https://ukraina.ru/20261105/mosty-kak-shveytsarskiy-syr-kiev-gotovitsya-stroit-perepravy-cherez-dnepr-1084299050.html

Мосты как "швейцарский сыр": Киев в панике строит переправы

Мосты как "швейцарский сыр": Киев в панике строит переправы - 05.11.2026 Украина.ру

Мосты как "швейцарский сыр": Киев в панике строит переправы

Власти Киева намерены возвести восемь переправ через Днепр, чтобы компенсировать разрушение ключевых мостов. Об этом сообщил 5 ноября глава Агентства восстановления Иван Федоров

2026-11-05T16:32

2026-11-05T16:32

2026-11-05T16:37

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По его словам, две переправы рассматриваются как первоочередные. Общая протяжённость всех восьми объектов составит около 12 километров. Места для них уже определены, однако не раскрываются из соображений безопасности. Переправы будут двухполосными и предназначены в первую очередь для автомобилей, но ими смогут пользоваться и пешеходы. В целом по Украине, как отметил Федоров, планируется построить 21 переправу.Решение о строительстве переправ принято на фоне регулярных ударов российских войск по мостам через Днепр в Киеве. В октябре под удары попадали Южный и Северный мосты, через которые осуществлялась переброска вооружений и военных грузов для ВСУ. В частности, в ночь на 22 октября был поражён Южный мост — одна из ключевых переправ столицы, обеспечивающая до 90% транзита грузов между левым и правым берегами. Тогда движение автомобилей и метро по нему было остановлено, что привело к транспортному коллапсу.Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно сообщал о повреждениях мостов. По данным украинских СМИ, после ударов по трём переправам в городе образовались многокилометровые пробки, а стоимость поездки на такси взлетела до 1300–1600 гривен. Британский военный эксперт Александр Меркурис отмечал, что Украина скрывает реальные масштабы разрушений Южного моста, сравнив его состояние со "швейцарским сыром" и заявив, что восстановление может занять месяцы.Строительство дублирующих переправ, по мнению киевских властей, должно снизить зависимость города от уязвимых мостовых переходов. Однако, как признают в Агентстве восстановления, окончательные сроки и стоимость проекта пока не определены.Ранее на эту тему в новостях: "Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве" на сайте Украина.ру.

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