Кража алкоголя и нож в школе: Польша избавилась от невменяемого украинца
Польские пограничники депортировали 56-летнего украинца, который с ножом в руках пробрался на территорию школы в населенном пункте Виташице, сообщил в соцсети Х Центр юридических услуг
Отмечается, что мужчина вел себя крайне неадекватно, полностью игнорировал любые требования окружающих и не имел при себе никаких документов.
В юридическом центре напомнили о его прошлых правонарушениях — четырех кражах алкоголя — и назвали "очередным украинским бандитом".
В итоге задержанного передали пограничной службе для выдворения из страны.
Этот инцидент пополнил список резонансных преступлений с участием граждан Украины в Польше. Так, минувшим летом в городе Ярослав в Подкарпатском воеводстве 31-летний мужчина ворвался в Бенедиктинский монастырский комплекс и устроил массовую резню. В результате нападения пострадали пять человек — местная жительница и четверо мужчин, трое из которых оказались священнослужителями. Один из священников позже скончался в больнице. В ходе расследования выяснилось, что напавший на монастырь мужчина имеет реальный боевой опыт в рядах Вооруженных сил Украины.
Подробнее - в материале Боевой опыт против священников: напавший на польский монастырь украинец служил в ВСУ на сайте Украина.ру.
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