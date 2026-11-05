https://ukraina.ru/20261105/tri-bedy-shoumenov-ot-politiki-tramp-i-zelenskiy-pogoreli-na-odnom-i-tom-zhe-1084292632.html

Три беды шоуменов от политики: Трамп и Зеленский погорели на одном и том же

Три беды шоуменов от политики: Трамп и Зеленский погорели на одном и том же - 05.11.2026 Украина.ру

Три беды шоуменов от политики: Трамп и Зеленский погорели на одном и том же

Американский слон, символ Республиканской партии США, повернулся к ней задом – кандидаты от партии проиграли выборы 3 ноября 2026 года и потеряли контроль над двумя палатами Конгресса.

2026-11-05T15:17

2026-11-05T15:17

2026-11-05T15:17

мнения

весь скачко

владимир скачко

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

такер карлсон

вооруженные силы украины

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Поражение сокрушительное еще и тем, что оно подвесило в неопределенности президента-республиканца Дональда Трампа, который в вопросах внешней политики и не стал особо слабее, но все равно вынужден будет многие вопросы согласовывать с конгрессменами. А те спят и видят, как подсекают "хромую утку", обрезая крылья еще при взлете.Как они будут сосуществовать, и кто в конце концов победит, мы узнаем с течением времени. Но уже сейчас можно сделать вывод: Трамп во многом напоминает украинского просроченного лидера неонацистского режима Владимира Зеленского, который сдал буквально все, чтобы республиканцы проиграли.Делал это Зеленский потому, что рассчитывал на победу демократов, которая может, по его расчетам, разблокировать американскую помощь Украине. Зеленский вместе с европейскими кураторами и поклонниками буквально бредили новым счастьем, которое должно наступить, когда они типа "пересидят Трампа". И вот они пересидели – Трамп номинально ослаблен. Но вот счастье по-прежнему вряд ли грядет. И для Зеленского, и для европейцев.Более того, в противостоянии целом впредь ничего особо не изменится: война между Украиной и Россией будет продолжаться до тех пор, пока российские войска не загонят ВСУ под лавку и не добьются полной капитуляции киевского режима. Игнорируя все установки и планы, которые на этот счет имеют и в США, и в Европе, и в примкнувшей к ней Великобритании.Но появилась новая особенность этой войны: Трамп и Зеленский стали похожи друг на друга. Если не по статусу (США – все же сверхдержава, а Украина – лишенное любого суверенитета несостоявшееся государство), то уж точно политически – по новой основе своей деятельности. Оба они будут теперь работать как лидеры, которые ослабли из-за того, что не выполнили свои предвыборные обещания и потому потеряли социальную и политическую основу своей поддержки.И дело тут, конечно же, не в том, что Зеленский и Трамп – шоумены и бизнесмены по сути своей, ибо пришли в политику из бизнеса, связанного с шоу. Лидер укронеонацистов вообще работал лицедеем, а американский президент подвизался в многочисленных шоу, а вместе они привнесли с собой в политику законы, манеры, привычки и все ужимки шоу-бизнеса. Это побочная мишура, которая только расцвечивает шаги фигурантов и придает их работе некое сумасшествие.В первую же очередь и Зеленского, и Трампа роднит то, что в своих странах они пришли к верховной власти на волне народных ожиданий перемен. К лучшему, разумеется. И оба они эти перемены обещали и опирались на надеющихся людей, рассказывая всем, как они вернут своим странам природное первоестество и даже сделают их снова великими (тут особо растекался словесами Трамп, вовсю юзавший движение MAGA).Теперь же у обоих эта опора поколеблена, разобщена и разочарована в своих выдвиженцах-протеже. И Трамп, и Зеленский надули своих соратников-союзников и свои народы в их главных ожиданиях и в своих главных обещаниях.