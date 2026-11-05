Зеленский надеется, но Трамп может его удивить. Итоги 5 ноября - 05.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261105/zelenskiy-nadeetsya-no-tramp-mozhet-udivit-itogi-5-noyabrya-1084302612.html
Зеленский надеется, но Трамп может его удивить. Итоги 5 ноября
Зеленский надеется, но Трамп может его удивить. Итоги 5 ноября - 05.11.2026 Украина.ру
Зеленский надеется, но Трамп может его удивить. Итоги 5 ноября
Владимир Зеленский заявил о надежде на изменение отношения США после победы демократов. Западные СМИ сообщили о возможном усилении давления Соединённых Штатов на Украину
2026-11-05T18:00
2026-11-05T18:57
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
politico
пентагон
нато
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/03/1084255370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c821f9f3aec2d76444f5bc926102d782.jpg
Владимир Зеленский выразил надежду на то, что победа демократов на выборах в Конгресс США будет способствовать увеличению американской помощи Украине и усилит давление на президента России Владимира Путина."У нас есть двухпартийная поддержка, поддержка со стороны обеих партий. Я также благодарен республиканцам, но демократы очень чётко заявляют о поддержке Украины и оказании ей помощи", – заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.Он выразил надежду на то, что изменения, вызванные тем, что демократы в следующем году возьмут под контроль обе палаты Конгресса, будут Украине на руку."Они говорят о восстановлении связей между Соединёнными Штатами и Европой, которые несколько ослабли за последние годы. Без этих связей, без этих отношений очень трудно противостоять Путину", – подчеркнул Зеленский.По его мнению, демократы смогут увеличить давление на Россию."Если Конгресс сейчас заговорит о мощной финансовой поддержке или военной помощи, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то это станет положительным фактором, который окажет влияние на Путина. И Путин тогда задумается, имеет ли смысл продолжать борьбу, продолжать войну, если поддержка растёт", – заявил Зеленский.Зеленский также выразил надежду, что усиление поддержки Украины со стороны США приблизит переговоры и возможное достижение мира.Также Зеленский не удержался. Он раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска, обвинив того во вмешательстве в политические процессы в Европе и на Украине."Если ты богат и можешь влиять на политику США, если ты самый богатый человек в мире, то это, конечно, опасно для небольших государств и стран, которые хотят сами выбирать, кем им управлять. Даже неправильный выбор лучше, чем когда тебе кого-то навязывают. Я считаю, что влияние Илона Маска — его заявления в постах и мнения о том, как должна жить Европа, кто должен играть ведущую роль в Германии и кто должен быть у власти в Украине, — это не просто слова. Если они исходят от очень богатого человека, то это тоже влияние. А он не имеет права на это влиять", – заявил Зеленский.Он подчеркнул, что Маск – гражданин другого государства, а его высказывания несут для Зеленского риски.Его заявления уже прокомментировали в России."Сам Зеленский, конечно, тот еще "образец демократии". Пятилетний срок закончился, выборов нет, он всё ещё у власти. Из страны сделал концлагерь. Его политические оппоненты выехали из страны, в тюрьмах или под уголовными делами. Запрещен русский язык — язык большинства населения. Запрещена деятельность православной церкви. Приостановлена деятельность одиннадцати партий. Телевизионное вещание — бескомпромиссный единый марафон. Идет война, которую он устроил. И он еще позволяет себе делать замечания Маску", – отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Тем временем западные СМИ указывают, что проигрыш республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс на самом деле может иметь не такие последствия для Украины, как думает Зеленский. Так, по информации издания The Telegraph, президент США Дональд Трамп может усилить давление на Киев."Хотя иной раз он все же прислушивается к европейским лидерам, его стойкое убеждение заключается в том, что кратчайший путь к миру — заставить Украину капитулировать, а затем нормализовать отношения с &lt;…&gt; Россией", — отмечалось в публикации.