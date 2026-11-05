https://ukraina.ru/20261105/zooshizy-pust-spyat-spokoyno-kabany-v-prikarpate-trevozhat-ukraintsev-1084299536.html

"Зоошизы пусть спят спокойно": кабаны в Прикарпатье тревожат украинцев

"Зоошизы пусть спят спокойно": кабаны в Прикарпатье тревожат украинцев - 05.11.2026 Украина.ру

"Зоошизы пусть спят спокойно": кабаны в Прикарпатье тревожат украинцев

В Прикарпатье участились визиты диких кабанов к жилью людей. Украинские охотники назвали простые правила при встрече с животными

2026-11-05T17:15

2026-11-05T17:15

2026-11-05T17:15

прикарпатье

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россия

новости

ричард iii

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На Украине участились визиты диких кабанов к жилью людей. Как сообщают местные СМИ, в настоящее время кабанов можно увидеть в городах Прикарпатья. В Украинском обществе охотников и рыбаков заявили, что такие встречи становятся все более частыми.Охотники уже призвали жителей Прикарпатья не забывать, что дикий кабан – это "сильное и непредсказуемое животное, которое может представлять опасность", особенно "если чувствует угрозу или рядом есть его детеныши".Украинские охотники опубликовали ряд простых правил, которых следует соблюдать при встрече с кабаном:не приближайтесь к животному и не пытайтесь его погладить;не провоцируйте, не кричите и не делайте резких движений;не пытайтесь кормить или фотографировать вблизи;не перекрывайте животному путь к отступлению;держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии."Помните: дикие животные не становятся домашними лишь потому, что оказались среди городской застройки. Уважайте их пространство и заботьтесь о собственной безопасности", – призвали в обществе.Однако охотникам верят не все. Так, некоторые комментаторы заявили, что поголовье диких свиней якобы сократилось из-за африканской чумы свиней."Ложь.Чума уже выкосила почти все по области, по пять-десять особей находят мертвыми. Зоошизы пусть спят спокойно", – писал комментатор.Кто-то обратил внимание на то, что на опубликованном охотниками видео, дикий кабан по пояс человеку. Комментаторы заявили, что это – домашняя свинья одной из набирающих популярность сегодня пород.Примечательно, что участились встречи с дикими кабанами и в России. Как сообщали в конце октября СМИ, в Москве и Подмосковье дикие кабаны выходят к жилым домам, садовым товариществам и подходят к проезжим частям. Причина – активный брачный сезон, гон. Обычно он приходится на ноябрь и декабрь. Животные ищут самок и очень агрессивны. Кроме того, в конце осени кабаны накапливают жировые отложения перед наступлением зимы. Из-за этого они устремляются к жилым домам в поисках пропитания.Кабан издревле считался одним из самых опасных диких животных. Вепрь или его голова часто встречалась и встречается на дворянских гербах в Европе. Белый кабан являлся нагрудной эмблемой английского короля Ричарда III. На гербе королевы Камиллы – супруги действующего британского монарха – находится белая голова вепря. Одним из щитодержателей герба является синий вепрь. Одним из гласных польских шляхетских гербов является Свинка. Центральным элементом этого герба является чёрная кабанья голова.

https://ukraina.ru/20260410/ukrainu-porazila-epidemiya-svinoy-chumy-1077769891.html

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прикарпатье, украина, россия, новости, ричард iii