https://ukraina.ru/20261105/korolevstvo-polskoe-ot-veny-do-berlina-110-let-odnomu-geopoliticheskomu-proektu---1084293304.html

"Королевство Польское" от Вены до Берлина. 110 лет одному геополитическому проекту

"Королевство Польское" от Вены до Берлина. 110 лет одному геополитическому проекту - 05.11.2026 Украина.ру

"Королевство Польское" от Вены до Берлина. 110 лет одному геополитическому проекту

"Хай живе вильна Украина от Киева до Берлина", – слова Алексея Турбина из "Белой гвардии" отлично подходят к истории т.н. "Польского королевства", созданного на оккупированных центральными державами территориях России. Его создание 5 ноября 1916 года провозгласили австрийский и немецкий генерал-губернаторы территорий Царства Польского

2026-11-05T16:00

2026-11-05T16:00

2026-11-05T16:00

история

история

вена

польша

берлин

юзеф пилсудский

николай ii

мид

1918 г

первая мировая война

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Формально Первая мировая война началась из-за Сербии, но куда более важным в конфликте Российской, Германской и Австро-Венгерской империй был польский вопрос. Поскольку сражения Восточного фронта развернулись, в основном, на территориях бывшей Речи Посполитой, для обеих сторон критически важно было привлечь поляков на свою сторону. Настолько важно, что Петербург, Берлин и Вена готовы были обещать им восстановление государственности.Николай II свой ход сделал ещё 14 августа 1914 года, пообещав в "Воззвании Главнокомандующего к полякам" после победы объединить Царство Польское с польскими землями, которые будут отняты у Австро-Венгрии и Германии, в автономное польское государство в унии с Российской империей. Семнадцатью годами ранее самодержец предписывал использовать формулировку "Привислинский край".25 ноября 1914 года в Варшаве был создан Польский национальный комитет, который возглавил бывший депутат Государственной думы Роман Дмовский. Комитет признал Германскую империю и её союзников главными врагами польского народа и принял политическое покровительство над сформированным из поляков Пулавским легионом, который воевал в составе Русской императорской армии.Польский национальный комитет решительно боролся против Верховного национального комитета в Кракове и Польских легионов, созданных Юзефом Пилсудским в составе армии Австро-Венгрии. После оккупации Варшавы комитет продолжил работу в Санкт-Петербурге.Берлин и Вена в этом вопросе оказались более прижимистыми – разбрасываться (пусть даже в обещаниях) своими территориями они поначалу не собирались. Но летом 1916 года блистательные победы Юго-Западного фронта под началом генерала Брусилова поставили Австро-Венгрию на край пропасти. Немцам пришлось срочно спасать союзника.По мнению российского Министерства внутренних дел, будирование польского вопроса могло "спровоцировать" немцев и австрийцев. "Ни один из доводов… не убеждает меня в том, что время настало", – писал в мае 1916 года Николаю II председатель кабинета министров Борис Штюрмер. Современники свидетельствуют, что император ответил своему премьеру почти по-польски: "Да, е́щэ време не настало".Между тем и Гогенцоллернов, и особенно Габсбургов единая, независимая и потенциально сильная Польша пугала ничуть не меньше, чем Романовых. Однако необходимость набора новых рекрутов сделали Берлин и Вену более сговорчивыми.Стоит отметить, что переговоры об этом саботировала Австро-Венгрия. Тогдашнюю философию австро-венгерской бюрократии позднее чётко отразил в мемуарах глава МИД Дунайской монархии граф Оттокар Чернин:"Мы себя обсчитали уже при оккупации Польши, и германцы обратили в свою пользу большую часть польской территории. В боях они всегда и всюду были сильнейшими, а отсюда делали вывод, что при каждой новой удаче они имеют право на львиную долю".На самом деле подчинённое Вене Люблинское генерал-губернаторство было ненамного меньше Варшавского генерал-губернаторства, созданного Берлином, речь скорее шла о том, что немцам досталась столица Речи Посполитой.10 октября 1916 года в Люблинском и Варшавском генерал-губернаторствах была проведена перепись населения, в ходе которой мобилизационный резерв был оценён в один миллион человек. 18 октября состоялась конференция представителей Германской и Австро-Венгерской империй, на которой было принято решение о создании "Королевства Польского".5 ноября 1916 года Варшавский генерал-губернатор Ганс фон Безелер и Люблинский генерал-губернатор Карл Кук обнародовали прокламации одинакового содержания (получили название "Акт 5 ноября"). В них императоры объявили о своём согласии образовать Королевство Польское (о фигуре будущего короля не договорились).Документ вызвал критику у значительной части польских магнатов и активистов. Во-первых, в нём был употреблён термин "самостоятельное государство" вместо "независимое". Во-вторых, подчёркивалось, что "новое королевство будет находиться в связи с обеими союзными державами". А самое большое недовольство вызвала формулировка, что "более точное определение границ Королевства Польского будет сделано в дальнейшем".