В статье отмечается, что Старый Свет оберегает Зеленского от натиска со стороны США, предоставляя Киеву деньги и оружие.Издание отметило, что Трамп мог бы попытаться смягчить санкционный нажим, воспользовавшись президентскими полномочиями и временно приостановив действие некоторых ограничений. Однако, отмечает The Telegraph, значительную часть законодательных норм таким способом не обойти, т.к. самые жёсткие рестрикции может отменить лишь Конгресс.Ранее, 2 ноября, американист Малек Дудаков в своём телеграм-канале обратил внимание на публикацию издания Politico."Бюрократия НАТО заволновалась. Аппаратчики в Брюсселе полагают, что Трамп в случае болезненного поражения на предстоящих выборах может попытаться отыграться на альянсе. Причём вариантов у него имеется много - от сокращения присутствия в Европе до выхода из войны на Украине", – отметил он.Дудаков указал, что альтернативный вариант - очередная кампания против Ирана – "тоже является не оптимальным сценарием для европейцев"."Эскалация на Ближнем Востоке может спровоцировать новый скачок нефтяных и газовых цен. США же опять сократят поставки вооружений в Старый Свет, ведь те же дефицитные противоракеты PAC-3 под системы Patriot понадобятся для защиты им самим", – указывалось в публикации.Также в своей записи Дудаков отмечал, что одновременно с этим европейцы опасаются, что Трамп попытается навязать им свой план мирного соглашения по Украине."Угрожая в ином случае резко сократить контингент США в Европе или перекрыть экспорт газа. Речь в том числе идёт о требованиях к Брюсселю возобновить закупки российских энергоносителей, но уже через американские компании. Как раз в декабре Пентагон снова проведёт ревизию своего присутствия в разных частях мира, что может оказаться для Белого дома основанием заставить европейцев запаниковать. Если мы снова увидим вывод отдельных сухопутных бригад из Германии и других стран Старого Света", – писал американист.По его словам, сейчас Трамп уже не будет связан электоральными факторами и необходимостью реагировать на повальную критику со стороны ястребов в Вашингтоне."Так что скорые выборы в США, на которые оппоненты Трампа за океаном так надеялись, могут в итоге закончиться для них не лучшим образом. И победа демократов принесёт новые беды как европейцам, так и украинцам", – подытожил Дудаков.Таким образом, победа демократов на довыборах в Конгресс, на которую так надеется Зеленский, на деле может действительно обернуться усилением американского давления, правда, не на Россию, а на Зеленского лично, а также на его европейских союзников.О последствиях довыборов в Конгресс – в статье Сергея Котвицкого ""Это конец эпохи Трампа": США накрыла "синяя волна" – что это значит для Украины".
https://ukraina.ru/20261105/tri-bedy-shoumenov-ot-politiki-tramp-i-zelenskiy-pogoreli-na-odnom-i-tom-zhe-1084292632.html
https://ukraina.ru/20261104/ogranichennyy-prezident-chto-porazhenie-partii-trampa-menyaet-dlya-rossii-1084274785.html
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/03/1084255370_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_593e444bab0a558d7361c9276019b39d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, politico, пентагон, нато, украина, сша, европа
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Politico, Пентагон, НАТО, Украина, США, Европа

Зеленский надеется, но Трамп может его удивить. Итоги 5 ноября

18:00 05.11.2026 (обновлено: 18:57 05.11.2026)
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский заявил о надежде на изменение отношения США после победы демократов. Западные СМИ сообщили о возможном усилении давления Соединённых Штатов на Украину
Владимир Зеленский выразил надежду на то, что победа демократов на выборах в Конгресс США будет способствовать увеличению американской помощи Украине и усилит давление на президента России Владимира Путина.
"У нас есть двухпартийная поддержка, поддержка со стороны обеих партий. Я также благодарен республиканцам, но демократы очень чётко заявляют о поддержке Украины и оказании ей помощи", – заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.
Он выразил надежду на то, что изменения, вызванные тем, что демократы в следующем году возьмут под контроль обе палаты Конгресса, будут Украине на руку.
