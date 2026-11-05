https://ukraina.ru/20261105/utaschit-zelenskogo-za-soboy-delo-arakhamii-obernetsya-koshmarom-dlya-kievskogo-rezhima-1084296439.html

Утащит Зеленского за собой: дело Арахамии обернется кошмаром для киевского режима

Утащит Зеленского за собой: дело Арахамии обернется кошмаром для киевского режима - 05.11.2026 Украина.ру

Утащит Зеленского за собой: дело Арахамии обернется кошмаром для киевского режима

Высший антикоррупционный суд Украины вынес прецедентное решение: следственный судья ВАКС Маркиян Галабала обязал Офис генерального прокурора открыть уголовное производство против лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по фактам системной раздачи теневых доплат парламентариям.

2026-11-05T17:01

2026-11-05T17:01

2026-11-05T17:01

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банковая

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давид арахамия

украина

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Параллельно детективы НАБУ и прокуроры САП методично сжимают кольцо вокруг парламентского дирижера Банковой, выискивая связи политика с фигурантами масштабных коррупционных синдикатов в операциях "Мидас" и "Карфаген".Похоже, история непотопляемого Арахамии близится к трагическому финалу. Но гораздо важнее здесь то, как главный манипулятор украинской политики может утащить за собой Владимира Зеленского и всех функционеров Банковой на сдачу.Защита треснулаНеприкосновенность Арахамии – по факту, безнаказанность – на Украине имеет крепкую правовую броню. Статья 482-2 Уголовного процессуального кодекса отдавала исключительное право открывать дела против народных депутатов в руки генерального прокурора.В результате детективы НАБУ не имели процессуального права начать слежку или запросить банковские операции нардепа, пока генеральный прокурор лично не внесет запись в Единый реестр досудебных расследований.После того как Центр противодействия коррупции подал заявление о преступлениях фракционного руководства, исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский попытался сыграть в традиционный бюрократический футбол. Он отказался регистрировать дело и переслал бумагу в НАБУ, заявив, что антикоррупционное бюро уже изучает смежные эпизоды.Антикоррупционные детективы же не позволили переложить на себя ответственность и заявили, что без подписи прокурора любые следственные действия против спецсубъекта юридически ничтожны.В итоге судья Галабала удовлетворил жалобу ЦПК и признал бездействие исполняющего обязанности генпрокурора противоправным. Суд постановил внести данные о вероятных преступлениях Арахамии в реестр.Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит, а легальная защита парламентария дала первую серьёзную трещину.Картель "слуг народа"Давид Арахамия никогда не утруждал себя дословным соблюдением законов. Бывший николаевский предприниматель из IT-сферы зашел под купол парламента с четвертым номером партийного списка и сразу занял позицию главного распределителя власти.Роль Арахамии критически важна в условиях, когда ни у кого в Раде нет так называемого монобольшинства, позволяющего "протаскивать" все необходимые инициативы. Та же фракция "Слуга народа" в 2025 и 2026 годах выдает от силы 170-190 голосов вместо конституционных 226.Так что чтобы продавливать непопулярные бюджеты, налоги и правительственные перестановки, Арахамия выстроил систему мандатов. Голоса докупались у осколков запрещенной на Украине ОПЗЖ вроде группы Юрия Бойко "Платформа за жизнь и мир" и депутатских групп "Довіра" ("Доверие") и "За майбутнє" ("За будущее").Расплачивались за правильные голоса сохранением депутатских мандатов, распределением постов в парламентских комитетах, аграрными субсидиями и теневым контролем над госпредприятиями. Сам Арахамия превратился в главного оператора и манипулятора этой сложной системы, а ещё – незаменимую фигуру для Зеленского, ведь именно Арахамия обеспечивал управляемый парламент.Семь лет конвертовРазговоры о черной фракционной кассе начались еще осенью 2019 года. Первыми заговорили исключенные из рядов большинства депутаты Анна Скороход и покойный Антон Поляков. Они заявили, что нардепам ежемесячно выдают от 5 до 15 тысяч долларов наличными в конвертах за беспрекословное нажатие "правильных" кнопок.Руководителям комитетов и заместителям фракции выплачивали кратно больше.Антон Поляков успел дать показания Государственному бюро расследований и даже передал силовикам аудиозаписи передачи денег. В октябре 2021 года Полякова нашли мертвым в такси от передозировки алкоголем и запрещёнными веществами.Уголовное дело замяли как несчастный случай, а любые попытки гражданских активистов пробить стену Офиса генпрокурора при Ирине Венедиктовой или Андрее Костине натыкались на формальные отписки.Арахамия выработал уникальный стиль защиты от разоблачений. Он не закрывался от прессы, а выходил к телекамерам, шутил и устраивал цирковые перформансы вроде прохождения детектора лжи в прямом эфире на пару с Александром Дубинским.Любой коррупционный факт медийно обесценивался и превращался в шутовство. Но когда к делу подключились скрытые камеры и оперативники НАБУ, улыбки перестали работать.