новому раунду переговоров. Тем временем в США демократы намерены использовать контроль над Конгрессом, чтобы возобновить военную помощь Украине

2026-11-05T09:00

2026-11-05T09:00

2026-11-05T09:01

эксклюзив

киев

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

стив уиткофф

вооруженные силы украины

нато

нацгвардия

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Спасать нельзя сажать: кого теперь обвиняет украинская властьИстория с неофициальной военной тюрьмой в Петропавловской Борщаговке под Киевом получила продолжение. После протестов у объекта, где, по заявлениям родственников, удерживали и избивали мобилизованных, СБУ представила собственную версию событий. В ней российский след, о котором ранее активно говорили на Украине, так и не появился.По версии спецслужбы, врач Валентина Молода пыталась вывезти одного из военнослужащих с территории объекта под видом оказания медицинской помощи, а затем "распространяла информацию, спровоцировавшую общественный резонанс". Сама женщина утверждает, что приехала по просьбе супруги мобилизованного, недавно перенёсшего операцию и нуждавшегося в помощи. По ее словам, в здании находились и другие люди, которых избивали.Молоду отправили под стражу без права залога. Ей и еще нескольким фигурантам дела вменяют препятствование деятельности ВСУ, распространение информации о военных объектах и организацию беспорядков. Между тем на сайте скандального украинского ресурса "Миротворец" появилось имя 14-летнего подростка, участвовавшего в протесте.Однако важно в этой истории совсем другое. Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* первым делом заговорил о том, что власти намерены установить и наказать организаторов незаконного удержания людей в Петропавловской Борщаговке. По данным СМИ и официальным заявлениям, под следствие должны были попасть конкретные лица и организаторы незаконного места содержания из числа силовиков, допустившие истязания людей. Дело передано в Государственное бюро расследований, виновным грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, анонсированы кадровые и системные выводы внутри силовых структур. А получается, что пока власть громко говорит о намерении наказать организаторов пыточной, под стражу отправляет почему-то не их, а врача, который пытался помочь удерживаемым. Переговоры с Россией и секретный немецкий планНа фоне внутренних проблем Владимир Зеленский продолжает готовиться к дипломатическому раунду. Он сообщил о разговоре со спецпредставителями Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, заявив, что стороны готовятся к трехсторонним переговорам Украины, США и России на уровне команд — уже менее чем через неделю. Параллельно в Брюсселе обсуждали послевоенное восстановление Украины с участием представителей ЕС, США, НАТО, ведущих европейских стран, Всемирного банка и бизнеса. Следующая встреча посвящена гарантиям безопасности Киева.На этом фоне Bild раскрыла детали ранее неизвестного предложения немецкого посольства в Москве по урегулированию конфликта. План, подготовленный в 2024 году дипломатом Мартином Ниссеном, предполагал передачу спорных восточных территорий под управление ООН на пять лет, после чего там должны были пройти референдумы о принадлежности России или Украине.В Москве неоднократно подчеркивали, что урегулирование должно быть долгосрочным. Президент России Владимир Путин ранее указывал на необходимость вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Киева от вступления в НАТО. Глава государства также заявлял, что Зеленскому неуместно говорить о территориальных потерях, поскольку жители этих регионов проголосовали за воссоединение с Россией."Золотой купол" Трампа может остаться на бумагеМежду тем Вашингтон столкнулся с проблемами. По данным Axios, после потери республиканцами большинства в обеих палатах Конгресса под угрозой оказались масштабные оборонные проекты главы Белого дома Дональда Трампа — в том числе система ПРО "Золотой купол" и программа "Золотой флот".Аналитики оборонного сектора считают, что перспективы утверждения военного бюджета на 1,5 триллиона долларов резко ухудшились. Теперь республиканцам недоступен механизм принятия бюджета простым большинством, а сами инициативы, созданные под политическим брендом Трампа, рискуют быть замороженными или вовсе отмененными.Дополнительным ударом для администрации может стать серия расследований операции в Иране и возможный импичмент главы Пентагона Пита Хегсета. Axios отмечает, что положение осложняет и потеря ключевых республиканцев в Конгрессе, включая председателя сенатского комитета по ассигнованиям Сьюзан Коллинз.Однако потеря большинства республиканцами может обернуться для Трампа и другой проблемой — уже украинской. По данным Reuters, демократы после вступления нового Конгресса в январе смогут самостоятельно выносить на голосование законопроекты о помощи Киеву и даже попытаться преодолеть президентское вето. Поддержка Украины остается для партии одним из приоритетов, а при наличии сторонников среди республиканцев в Конгрессе может набраться необходимое большинство в две трети голосов.Кроме того, демократы намерены ограничить и другие решения президента. В частности, конгрессмен Грегори Микс, вероятный будущий глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей, уже представил двухпартийный законопроект против планов Трампа вернуть российское дизельное топливо на мировой рынок. Иран включил Украину в список потенциальных целейТем временем украинские города неожиданно появились на карте возможного иранского ответного удара. Иранское гостелевидение показало графику с ракетами, направленными на Киев, Львов, Одессу и польский Жешув. Карту сопровождал лозунг об уничтожении американских империалистов и их союзников.Ранее Тегеран предупреждал, что в случае новой агрессии может атаковать американские военные базы в Европе. Украина в этом контексте оказалась среди потенциальных целей.Киев готовится к морозам без светаПока украинские власти обсуждают гарантии безопасности и восстановление страны после войны, в самой столице все острее стоит вопрос сохранения энергоснабжения. Депутат Киевсовета Людмила Ковалевская заявила, что защита энергообъектов вокруг города практически не была обеспечена. По ее словам, длительные отключения света связаны не только с российскими ударами, но и с провалом в подготовке защитных сооружений.Прогнозы на зиму звучат еще тревожнее. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что при морозах около минус пяти градусов электричество могут подавать всего на полчаса или час в сутки, а отключения способны растягиваться на три-пять дней.Ночная атака: под ударом Приднепровская ТЭСМежду тем российская армия продолжает наносить удары по военным и инфраструктурным объектам на Украине. По данным украинских источников, минувшей ночью под атакой оказалась энергетическая инфраструктура Днепропетровска. Основной целью стала Приднепровская ТЭС. Утверждается, что в налете участвовали не менее 22 беспилотников "Герань-2" и три реактивных "Герани-4". После ударов на территории станции вспыхнул крупный пожар.Сообщения о взрывах и атаках беспилотников также поступали из Киева, Харькова, Синельниково и Запорожья. Ранее сообщалось о поражении подстанций в Киевской и Житомирской областях, объектов транспортной инфраструктуры, производственных площадок и складов беспилотников, а также сухогруза с военным имуществом у Одессы. * Внесён в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20261103/novaya-moda-na-ukraine-pochemu-tyurma-pod-kievom--eto-tolko-nachalo-khronika-sobytiy-na-utro-3-noyabrya-1084244184.html

https://ukraina.ru/20261105/katastrofa-dlya-zelenskogo-soskin-otsenil-itogi-vyborov-v-ssha-1084283255.html

https://ukraina.ru/20261103/sinyaya-izolenta-v-pomosch-energosistema-ukrainy-ne-verntsya-k-prezhnim-moschnostyam-1084248327.html

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Кристина Черкасова

эксклюзив, киев, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, стив уиткофф, вооруженные силы украины, нато, нацгвардия, хроники, приднепровская тэс, сбу