"Они говорят о восстановлении связей между Соединёнными Штатами и Европой, которые несколько ослабли за последние годы. Без этих связей, без этих отношений очень трудно противостоять Путину", – подчеркнул Зеленский.
По его мнению, демократы смогут увеличить давление на Россию.
"Если Конгресс сейчас заговорит о мощной финансовой поддержке или военной помощи, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то это станет положительным фактором, который окажет влияние на Путина. И Путин тогда задумается, имеет ли смысл продолжать борьбу, продолжать войну, если поддержка растёт", – заявил Зеленский.
Зеленский также выразил надежду, что усиление поддержки Украины со стороны США приблизит переговоры и возможное достижение мира.
Также Зеленский не удержался. Он раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска, обвинив того во вмешательстве в политические процессы в Европе и на Украине.
"Если ты богат и можешь влиять на политику США, если ты самый богатый человек в мире, то это, конечно, опасно для небольших государств и стран, которые хотят сами выбирать, кем им управлять. Даже неправильный выбор лучше, чем когда тебе кого-то навязывают. Я считаю, что влияние Илона Маска — его заявления в постах и мнения о том, как должна жить Европа, кто должен играть ведущую роль в Германии и кто должен быть у власти в Украине, — это не просто слова. Если они исходят от очень богатого человека, то это тоже влияние. А он не имеет права на это влиять", – заявил Зеленский.
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
15:17
Три беды шоуменов от политики: Трамп и Зеленский погорели на одном и том жеАмериканский слон, символ Республиканской партии США, повернулся к ней задом – кандидаты от партии проиграли выборы 3 ноября 2026 года и потеряли контроль над двумя палатами Конгресса.
Он подчеркнул, что Маск – гражданин другого государства, а его высказывания несут для Зеленского риски.
Его заявления уже прокомментировали в России.
"Сам Зеленский, конечно, тот еще "образец демократии". Пятилетний срок закончился, выборов нет, он всё ещё у власти. Из страны сделал концлагерь. Его политические оппоненты выехали из страны, в тюрьмах или под уголовными делами. Запрещен русский язык — язык большинства населения. Запрещена деятельность православной церкви. Приостановлена деятельность одиннадцати партий. Телевизионное вещание — бескомпромиссный единый марафон. Идет война, которую он устроил. И он еще позволяет себе делать замечания Маску", – отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.
Тем временем западные СМИ указывают, что проигрыш республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс на самом деле может иметь не такие последствия для Украины, как думает Зеленский. Так, по информации издания The Telegraph, президент США Дональд Трамп может усилить давление на Киев.
"Хотя иной раз он все же прислушивается к европейским лидерам, его стойкое убеждение заключается в том, что кратчайший путь к миру — заставить Украину капитулировать, а затем нормализовать отношения с <…> Россией", — отмечалось в публикации.
В статье отмечается, что Старый Свет оберегает Зеленского от натиска со стороны США, предоставляя Киеву деньги и оружие.
Издание отметило, что Трамп мог бы попытаться смягчить санкционный нажим, воспользовавшись президентскими полномочиями и временно приостановив действие некоторых ограничений. Однако, отмечает The Telegraph, значительную часть законодательных норм таким способом не обойти, т.к. самые жёсткие рестрикции может отменить лишь Конгресс.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
Вчера, 15:17
Ограниченный президент: что поражение партии Трампа меняет для РоссииВ США прошли выборы: американцы дали свою оценку политике Трампа – они ее не поддержали. Республиканцы оставили демократам и палату представителей, и сенат. Это гораздо более серьезное поражение, чем в 2018 году, когда республиканцам удалось удержать верхнюю палату.
Ранее, 2 ноября, американист Малек Дудаков в своём телеграм-канале обратил внимание на публикацию издания Politico.
"Бюрократия НАТО заволновалась. Аппаратчики в Брюсселе полагают, что Трамп в случае болезненного поражения на предстоящих выборах может попытаться отыграться на альянсе. Причём вариантов у него имеется много - от сокращения присутствия в Европе до выхода из войны на Украине", – отметил он.