На самом деле позиция и Вены, и Берлина была однозначной: Польша восстанавливалась только на "русской" части польских земель, а поляки могут рассчитывать на приращения только на Востоке. Даже Галичина в состав Королевства Польского не входила."Акт 5 ноября" вызвал протесты со стороны держав Антанты. 15 ноября 1916 года российское правительство выразило протест против действий Берлина и Вены, и торжественно подтвердило свою приверженность созданию "единой Польши, состоящей из всех польских земель, которая после окончания войны будет иметь право самостоятельно организовывать свою национальную, культурную и экономическую жизнь под скипетром российских правителей на принципе государственного единства". Это заявление было поддержано Великобританией, Францией и Италией.Ключевым для Германии и Австро-Венгрии в "Акте 5 ноября" было упоминание о "собственной армии" Королевства Польского. Уже 8 ноября оба генерал-губернатора призвали поляков вступать в ряды ещё не существующей "польской армии", а 12 ноября были разработаны правила набора в неё. Главнокомандующим польской армией рассчитывал стать Безелер.Пилсудского пригласили в Люблин, к генерал-губернатору Куку, а к генерал-губернатору фон Безелеру в Варшаву Пилсудский явился сам – без приглашения. Он вошёл в состав созданного 6 декабря Временного государственного совета Королевства Польского в качестве референта по военным вопросам.Совет реальной власти не имел. Формированием армии этого королевства, Польских вооружённых сил (нем. Polnische Wehrmacht), с весны 1917 года занимался генерал-губернатор фон Безелер. Он создавал штабные структуры, пехотные школы и т.д., но к концу мая 1917 года на мобилизационные пункты явились чуть больше 4 тысяч человек, из которых в польскую армию взяли 1300, причём 400 из них были поляками, прибывшими с подконтрольных России территорий.В апреле 1917 года Вена решила передать в состав Польских вооружённых сил все три бригады Польских легионов, однако в июле 1-я и 3-я бригады по команде Пилсудского отказались присягнуть на верность Польскому королевству – их создатель уже вёл переговоры с Антантой.Присягу приняли лишь часть солдат 2-й бригады, которая с самого начала имела слабые связи с Пилсудским (её командиром был генерал Юзеф Галлер). Эти солдаты и стали основой Польских вооружённых сил, переименованные позже в Польский вспомогательный корпус, который находился под немецким командованием. Остальные легионеры были интернированы немецкими властями, а Пилсудский – арестован.27 октября 1917 года был создан Регентский совет, которому была передана часть полномочий оккупационных властей на территории Варшавского и Люблинского генерал-губернаторств. Он функционировал под контролем Германии и противостоял деятельности признанного державами Антанты Польского национального комитета, основанного в Париже в августе 1917 года Дмовским.В ходе переговоров в Бресте большевистская делегация официально заявила, что признает независимость Польши, но отказывается признавать Регентский совет Королевства Польского, считая его марионеточным органом немецких оккупантов.Согласно Брестскому мирному договору от 3 марта 1918 года, Советская Россия отказалась от прав на польские земли, фактически передав их под протекторат Германии. При этом сама Германия часть этих земель (Холмщину и Подляшье) согласилась передать УНР, что вызвало протест Регентского совета и польского населения..7 октября 1918 года Регентский совет опубликовал обращение к польскому народу, в котором провозгласил независимость Польши, ссылаясь на "14 пунктов Вильсона". 24 октября 1918 года фон Безелер передал Регентскому совету командование над Польскими вооружёнными силами, в которых числилось чуть больше 9 тысяч солдат и офицеров.В начале ноября 1918 года в Польше оказалось сразу несколько центров власти. Кроме Регентского совета в Варшаве, в Галичине действовала Польская ликвидационная комиссия (контролировала Краков и вела с войсками ЗУНР бои за Перемышль и Львов), а в Люблине – Временное народное правительство Польской республики.В этой ситуации Регентский совет 11 ноября 1918 года назначил командующим Польскими вооружёнными силами прибывшего Пилсудского, а через три дня передал ему лично всю власть в Королевстве Польском. Это решение признали в Кракове и Люблине. 16 ноября Пилсудский от своего имени направил телеграмму главам воюющих и нейтральных держав, уведомляя об учреждении польского государства.Безраздельную власть Пилсудский осуществлял до 22 ноября 1918 года, когда он издал декрет о республиканском устройстве возрождённой Польши. В этот день Королевство Польское перестало существовать формально – хотя его всё равно никто в мире не признавал, а Германия и Австро-Венгрия считали своей марионеткой. Однако де-юре именно это творение Центральных держав стало предшественником Второй Речи Посполитой.

https://ukraina.ru/20231128/1029695534.html

https://ukraina.ru/20230209/1043312378.html

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