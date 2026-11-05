"Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве - 05.11.2026 Украина.ру
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"Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве
"Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве - 05.11.2026 Украина.ру
"Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в нынешней ситуации существование важнейших энергетических объектов украинской столицы находится под угрозой. Об этом он написал в своём телеграм-канале
2026-11-05T15:17
2026-11-05T15:17
новости
киев
украина
черкасская область
владимир кличко
укрэнерго
сергей корецкий
верховная рада
соломия бобровская
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"При такой интенсивности разрушительных атак без защиты ключевых объектов системами ПВО восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов — под большим вопросом!" — приводит его слова РИА Новости.Заявление Кличко прозвучало на фоне очередного ухудшения ситуации в Киеве. 5 ноября в столице снова начались перебои с водоснабжением, сообщил "Киевводоканал". В Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, а также в самом Киеве были введены аварийные отключения света, о чём сообщило "Укрэнерго".Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для работы объектов водоканала в условиях отсутствия электричества. Ещё 21 генератор направят в 12 общин в других областях.Напомним, что позавчера, 4 ноября, весь Киев остался без воды почти на целый день.Ранее, в начале сентября, депутат Верховной рады Соломия Бобровская предупредила украинцев о сложной зиме. Она призвала людей выезжать из Киева и закупать дрова. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, в свою очередь, посоветовал приобретать генераторы, аккумуляторы и создавать запасы бензина.Ранее в новостях: "Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал" на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, черкасская область, владимир кличко, укрэнерго, сергей корецкий, верховная рада, соломия бобровская, украина.ру, киевский режим, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, новости украины, новости украина ру, украина ру новости сегодня, новости россии и украины, дзен, дзен сво, украина.ру дзен
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"Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве

15:17 05.11.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в нынешней ситуации существование важнейших энергетических объектов украинской столицы находится под угрозой. Об этом он написал в своём телеграм-канале
"При такой интенсивности разрушительных атак без защиты ключевых объектов системами ПВО восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов — под большим вопросом!" — приводит его слова РИА Новости.
Заявление Кличко прозвучало на фоне очередного ухудшения ситуации в Киеве. 5 ноября в столице снова начались перебои с водоснабжением, сообщил "Киевводоканал". В Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях, а также в самом Киеве были введены аварийные отключения света, о чём сообщило "Укрэнерго".
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для работы объектов водоканала в условиях отсутствия электричества. Ещё 21 генератор направят в 12 общин в других областях.
Напомним, что позавчера, 4 ноября, весь Киев остался без воды почти на целый день.
Ранее, в начале сентября, депутат Верховной рады Соломия Бобровская предупредила украинцев о сложной зиме. Она призвала людей выезжать из Киева и закупать дрова. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, в свою очередь, посоветовал приобретать генераторы, аккумуляторы и создавать запасы бензина.
Ранее в новостях: "Секретная тюрьма под Киевом: Дмитрук раскрыл, как Зеленский сам себя выдал" на сайте Украина.ру.
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