Дудаков указал, что альтернативный вариант - очередная кампания против Ирана – "тоже является не оптимальным сценарием для европейцев".
"Эскалация на Ближнем Востоке может спровоцировать новый скачок нефтяных и газовых цен. США же опять сократят поставки вооружений в Старый Свет, ведь те же дефицитные противоракеты PAC-3 под системы Patriot понадобятся для защиты им самим", – указывалось в публикации.
Также в своей записи Дудаков отмечал, что одновременно с этим европейцы опасаются, что Трамп попытается навязать им свой план мирного соглашения по Украине.
"Угрожая в ином случае резко сократить контингент США в Европе или перекрыть экспорт газа. Речь в том числе идёт о требованиях к Брюсселю возобновить закупки российских энергоносителей, но уже через американские компании. Как раз в декабре Пентагон снова проведёт ревизию своего присутствия в разных частях мира, что может оказаться для Белого дома основанием заставить европейцев запаниковать. Если мы снова увидим вывод отдельных сухопутных бригад из Германии и других стран Старого Света", – писал американист.
По его словам, сейчас Трамп уже не будет связан электоральными факторами и необходимостью реагировать на повальную критику со стороны ястребов в Вашингтоне.
"Так что скорые выборы в США, на которые оппоненты Трампа за океаном так надеялись, могут в итоге закончиться для них не лучшим образом. И победа демократов принесёт новые беды как европейцам, так и украинцам", – подытожил Дудаков.
Таким образом, победа демократов на довыборах в Конгресс, на которую так надеется Зеленский, на деле может действительно обернуться усилением американского давления, правда, не на Россию, а на Зеленского лично, а также на его европейских союзников.
О последствиях довыборов в Конгресс – в статье Сергея Котвицкого ""Это конец эпохи Трампа": США накрыла "синяя волна" – что это значит для Украины".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийPoliticoПентагонНАТОУкраинаСШАЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:31"Огромное пятно для РЛС": эксперт рассказал, пересядут ли ВСУ на микровертолеты
18:53Украинские беженцы заставляют Европу заговорить по-украински
18:33Просветительские проекты Эдуарда Басурина, люди и традиции ЛНР. 05 ноября 2026 года, вечерний эфир 53:50
18:30"Безлимит на ФАБы": эксперт про цену уничтожения врага и запас прочности России
18:13Трамп может забыть про Украину, но одобрить санкции против России — Лукьянов о выборах в США
18:04"Вытащили за ноги": на Прикарпатье ТЦК устроили облаву на местного жителя
18:00Зеленский надеется, но Трамп может его удивить. Итоги 5 ноября
17:45В заложниках у ЕС и Венгрии: новые власти Сербии хотят российский газ, но им придётся сделать выбор
17:45"Мне скучно": раскрыты шокирующие сообщения Макрона в личной переписке
17:43"Подарок" Зеленскому: ЕС не назвал сроки вступления Украины — Le Monde
17:30Дмитрий Бавырин: США могут усилить помощь Украине, если Россия сделает так, что Киеву будет совсем плохо
17:15"Зоошизы пусть спят спокойно": кабаны в Прикарпатье тревожат украинцев
17:01Утащит Зеленского за собой: дело Арахамии обернется кошмаром для киевского режима
16:35"Идет процесс истощения": эксперт раскрыл, почему Украина обречена
16:32Мосты как "швейцарский сыр": Киев в панике строит переправы
16:30"Это конец эпохи Трампа": США накрыла "синяя волна" – что это значит для Украины
16:00"Он в ярости": Зеленского уличили в лицемерии после критики Маска
16:00"Королевство Польское" от Вены до Берлина. 110 лет одному геополитическому проекту
15:44Польша на грани: кризис суда, массовые протесты и русофобская мантра
15:17Три беды шоуменов от политики: Трамп и Зеленский погорели на одном и том же
Лента новостейМолния