https://ukraina.ru/20261105/suschestvovanie-pod-voprosom-klichko-zayavil-o-kriticheskoy-situatsii-v-kieve-1084295291.html

"Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве

"Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве - 05.11.2026 Украина.ру

"Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в нынешней ситуации существование важнейших энергетических объектов украинской столицы находится под угрозой. Об этом он написал в своём телеграм-канале

2026-11-05T15:17

2026-11-05T15:17

2026-11-05T15:17

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сергей корецкий

верховная рада

соломия бобровская

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"При такой интенсивности разрушительных атак без защиты ключевых объектов системами ПВО восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов — под большим вопросом!" — приводит его слова РИА Новости.Заявление Кличко прозвучало на фоне очередного ухудшения ситуации в Киеве. 5 ноября в столице снова начались перебои с водоснабжением, сообщил "Киевводоканал". В Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, а также в самом Киеве были введены аварийные отключения света, о чём сообщило "Укрэнерго".Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для работы объектов водоканала в условиях отсутствия электричества. Ещё 21 генератор направят в 12 общин в других областях.Напомним, что позавчера, 4 ноября, весь Киев остался без воды почти на целый день.Ранее, в начале сентября, депутат Верховной рады Соломия Бобровская предупредила украинцев о сложной зиме. Она призвала людей выезжать из Киева и закупать дрова. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, в свою очередь, посоветовал приобретать генераторы, аккумуляторы и создавать запасы бензина.Ранее в новостях: "Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал" на сайте Украина.ру.

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