Первое и главное, в чем обманули американцев и украинцев их новые президенты, – это обещание мира. Зеленский обещал на колени встать, но войну прекратить, а Трамп – новые войны с участием США не начинать, а те, в которые американцы втянуты, – прекратить.И что же? Зеленский очень быстро, буквально за полгода, стал "Порошенко* 2.0", и при нем война разгорелась с новой силой и в конце концов переросла в специальную военную операцию (СВО), которую начала Россия, чтобы привести в чувство киевских неонацистов и обеспечить российскую нацбезопасность на украинском направлении.Трамп же хоть и начал вымаливать Нобелевскую премию мира за то, что якобы "прекратил восемь войн" во всем мире, но на самом деле начал войну против Ирана. И на сегодняшний день проигрывает ее, не достигая ни одной из поставленных целей и ввергая прежде всего свою страну, а вместе с нею и весь мир в губительно-разрушительный энергетический кризис.Многие обозреватели уверены, что в перспективе Трамп еще может победить, когда превратит США в мирового монополиста-поставщика нефти. Но если это и случится, то не сейчас и уже без Трампа.А Трамп сейчас балансирует уже на грани ядерной войны. Его бывший соратник журналист Такер Карлсон, как известно, уверен, что на днях Трамп может нанести по Ирану ядерный удар. А от этого недалеко и до третьей мировой войны в ядерном изводе.Энергетический кризис привел к тому, что и Зеленский, и Трамп не выполнили второе главное обещание – повысить уровень жизни своих сограждан. Обещались, но, увы, не повысили, а очень даже наоборот. Если Трамп еще может похвастаться, что дела в американской экономике идут неплохо, то у Зеленского дела – совсем швах: Украина превратилась в банкрота и может исчезнуть с карты мира, как должник, которого за долги растащат в разные стороны. После войны, которую Украина проиграет и станет не нужна как инструмент деструкции, самостоятельного будущего у нее нет. Только существование по милости победителей или высоких договаривающихся сторон, которые будут к Украине индифферентны, а к ее неонацистам или, тем более, к простому народу равнодушны.Но и у Трампа его сегментарные экономические успехи подтачивает энергетический кризис. Несмотря даже на то, что он вполне успешно превращает Европу в донора США и успешно обезжиривает ее экономически.Очень больно по позициям Трампа и Зеленского ударили и продолжают бить их невыполненные обещания разобраться с людьми, виновными в плачевном состоянии обеих стран. У Трампа – с демократами экс-президента Джо Байдена, у Зеленского – с порохоботами экс-президента Порошенко*.Зеленский вообще шел на выборы под лозунгом "весна придет – сажать будем" (в смысле – сажать в тюрьму). Что-то подобное обещал и Трамп.И вот у Зеленского прошло 7,5 года с момента избрания, у Трампа – 2 года, а потенциальные сидельцы даже первых повесток не получили при рассмотрении возбужденных уголовных дел. Во многих случаях даже дел этих нет. Ни за коррупцию, ни за мздоимство и профанацию служебных обязанностей, ни за казнокрадство и за прочие делишки, предусмотренные уголовными кодексами. А многие фигуранты преступлений уже давно греют бока в других странах, более теплых, чем Украина.Вместо наказания в Украине прежние преступления расцвели буйным цветом в еще больших масштабах. По всем направлениям, от коррупции до воровства. А в США государственная машина начала работать в интересах уже Трампа и его трампистов.И Зеленский, и Трамп ограничились косметическими чистками и увольнениями назначенных и второстепенных стрелочников и мальчиков для битья в структурах, обслуживающих руководство страны. И на том "наказание преступников" благополучно закончилось, что, конечно, дополнительно ударило и по имиджу, и по электоральным потенциям двух президентов.И это мы только поговорили о главных обещаниях. О мелких и заводить разговор не стоит – там тишь и благодать, как будто ничего и не было.И что же теперь будет и в отношениях между Украиной и США, между двумя их руководителями, с установлением мира в украинско-российской войне и т.