https://ukraina.ru/20261105/konets-epokhi-k-zelenskomu-priletel-razrushitelnyy-chernyy-lebed-1084276555.html

Конец эпохи: к Зеленскому прилетел разрушительный черный лебедь

Конец эпохи: к Зеленскому прилетел разрушительный черный лебедь - 05.11.2026 Украина.ру

Конец эпохи: к Зеленскому прилетел разрушительный черный лебедь

Это начало конца Зеленского: такая мысль возникла у меня при наблюдении за событиями в Петропавловской Борщаговке. На мой взгляд, к Зеленскому и его ближайшему окружению прилетел очень жирный чёрный лебедь. Причём только один из первых.

2026-11-05T07:19

2026-11-05T07:19

2026-11-05T07:19

мнения

киев

украина

вашингтон

фридрих мерц

виктор янукович

владимир зеленский

азовсталь

сбу

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082388126_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_ad9925836a2d4a5bb92cab2e464bffa1.jpg

В ближайшие месяцы в политическую реальность главы режима вполне может ворваться целый лебединый клин. И перспективы у этого прилёта для нынешней украинской власти – весьма невесёлые.У событий под Киевом есть два измерения. Первое, криминальное, связано с обнаружением объекта, который использовался для незаконного удержания военнослужащих. Помещение арендовалось первым корпусом Нацгвардии "Азов"*.Там людей пытали, жестоко избивали и, по-видимому, убивали. История укладывается в давно известную практику так называемых ям, где удерживают провинившихся военнослужащих и людей, ушедших в СЗЧ (самовольное оставление части).Только теперь речь идёт об объекте фактически в Киеве, а не в прифронтовом регионе. Причём это полноценный криминальный бизнес, когда семьи вынуждены продавать имущество, чтобы выкупить близких из пыточной.Первоначально все выглядело как очередной стихийный бунт против сотрудников ТЦК. Но затем на место прибыли руководитель Нацгвардии Пивненко и глава офиса Зеленского – Кирилл Буданов**. Последний сначала общался с протестующими, демонстрировал понимание их требований и фактически признавал значимость освобождения удерживаемых людей. Но уже на следующий день начал рассуждать о возможном внешнем влиянии и организаторах беспорядков.А глава корпуса Прокопенко с места в карьер назвал происходящее российской спецоперацией.Днем позже силовики задержали Валентину Молодую, которую объявили предполагаемым организатором акции, СБУ сообщила об установлении личностей приблизительно ста участников, а МВД назвало сообщения о пыточных фейками.При этом ГБР всё-таки открыло уголовное производство по фактам возможного превышения полномочий военными. Таким образом, первоначальные обвинения в незаконном удержании людей постепенно стали оттесняться официальной версией о заранее подготовленной провокации.Особенно характерна реакция представителей украинской власти. Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила, что среди находившихся на объекте были защитники "Азовстали" (мол, они "герои", а не палачи и вертухаи), а Генштаб напомнил о недопустимости насилия над военнослужащими.Получается, участие в обороне "Азовстали" автоматически обеспечивает индульгенцию от любых обвинений? А принцип недопустимости насилия почему-то значительно реже вспоминают применительно к людям, которых насильно мобилизуют, незаконно удерживают и подвергают издевательствам.История уже получила международное продолжение. Сопредседатель немецкой АдГ Алиса Вайдель потребовала поднять вопрос о предполагаемой "пыточной Зеленского" во время его визита в Берлин. Причём, по имеющейся информации, сама поездка к Фридриху Мерцу была организована в срочном порядке, после крайне нервной реакции Зеленского на события под Киевом.И здесь мы подходим к главному.Вспомним Врадиевку 2013 года. Тогда жестокое преступление, совершённое против Ирины Крашковой, и попытка милицейского руководства защитить одного из виновных вызвали стихийный бунт, который быстро приобрёл общенациональный политический характер.Самым важным оказалось то, что Врадиевка стала символом беспредела для людей, которые вовсе не принадлежали к оппозиции и зачастую поддерживали Януковича. Конкретное преступление начали воспринимать как отражение всей правоохранительной и политической системы. Произошла десакрализация власти, многие её прежние сторонники впоследствии просто не захотели её защищать.Именно поэтому Врадиевку я считаю одним из классических чёрных лебедей украинской истории. И уж очень похожи события на Петропавловский Борщаговке на ту политическую Врадиевку.Хотя первоначально история вполне могла быть локальной, почти стихийной. Но масштаб паники украинского руководства выглядит совершенно несоразмерным самому инциденту. И здесь возникает важный инсайдерский контекст.По поступающей информации, ещё с конца августа руководство СБУ и других силовых структур докладывало Зеленскому о прибытии на Украину иностранцев, предположительно обладающих опытом оперативной работы, конспирации и ухода от наблюдения.В течение сентября и октября силовики регулярно предупреждали Зеленского о подготовке политической дестабилизации, причём возможными организаторами называли американцев.После конфликта Зеленского с Трампом представители американской стороны прямо сообщили многим украинским политикам, что критика Зеленского, мирная повестка и самостоятельная политическая активность больше не являются запретными для Вашингтона.А теперь представим картину в голове Зеленского: американцы разговаривают с украинской оппозицией и олигархами, силовики месяцами предупреждают о возможном перевороте, а под Киевом внезапно вспыхивает массовый протест, в эпицентре которого – "рыцари" из "Азова"*.