https://ukraina.ru/20261105/zelenskiy-nadeetsya-no-tramp-mozhet-udivit-itogi-5-noyabrya-1084302612.html

Зеленский надеется, но Трамп может его удивить. Итоги 5 ноября

Зеленский надеется, но Трамп может его удивить. Итоги 5 ноября - 05.11.2026 Украина.ру

Зеленский надеется, но Трамп может его удивить. Итоги 5 ноября

Владимир Зеленский заявил о надежде на изменение отношения США после победы демократов. Западные СМИ сообщили о возможном усилении давления Соединённых Штатов на Украину

2026-11-05T18:00

2026-11-05T18:00

2026-11-05T18:57

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Владимир Зеленский выразил надежду на то, что победа демократов на выборах в Конгресс США будет способствовать увеличению американской помощи Украине и усилит давление на президента России Владимира Путина."У нас есть двухпартийная поддержка, поддержка со стороны обеих партий. Я также благодарен республиканцам, но демократы очень чётко заявляют о поддержке Украины и оказании ей помощи", – заявил Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.Он выразил надежду на то, что изменения, вызванные тем, что демократы в следующем году возьмут под контроль обе палаты Конгресса, будут Украине на руку."Они говорят о восстановлении связей между Соединёнными Штатами и Европой, которые несколько ослабли за последние годы. Без этих связей, без этих отношений очень трудно противостоять Путину", – подчеркнул Зеленский.По его мнению, демократы смогут увеличить давление на Россию."Если Конгресс сейчас заговорит о мощной финансовой поддержке или военной помощи, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то это станет положительным фактором, который окажет влияние на Путина. И Путин тогда задумается, имеет ли смысл продолжать борьбу, продолжать войну, если поддержка растёт", – заявил Зеленский.Зеленский также выразил надежду, что усиление поддержки Украины со стороны США приблизит переговоры и возможное достижение мира.Также Зеленский не удержался. Он раскритиковал американского бизнесмена Илона Маска, обвинив того во вмешательстве в политические процессы в Европе и на Украине."Если ты богат и можешь влиять на политику США, если ты самый богатый человек в мире, то это, конечно, опасно для небольших государств и стран, которые хотят сами выбирать, кем им управлять. Даже неправильный выбор лучше, чем когда тебе кого-то навязывают. Я считаю, что влияние Илона Маска — его заявления в постах и мнения о том, как должна жить Европа, кто должен играть ведущую роль в Германии и кто должен быть у власти в Украине, — это не просто слова. Если они исходят от очень богатого человека, то это тоже влияние. А он не имеет права на это влиять", – заявил Зеленский.Он подчеркнул, что Маск – гражданин другого государства, а его высказывания несут для Зеленского риски.Его заявления уже прокомментировали в России."Сам Зеленский, конечно, тот еще "образец демократии". Пятилетний срок закончился, выборов нет, он всё ещё у власти. Из страны сделал концлагерь. Его политические оппоненты выехали из страны, в тюрьмах или под уголовными делами. Запрещен русский язык — язык большинства населения. Запрещена деятельность православной церкви. Приостановлена деятельность одиннадцати партий. Телевизионное вещание — бескомпромиссный единый марафон. Идет война, которую он устроил. И он еще позволяет себе делать замечания Маску", – отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Тем временем западные СМИ указывают, что проигрыш республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс на самом деле может иметь не такие последствия для Украины, как думает Зеленский. Так, по информации издания The Telegraph, президент США Дональд Трамп может усилить давление на Киев."Хотя иной раз он все же прислушивается к европейским лидерам, его стойкое убеждение заключается в том, что кратчайший путь к миру — заставить Украину капитулировать, а затем нормализовать отношения с <…> Россией", — отмечалось в публикации.В статье отмечается, что Старый Свет оберегает Зеленского от натиска со стороны США, предоставляя Киеву деньги и оружие.Издание отметило, что Трамп мог бы попытаться смягчить санкционный нажим, воспользовавшись президентскими полномочиями и временно приостановив действие некоторых ограничений. Однако, отмечает The Telegraph, значительную часть законодательных норм таким способом не обойти, т.к. самые жёсткие рестрикции может отменить лишь Конгресс.Ранее, 2 ноября, американист Малек Дудаков в своём телеграм-канале обратил внимание на публикацию издания Politico."Бюрократия НАТО заволновалась. Аппаратчики в Брюсселе полагают, что Трамп в случае болезненного поражения на предстоящих выборах может попытаться отыграться на альянсе. Причём вариантов у него имеется много - от сокращения присутствия в Европе до выхода из войны на Украине", – отметил он.Дудаков указал, что альтернативный вариант - очередная кампания против Ирана – "тоже является не оптимальным сценарием для европейцев"."Эскалация на Ближнем Востоке может спровоцировать новый скачок нефтяных и газовых цен. США же опять сократят поставки вооружений в Старый Свет, ведь те же дефицитные противоракеты PAC-3 под системы Patriot понадобятся для защиты им самим", – указывалось в публикации.Также в своей записи Дудаков отмечал, что одновременно с этим европейцы опасаются, что Трамп попытается навязать им свой план мирного соглашения по Украине."Угрожая в ином случае резко сократить контингент США в Европе или перекрыть экспорт газа. Речь в том числе идёт о требованиях к Брюсселю возобновить закупки российских энергоносителей, но уже через американские компании. Как раз в декабре Пентагон снова проведёт ревизию своего присутствия в разных частях мира, что может оказаться для Белого дома основанием заставить европейцев запаниковать. Если мы снова увидим вывод отдельных сухопутных бригад из Германии и других стран Старого Света", – писал американист.По его словам, сейчас Трамп уже не будет связан электоральными факторами и необходимостью реагировать на повальную критику со стороны ястребов в Вашингтоне."Так что скорые выборы в США, на которые оппоненты Трампа за океаном так надеялись, могут в итоге закончиться для них не лучшим образом. И победа демократов принесёт новые беды как европейцам, так и украинцам", – подытожил Дудаков.Таким образом, победа демократов на довыборах в Конгресс, на которую так надеется Зеленский, на деле может действительно обернуться усилением американского давления, правда, не на Россию, а на Зеленского лично, а также на его европейских союзников.О последствиях довыборов в Конгресс – в статье Сергея Котвицкого ""Это конец эпохи Трампа": США накрыла "синяя волна" – что это значит для Украины".

https://ukraina.ru/20261105/tri-bedy-shoumenov-ot-politiki-tramp-i-zelenskiy-pogoreli-na-odnom-i-tom-zhe-1084292632.html

https://ukraina.ru/20261104/ogranichennyy-prezident-chto-porazhenie-partii-trampa-menyaet-dlya-rossii-1084274785.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, politico, пентагон, нато, украина, сша, европа