"Он в ярости": Зеленского уличили в лицемерии после критики Маска - 05.11.2026 Украина.ру
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"Он в ярости": Зеленского уличили в лицемерии после критики Маска
"Он в ярости": Зеленского уличили в лицемерии после критики Маска - 05.11.2026 Украина.ру
"Он в ярости": Зеленского уличили в лицемерии после критики Маска
Американский журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в лицемерии на фоне его критики в адрес предпринимателя Илона Маска. Свою позицию Боуз высказал в соцсети X (заблокирована в РФ)
2026-11-05T16:00
2026-11-05T16:14
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"Он в ярости из-за того, что Маск заявил, что Украине нужен новый лидер", — написал Боуз. По его словам, теперь глава киевского режима учит гендиректора SpaceX, кому позволено иметь собственное мнение. При этом, иронично отметил журналист, Зеленский не имел ничего против миллиардеров, когда они выписывали чеки.Заявление Боуза последовало за интервью Зеленского немецкому телеканалу ZDF, в котором он обвинил Маска во вмешательстве в политические процессы в Европе и на Украине. В частности, украинского политика задели слова предпринимателя о том, как должна жить Европа и кто должен быть у власти в Киеве. Зеленский заявил, что "концентрация власти у одного человека опасна", и подчеркнул, что Маск как гражданин другой страны не имеет права влиять на эти вопросы.Противостояние Зеленского и Маска обострилось в середине октября. Тогда политический обозреватель Александр Мьюз опубликовал в пост, в котором утверждал, что главным страхом Зеленского является завершение конфликта: после этого ему придётся идти на президентские выборы и рисковать потерей власти. Маск прокомментировал эту публикацию фразой: "И вот бойня продолжается. Зеленскому пора уходить".Кроме того, он обвинил украинскую элиту в обогащении на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, пока "детей простых граждан призывают на военную службу, чтобы они умирали в окопах".На этом фоне Зеленский признал, что после решения SpaceX ограничить работу Starlink для Украины связь с Маском прервалась. Киев жаловался на ограничения спутниковой связи, которые, по словам советников Зеленского, привели к срыву военных операций. Глава SpaceX, в свою очередь, настаивал, что сеть предназначена для гражданских и оборонительных целей, а за военное использование терминалов отвечает Пентагон.Ранее на эту тему в публикации: "Слишком много власти у богатого человека": Зеленский пожаловался на Маска" на сайте Украина.ру.
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"Он в ярости": Зеленского уличили в лицемерии после критики Маска

16:00 05.11.2026 (обновлено: 16:14 05.11.2026)
 
© REUTERS / Kemal Aslan
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© REUTERS / Kemal Aslan
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Американский журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в лицемерии на фоне его критики в адрес предпринимателя Илона Маска. Свою позицию Боуз высказал в соцсети X (заблокирована в РФ)
"Он в ярости из-за того, что Маск заявил, что Украине нужен новый лидер", — написал Боуз. По его словам, теперь глава киевского режима учит гендиректора SpaceX, кому позволено иметь собственное мнение.
При этом, иронично отметил журналист, Зеленский не имел ничего против миллиардеров, когда они выписывали чеки.
Заявление Боуза последовало за интервью Зеленского немецкому телеканалу ZDF, в котором он обвинил Маска во вмешательстве в политические процессы в Европе и на Украине. В частности, украинского политика задели слова предпринимателя о том, как должна жить Европа и кто должен быть у власти в Киеве. Зеленский заявил, что "концентрация власти у одного человека опасна", и подчеркнул, что Маск как гражданин другой страны не имеет права влиять на эти вопросы.
Противостояние Зеленского и Маска обострилось в середине октября. Тогда политический обозреватель Александр Мьюз опубликовал в пост, в котором утверждал, что главным страхом Зеленского является завершение конфликта: после этого ему придётся идти на президентские выборы и рисковать потерей власти. Маск прокомментировал эту публикацию фразой: "И вот бойня продолжается. Зеленскому пора уходить".
Кроме того, он обвинил украинскую элиту в обогащении на сотнях миллиардов долларов, поступающих на Украину, пока "детей простых граждан призывают на военную службу, чтобы они умирали в окопах".
На этом фоне Зеленский признал, что после решения SpaceX ограничить работу Starlink для Украины связь с Маском прервалась. Киев жаловался на ограничения спутниковой связи, которые, по словам советников Зеленского, привели к срыву военных операций.
Глава SpaceX, в свою очередь, настаивал, что сеть предназначена для гражданских и оборонительных целей, а за военное использование терминалов отвечает Пентагон.
Ранее на эту тему в публикации: "Слишком много власти у богатого человека": Зеленский пожаловался на Маска" на сайте Украина.ру.
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