Зеленский решил, что началось…Именно этим объясняются его более ранняя попытка усилить контроль над Киевом и сместить Кличко, отдав столицу экс-главе СБУ Василию Малюку. Зеленский боится политической дестабилизации столицы, самостоятельной активности силовиков, оппозиционных групп и собственного общества.Помните его слова о желании спокойно ходить по улицам после войны? Подозреваю, он прекрасно понимает, насколько проблематичным может оказаться исполнение этого желания. Поэтому и предполагаемая срочная поездка к Мерцу выглядит вполне объяснимой. Зеленский просто испугался.Особенно показательно поведение Буданова**. Оказавшись среди протестующих, он первоначально попытался сыграть роль посредника, эдакая "милиция с народом", демонстрируя понимание требований людей и, по сути, занялся персональным пиаром. Все потому, что по своему обыкновению в критические моменты представители украинской, так сказать, элиты начинают думать о собственном будущем.Буданов словно почувствовал возможность краха власти, но уже на следующий день, когда стало понятно, что "американцы не начали", а произошедшее – местная импровизация, вернулся к излюбленному официальным Киевом формату "План шатун". Но то, как он "поплыл" в моменте, свидетельствует о крайней нервозности верхушки киевского режима.К этому добавляется американский политический фактор. В последние дни Зеленский дал целую серию интервью ведущим западным медиа, пытаясь укрепить собственные позиции. В его окружении рассчитывали, что после выборов 3 ноября Трамп потеряет контроль над Конгрессом и превратится в хромую утку.Подобные ожидания якобы активно поддерживали британские партнёры. Однако затем Зеленскому представили альтернативный прогноз, согласно которому его положение после выборов может стать ещё хуже. И ближайшее окружение Зеленского уже начинает задумываться, на кого ориентироваться в будущем.Условно говоря, у каждого на столе несколько телефонов: Вашингтон, Лондон, Брюссель, а у кого-то, возможно, и Москва. Никто до конца не понимает, на кого делать ставку. В такой атмосфере даже локальный конфликт способен восприниматься как начало большой политической бузы.При этом я совершенно не ожидаю повторения Майдана 2013–2014 годов. Сегодня на Украине другая ситуация: военное положение, чрезвычайные полномочия силовиков, ограничения политической деятельности и готовность власти к жёсткому подавлению протестов делают подобный сценарий маловероятным.Гарантированы репрессии против участников событий, и весьма скептически отношусь и к перспективам полноценного расследования преступлений "Азова"*. Но политические последствия могут оказаться куда серьёзнее юридических.Главное наследие Врадиевки заключалось в разрушении общественного мифа о власти Януковича. Сейчас нечто подобное может произойти с политическим консенсусом, сложившимся на Украине после 2014 года.На протяжении многих лет обществу предлагался образ особой героической касты, людей в военной форме, участников известных подразделений, защитников "Азовстали", фактически выведенных за пределы публичной критики.Любые претензии к ним воспринимались как покушение на армию, государство и национальную идею. Но вскрывшееся отвратительное нутро "героев" неизбежно ставит вопрос о моральной исключительности всей этой банды, которым государство предоставило огромные полномочия и практически сакральный статус.И особенно болезненным этот вопрос окажется для тех украинцев, которые искренне поддерживали нынешнюю власть и верили в сформированный после 2014 года героический миф.Разочарование убеждённых сторонников зачастую гораздо разрушительнее критики давних противников. Именно поэтому я вижу в Петропавловской Борщаговке возможный пролог настоящей десакрализации всего политического порядка, возникшего после переворота 2014 года.В определённом смысле это может стать и одним из этапов подлинной денацификации Украины. Причём процесс способен начаться внутри самого украинского общества, среди людей, ещё вчера поддерживавших Зеленского.Такие изменения не происходят за один день. Возможно, уголовные дела затихнут, протестующих подвергнут преследованию, а непосредственных политических последствий мы не увидим ни завтра, ни через неделю. Но именно подобные события способны надолго изменить отношение общества к власти.Врадиевку до сих пор вспоминают как один из символов последних лет правления Януковича. И я подозреваю, что Петропавловскую Борщаговку ещё будут вспоминать в аналогичном контексте, как один из наиболее грязных и политически разрушительных эпизодов эпохи Зеленского.* Террористическая организация, запрещена в РФ** Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

https://ukraina.ru/20261103/pytochnaya-pod-kievom-ot-etogo-pozora-uzhe-ne-otmytsya-1084250188.html

https://ukraina.ru/20261104/kak-azov-iz-bandy-neonatsistov-stal-oporoy-kievskogo-rezhima--i-ego-ogromnoy-problemoy-1084268535.html

https://ukraina.ru/20261027/trete-noyabrya--den-proschaniya-pochemu-ne-sbudetsya-nadezhda-zelenskogo-1084081510.html

https://ukraina.ru/20261022/plan-londona-po-spaseniyu-zelenskogo-provalilsya-1083978362.html

https://ukraina.ru/20261103/emu-gotovyat-evakuatsiyu-rezhim-zelenskogo-betsya-v-konvulsiyakh-1084227883.html

киев

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, киев, украина, вашингтон, фридрих мерц, виктор янукович, владимир зеленский, азовсталь, сбу, "азов"