д. и т.п.? И что может быть в личных отношениях между оскорбленным Трампом и Зеленским, который его типа оскорблял?Да ничего особенного не случится. Зеленский и Трамп как бы или помирятся, или Зеленского тихо снесут на помойку истории, но войну в Украине в интересах Трампа продолжит сменщик нынешнего просроченного. И всем станет понятно, что ссора Трамп – Зеленский обернулась традиционным: милые бранятся – только тешатся. Но когда общее дело нужно делать, то все мирятся.И потому продолжится та же вязкая, муторная, бесплодная, никого ни к чему не обязывающая политическая и геополитическая возня вокруг мира. Спецпредставитель президента США на переговорах об Украине Джаред Кушнер на своей странице в социальной сети X об этом новом будущем написал старыми словами: "По поручению президента Трампа мы активно работаем со всеми сторонами, чтобы найти путь к прочному миру. Наше внимание сосредоточено не только на прекращении этой ужасной войны, но и на более широкой архитектуре безопасности, необходимой для того, чтобы после остановки боевых действий они никогда не начались вновь".Конечно, хорошо было бы, если бы о такой архитектуре безопасности побеспокоились не только в Москве, но и в Брюсселе, Вашингтоне и Лондоне. Но, скорее всего, война продолжится под аккомпанемент разговоров о мире, которые будут по-прежнему звучать, но ни к каким конкретным результатам не приведут.Потому что России война не нужна, но она вынуждена будет ее вести до своей безоговорочной победы. Пока не выполнит поставленные задачи – не обеспечит национальную безопасность и не удовлетворит национальные интересы, что возможно только с разгромом и капитуляцией неонацистов режима Зеленского или его сменщиков.Европа и дальше будет готовиться к войне и надеяться, что теперь, с победой милитаристски настроенных демократов, помощь США Украине будет интенсифицирована, а поток американского оружия не иссякнет, а наоборот – усилится.Ну, а в США при новом раскладе политических сил война просто будет так своеобразно, но на выборах легализована и станет общим мейнстримом для всех. Одной рукой (Трампа) американцы будут типа бороться за мир и за сотрудничество с Россией, а другой (демократов-глобалистов) – разгонять агрессивную милитаристскую и русофобскую истерию и настаивать на более интенсивной войне. Так война и будет главным делом внешней политики США, а противоборствующие стороны получат возможность кивать друг на друга при поиске виноватых, но в войне действовать сообща, левой и правой руками, демократами и республиканцами, которые назовут это дело "двухпартийным консенсусом". А чего им? Они теперь почти одинаковы в своем окрасе.Россия же сможет в этом либо убедиться, либо получить совсем другие сигналы во время предстоящих трехсторонних мирных переговоров с Украиной и США в Абу-Даби 10–11 ноября. Там Россия также намерена поднять вопросы архитектуры безопасности. Вот у гостеприимных арабов же и станет ясно, кто и о чем из будущих архитекторов думает.* признан в России террористом и экстремистомО взаимоотношениях Трампа и Зеленского можно прочитать в статье Владимир Скачко "День Ч": как и за что Трамп будет наказывать Зеленского

https://ukraina.ru/20261028/dmitriy-abzalov-esli-evropeytsy-i-zelenskiy-zakhotyat-peresidet-trampa-to-poluchat-esche-bolshie-1084084348.html

https://ukraina.ru/20261023/khamstvo-i-otchayanie-zachem-zelenskiy-otkrovenno-portit-otnosheniya-s-trampom-1083998012.html

https://ukraina.ru/20261104/rasplatitsya-ukrainoy-ischenko--o-tom-chto-ssha-gotovy-sdelat-na-peregovorakh-1084260646.html

https://ukraina.ru/20261023/andrey-sidorov-tramp-vozobnovit-podderzhku-ukrainy-esli-posle-vyborov-v-ssha-reshit-chto-emu-eto-1084032778.html

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, весь скачко, владимир скачко, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, такер карлсон, вооруженные силы украины