"Зоошизы пусть спят спокойно": кабаны в Прикарпатье тревожат украинцев - 05.11.2026 Украина.ру
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"Зоошизы пусть спят спокойно": кабаны в Прикарпатье тревожат украинцев
"Зоошизы пусть спят спокойно": кабаны в Прикарпатье тревожат украинцев - 05.11.2026 Украина.ру
"Зоошизы пусть спят спокойно": кабаны в Прикарпатье тревожат украинцев
В Прикарпатье участились визиты диких кабанов к жилью людей. Украинские охотники назвали простые правила при встрече с животными
2026-11-05T17:15
2026-11-05T17:15
прикарпатье
украина
россия
новости
ричард iii
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На Украине участились визиты диких кабанов к жилью людей. Как сообщают местные СМИ, в настоящее время кабанов можно увидеть в городах Прикарпатья. В Украинском обществе охотников и рыбаков заявили, что такие встречи становятся все более частыми.Охотники уже призвали жителей Прикарпатья не забывать, что дикий кабан – это "сильное и непредсказуемое животное, которое может представлять опасность", особенно "если чувствует угрозу или рядом есть его детеныши".Украинские охотники опубликовали ряд простых правил, которых следует соблюдать при встрече с кабаном:не приближайтесь к животному и не пытайтесь его погладить;не провоцируйте, не кричите и не делайте резких движений;не пытайтесь кормить или фотографировать вблизи;не перекрывайте животному путь к отступлению;держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии."Помните: дикие животные не становятся домашними лишь потому, что оказались среди городской застройки. Уважайте их пространство и заботьтесь о собственной безопасности", – призвали в обществе.Однако охотникам верят не все. Так, некоторые комментаторы заявили, что поголовье диких свиней якобы сократилось из-за африканской чумы свиней."Ложь.Чума уже выкосила почти все по области, по пять-десять особей находят мертвыми. Зоошизы пусть спят спокойно", – писал комментатор.Кто-то обратил внимание на то, что на опубликованном охотниками видео, дикий кабан по пояс человеку. Комментаторы заявили, что это – домашняя свинья одной из набирающих популярность сегодня пород.Примечательно, что участились встречи с дикими кабанами и в России. Как сообщали в конце октября СМИ, в Москве и Подмосковье дикие кабаны выходят к жилым домам, садовым товариществам и подходят к проезжим частям. Причина – активный брачный сезон, гон. Обычно он приходится на ноябрь и декабрь. Животные ищут самок и очень агрессивны. Кроме того, в конце осени кабаны накапливают жировые отложения перед наступлением зимы. Из-за этого они устремляются к жилым домам в поисках пропитания.Кабан издревле считался одним из самых опасных диких животных. Вепрь или его голова часто встречалась и встречается на дворянских гербах в Европе. Белый кабан являлся нагрудной эмблемой английского короля Ричарда III. На гербе королевы Камиллы – супруги действующего британского монарха – находится белая голова вепря. Одним из щитодержателей герба является синий вепрь. Одним из гласных польских шляхетских гербов является Свинка. Центральным элементом этого герба является чёрная кабанья голова.
https://ukraina.ru/20260410/ukrainu-porazila-epidemiya-svinoy-chumy-1077769891.html
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прикарпатье, украина, россия, новости, ричард iii
Прикарпатье, Украина, Россия, Новости, Ричард III

"Зоошизы пусть спят спокойно": кабаны в Прикарпатье тревожат украинцев

17:15 05.11.2026
 
© РИА Новости . А. Соломонов / Перейти в фотобанкКабан
Кабан - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . А. Соломонов
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В Прикарпатье участились визиты диких кабанов к жилью людей. Украинские охотники назвали простые правила при встрече с животными
На Украине участились визиты диких кабанов к жилью людей. Как сообщают местные СМИ, в настоящее время кабанов можно увидеть в городах Прикарпатья. В Украинском обществе охотников и рыбаков заявили, что такие встречи становятся все более частыми.
Охотники уже призвали жителей Прикарпатья не забывать, что дикий кабан – это "сильное и непредсказуемое животное, которое может представлять опасность", особенно "если чувствует угрозу или рядом есть его детеныши".
Украинские охотники опубликовали ряд простых правил, которых следует соблюдать при встрече с кабаном:
не приближайтесь к животному и не пытайтесь его погладить;
не провоцируйте, не кричите и не делайте резких движений;
не пытайтесь кормить или фотографировать вблизи;
не перекрывайте животному путь к отступлению;
держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии.
"Помните: дикие животные не становятся домашними лишь потому, что оказались среди городской застройки. Уважайте их пространство и заботьтесь о собственной безопасности", – призвали в обществе.
Однако охотникам верят не все. Так, некоторые комментаторы заявили, что поголовье диких свиней якобы сократилось из-за африканской чумы свиней.
"Ложь.Чума уже выкосила почти все по области, по пять-десять особей находят мертвыми. Зоошизы пусть спят спокойно", – писал комментатор.
ООО Прибалийская мясная компания три - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
10 апреля, 18:50
Украину поразила эпидемия свиной чумыНа Украине свирепствует эпидемия африканской чумы свиней. По данным украинского оппозиционного канала "Женщина с косой", уже заражено свыше полутора миллионов голов. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Кто-то обратил внимание на то, что на опубликованном охотниками видео, дикий кабан по пояс человеку. Комментаторы заявили, что это – домашняя свинья одной из набирающих популярность сегодня пород.
Примечательно, что участились встречи с дикими кабанами и в России. Как сообщали в конце октября СМИ, в Москве и Подмосковье дикие кабаны выходят к жилым домам, садовым товариществам и подходят к проезжим частям.
Причина – активный брачный сезон, гон. Обычно он приходится на ноябрь и декабрь. Животные ищут самок и очень агрессивны. Кроме того, в конце осени кабаны накапливают жировые отложения перед наступлением зимы. Из-за этого они устремляются к жилым домам в поисках пропитания.
Кабан издревле считался одним из самых опасных диких животных. Вепрь или его голова часто встречалась и встречается на дворянских гербах в Европе. Белый кабан являлся нагрудной эмблемой английского короля Ричарда III. На гербе королевы Камиллы – супруги действующего британского монарха – находится белая голова вепря. Одним из щитодержателей герба является синий вепрь. Одним из гласных польских шляхетских гербов является Свинка. Центральным элементом этого герба является чёрная кабанья голова.
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