"Идет процесс истощения": эксперт раскрыл, почему Украина обречена - 05.11.2026 Украина.ру
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"Идет процесс истощения": эксперт раскрыл, почему Украина обречена
"Идет процесс истощения": эксперт раскрыл, почему Украина обречена - 05.11.2026 Украина.ру
"Идет процесс истощения": эксперт раскрыл, почему Украина обречена
Украина потерпит поражение с математической неизбежностью: боевая численность ВСУ уменьшается, идет процесс истощения. При этом у Киева две основные статьи потерь: "Ни шагу назад" и СЗЧ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
2026-11-05T16:35
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Отвечая на вопрос, можно ли утверждать, что Украина при таком подходе потерпит поражение с математической неизбежностью, эксперт назвал две основные статьи потерь ВСУ и объяснил, почему истощение продолжается.На вопрос о поражении Украины с математической неизбежностью Полетаев ответил коротко — "безусловно": боевая численность ВСУ уменьшается, процесс истощения идёт.По его словам, у ВСУ две основные статьи потерь. "У Украины две основные статьи потерь. Первая – их концепция "Ни шагу назад". Вторая – СЗЧ (самовольное оставление части в ВСУ. — Ред.)", — рассказал эксперт.Полетаев обратил внимание и на оценки украинской стороны по мобилизации. "Да, я знаю оценки их говорящих голов, что якобы в этом году у них мобилизация достигла нашего уровня заключения контрактов. Но это только те, кого ловят. А сколько из них на фронт доезжает?" — подчеркнул он."По моей оценке, боевая численность ВСУ уменьшается. Процесс истощения идет", — констатировал эксперт. При этом он признал: "Может быть, в этом году он стал более скрытым и несколько замедлился".По словам Полетаева, кампания этого года прошла скорее в обороне, поэтому территориальных успехов может быть меньше. Но подвижную оборону ВС РФ держат потому, что на каждом направлении больше людей и нет рисков прорыва.В итоге для ВС РФ серая зона играет роль предполья, полосы обеспечения. Пусть ВСУ проходят эту серую зону – там они точно будут уничтожены, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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"Идет процесс истощения": эксперт раскрыл, почему Украина обречена

16:35 05.11.2026 (обновлено: 16:39 05.11.2026)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© AP / Evgeniy Maloletka
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Украина потерпит поражение с математической неизбежностью: боевая численность ВСУ уменьшается, идет процесс истощения. При этом у Киева две основные статьи потерь: "Ни шагу назад" и СЗЧ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Полетаев
Отвечая на вопрос, можно ли утверждать, что Украина при таком подходе потерпит поражение с математической неизбежностью, эксперт назвал две основные статьи потерь ВСУ и объяснил, почему истощение продолжается.
На вопрос о поражении Украины с математической неизбежностью Полетаев ответил коротко — "безусловно": боевая численность ВСУ уменьшается, процесс истощения идёт.
По его словам, у ВСУ две основные статьи потерь. "У Украины две основные статьи потерь. Первая – их концепция "Ни шагу назад". Вторая – СЗЧ (самовольное оставление части в ВСУ. — Ред.)", — рассказал эксперт.
Полетаев обратил внимание и на оценки украинской стороны по мобилизации. "Да, я знаю оценки их говорящих голов, что якобы в этом году у них мобилизация достигла нашего уровня заключения контрактов. Но это только те, кого ловят. А сколько из них на фронт доезжает?" — подчеркнул он.
"По моей оценке, боевая численность ВСУ уменьшается. Процесс истощения идет", — констатировал эксперт. При этом он признал: "Может быть, в этом году он стал более скрытым и несколько замедлился".
По словам Полетаева, кампания этого года прошла скорее в обороне, поэтому территориальных успехов может быть меньше. Но подвижную оборону ВС РФ держат потому, что на каждом направлении больше людей и нет рисков прорыва.
В итоге для ВС РФ серая зона играет роль предполья, полосы обеспечения. Пусть ВСУ проходят эту серую зону – там они точно будут уничтожены, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Сергей Полетаев: Россия уничтожает ВСУ в маневренной обороне и выбивает из-под них главную кормовую базу" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты специальной военной операции — в материале "Борис Рожин: У России есть несколько месяцев, чтобы нанести Украине огромные потери в беспилотной войне" на сайте Украина.ру.
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