Улики на столеОднако ситуация изменилась 27 декабря 2025 года. Детективы НАБУ и САП провели операцию под прикрытием, арестовав пять народных депутатов прямо во время распределения взяток за принятие заказных экономических законопроектов. Среди арестованных оказался ближайший соратник Арахамии, заместитель главы фракции Юрий Кисель.В материалах следствия ВАКС зафиксировал транш в размере 85 тысяч долларов, который высокопоставленный руководитель фракции передал для скупки голосов. В этот же день обыски прошли в служебных кабинетах и квартире личного помощника Давида Арахамии.По версии следствия, именно помощник служил физическим курьером, доставлявшим кэш в руки Киселя. Имя лидера фракции тогда вывели из текста первого подозрения исключительно из-за пресловутой статьи УПК.Ситуацию усугубило расследование по делу Тимура Миндича. Операция НАБУ под кодовым названием "Мидас" вскрыла вывод более 111 миллионов долларов откатов на закупках для "Энергоатома".Главный теневой бенефициар схемы, совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, вовремя вылетел в Израиль за считанные часы до арестов. Но в руках сыщиков осталась тысяча часов аудиозаписей из его неформального офиса. На этих пленках человек с голосом Миндича обсуждает расстановку министров и постоянно упоминает куратора Давида, обеспечивающего нужные решения в сессионном зале.Следом всплыли материалы прослушек по национализированному "Сенс Банку". В рамках дела "Форест Гамп" силовики зафиксировали признания чиновников президентского офиса о том, как высокопоставленные политики лично вымогали дань у руководства банка в обмен на прекращение проверок и парламентских нападок.По показаниям участников, ходоки за теневой долей появлялись регулярно, и первым в этом списке значился некто Давид.Зеленский в тупикеКогда сыщики подошли к высшему эшелону власти, конфликт выплеснулся наружу. Летом 2026 года НАБУ разгромило группировку силовиков, крышевавших подпольные мошеннические колл-центры по делу "Карфаген". В ответ офис генпрокурора под руководством ставленника власти Руслана Кравченко пошел на лобовой таран антикоррупционеров.Вечером 7 сентября 2026 года на Банковой в присутствии президента состоялась закрытая встреча силовиков. В одном кабинете сидели глава НАБУ Семен Кривонос, глава САП Александр Клименко, генпрокурор Кравченко и Давид Арахамия. Лидер фракции перешел на прямой шантаж.Он бросил в лицо антикоррупционным прокурорам фразу, мгновенно утекшую в СМИ: генеральный прокурор загнан в угол и прямо сейчас "может взорвать пояс шахида", подписав заготовленные подозрения против руководства САП и НАБУ.Арахамия бился за кресло генпрокурора отчаянно, потому что понимал: уход Кравченко оставит его без единственного шлагбаума перед уголовным делом о конвертах. Но шантаж не сработал. Западные посольства дали понять, что снос руководства НАБУ приведет к моментальной заморозке военной и финансовой помощи.Развязка наступила ночью 14 сентября. Руслан Кравченко тайком вынес из кабинета главную гербовую печать ведомства, сам себе подписал фальшивое распоряжение о зарубежной командировке и сбежал через польскую границу в пункте пропуска "Шегини".На следующий день парламент тремя сотнями голосов позорно уволил беглеца. Арахамия потерял своего цепного пса, а временный сменщик Ковальский побоялся идти на открытый саботаж решения ВАКС.Три вариантаПосле вердикта судьи Галабалы у Арахамии и его покровителей на Банковой остается всего три практических сценария, и ни один из них не сулит легкого выхода.Первый путь повторяет опыт Тимура Миндича. Арахамия может уехать в длительную зарубежную командировку по парламентской линии – выбивать оружие в Конгрессе США или координировать фонды в Европе – и попросту забыть вернуться. Дистанционное сложение мандата избавит власть от публичного суда, но мгновенно обезглавит правящую коалицию.Второй путь – позиционная прокурорская волокита. На Резницкой могут внести дело в реестр формально "по факту", без указания фамилии Арахамии, поручить расследование лояльной группе следователей и годами топить следственные поручения НАБУ в бесконечной переписке. Но за этим делом пристально следят доноры из МВФ и Европейской комиссии, требующие отмены прокурорской монополии и передачи права возбуждать дела против депутатов главе САП.Игра в прятки чревата блокировкой европейских траншей.Третий путь – арест и скамья подсудимых. Если антикоррупционный блок дожмет ситуацию и объединит показания арестованного Киселя, изъятую технику помощника, эпизоды Миндича и вымогательства в банках в одно производство по статьям 28 и 368 Уголовного кодекса, Давид Арахамия получит официальное подозрение.Залог в ВАКС по таким обвинениям измеряется сотнями миллионов гривен, а сам факт вручения подозрения автоматически лишит его права руководить фракцией.Вся парламентская конструкция держится на личных договоренностях и чемоданах с наличностью. Стоит убрать из уравнения главного координатора, и карточный домик Верховной Рады сложится сам собой – и похоронит под завалами очень и очень многих.

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Никита Волкович https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

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