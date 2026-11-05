https://ukraina.ru/20261105/krazha-alkogolya-i-nozh-v-shkole-polsha-izbavilas-ot-nevmenyaemogo-ukraintsa-1084295123.html

Кража алкоголя и нож в школе: Польша избавилась от невменяемого украинца

Кража алкоголя и нож в школе: Польша избавилась от невменяемого украинца - 05.11.2026 Украина.ру

Кража алкоголя и нож в школе: Польша избавилась от невменяемого украинца

Польские пограничники депортировали 56-летнего украинца, который с ножом в руках пробрался на территорию школы в населенном пункте Виташице, сообщил в соцсети Х Центр юридических услуг

2026-11-05T14:52

2026-11-05T14:52

2026-11-05T14:52

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Отмечается, что мужчина вел себя крайне неадекватно, полностью игнорировал любые требования окружающих и не имел при себе никаких документов. В юридическом центре напомнили о его прошлых правонарушениях — четырех кражах алкоголя — и назвали "очередным украинским бандитом". В итоге задержанного передали пограничной службе для выдворения из страны.Этот инцидент пополнил список резонансных преступлений с участием граждан Украины в Польше. Так, минувшим летом в городе Ярослав в Подкарпатском воеводстве 31-летний мужчина ворвался в Бенедиктинский монастырский комплекс и устроил массовую резню. В результате нападения пострадали пять человек — местная жительница и четверо мужчин, трое из которых оказались священнослужителями. Один из священников позже скончался в больнице. В ходе расследования выяснилось, что напавший на монастырь мужчина имеет реальный боевой опыт в рядах Вооруженных сил Украины.Подробнее - в материале Боевой опыт против священников: напавший на польский монастырь украинец служил в ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, украина, польша, вооруженные силы украины, украина.ру