https://ukraina.ru/20261105/verka-serdyuchka-otstoyala-svoi-dva-bokala-prosekko-1084294730.html

Верка Сердючка отстояла свои два бокала просекко

Верка Сердючка отстояла свои два бокала просекко - 05.11.2026 Украина.ру

Верка Сердючка отстояла свои два бокала просекко

Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, отстоял право на свою новую песню

2026-11-05T15:10

2026-11-05T15:10

2026-11-05T15:10

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Украинские СМИ сообщили об окончании европейского тура группы Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка. Концертный марафон VERKA SERDUCHKA & Band начался в мае 2026 года. Финальные концерты прошли в Познани, Берлине, Гамбурге, Париже, Лондоне, Будапеште и Кракове.Как уверяли организаторы, тур собрал десятки тысяч зрителей. Многие из концертов прошли с аншлагами. При этом значительной частью аудитории была молодёжь. А среди гостей шоу в Будапеште заметили композитора Русла Квинту, диджея Анастасию Кумейко, известную также как DJ Nana, телеведущую Лесю Никитюк и дизайнера Эльвиру Гасанову.Одним из самых ожидаемых событий тура стала презентация новой композиции "Два бокала просекко". Припев песни публика впервые услышала ещё в прошлом году на концерте в Праге."Два бокала просекко, и я твоя.Два бокала просекко, и вместе мы.Два бокала просекко, и пусть люди скажут,Что я – сумасшедшая.Два бокала просекко, и на карту всё.Два бокала просекко, и меня несёт.Забирай меня, забирай меня, мы едем к тебе", – гласил спетый под гитару припев песни.Теперь же песня получила завершенную версию. Официальный релиз на музыкальных площадках ожидается вскоре.При этом вокруг премьеры трека возник конфликт. По информации команды группы VERKA SERDUCHKA, другой исполнитель обнародовал собственную версию композиции без разрешения правообладателей. Представители Данилко добились удавления "несанкционированного" кавера из платформ.Сейчас поклонникам творчества Данилко советуют дождаться официального проявления трека на платформах.При этом в сети до сих пор можно найти пародийные композиции на спетые Данилко слова. Притом есть и пародии на русском языке. В одной из них слова "Два бокала просекко" чередуются со словами "Два бокала до секса".

https://ukraina.ru/20261021/iz-pesni-slov-ne-vykinesh-danilko-otkazalsya-perevodit-khity-serdyuchki-na-ukrainskiy-1083983711.html

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новости, берлин, париж, будапешт, андрей данилко, сердючка, леся никитюк