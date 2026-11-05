Мосты как "швейцарский сыр": Киев в панике строит переправы - 05.11.2026 Украина.ру
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Мосты как "швейцарский сыр": Киев в панике строит переправы
Мосты как "швейцарский сыр": Киев в панике строит переправы - 05.11.2026 Украина.ру
Мосты как "швейцарский сыр": Киев в панике строит переправы
Власти Киева намерены возвести восемь переправ через Днепр, чтобы компенсировать разрушение ключевых мостов. Об этом сообщил 5 ноября глава Агентства восстановления Иван Федоров
2026-11-05T16:32
2026-11-05T16:37
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По его словам, две переправы рассматриваются как первоочередные. Общая протяжённость всех восьми объектов составит около 12 километров. Места для них уже определены, однако не раскрываются из соображений безопасности. Переправы будут двухполосными и предназначены в первую очередь для автомобилей, но ими смогут пользоваться и пешеходы. В целом по Украине, как отметил Федоров, планируется построить 21 переправу.Решение о строительстве переправ принято на фоне регулярных ударов российских войск по мостам через Днепр в Киеве. В октябре под удары попадали Южный и Северный мосты, через которые осуществлялась переброска вооружений и военных грузов для ВСУ. В частности, в ночь на 22 октября был поражён Южный мост — одна из ключевых переправ столицы, обеспечивающая до 90% транзита грузов между левым и правым берегами. Тогда движение автомобилей и метро по нему было остановлено, что привело к транспортному коллапсу.Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно сообщал о повреждениях мостов. По данным украинских СМИ, после ударов по трём переправам в городе образовались многокилометровые пробки, а стоимость поездки на такси взлетела до 1300–1600 гривен. Британский военный эксперт Александр Меркурис отмечал, что Украина скрывает реальные масштабы разрушений Южного моста, сравнив его состояние со "швейцарским сыром" и заявив, что восстановление может занять месяцы.Строительство дублирующих переправ, по мнению киевских властей, должно снизить зависимость города от уязвимых мостовых переходов. Однако, как признают в Агентстве восстановления, окончательные сроки и стоимость проекта пока не определены.Ранее на эту тему в новостях: "Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве" на сайте Украина.ру.
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Мосты как "швейцарский сыр": Киев в панике строит переправы

16:32 05.11.2026 (обновлено: 16:37 05.11.2026)
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Власти Киева намерены возвести восемь переправ через Днепр, чтобы компенсировать разрушение ключевых мостов. Об этом сообщил 5 ноября глава Агентства восстановления Иван Федоров
По его словам, две переправы рассматриваются как первоочередные. Общая протяжённость всех восьми объектов составит около 12 километров. Места для них уже определены, однако не раскрываются из соображений безопасности.
Переправы будут двухполосными и предназначены в первую очередь для автомобилей, но ими смогут пользоваться и пешеходы. В целом по Украине, как отметил Федоров, планируется построить 21 переправу.
Решение о строительстве переправ принято на фоне регулярных ударов российских войск по мостам через Днепр в Киеве. В октябре под удары попадали Южный и Северный мосты, через которые осуществлялась переброска вооружений и военных грузов для ВСУ.
В частности, в ночь на 22 октября был поражён Южный мост — одна из ключевых переправ столицы, обеспечивающая до 90% транзита грузов между левым и правым берегами. Тогда движение автомобилей и метро по нему было остановлено, что привело к транспортному коллапсу.
Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно сообщал о повреждениях мостов. По данным украинских СМИ, после ударов по трём переправам в городе образовались многокилометровые пробки, а стоимость поездки на такси взлетела до 1300–1600 гривен.
Британский военный эксперт Александр Меркурис отмечал, что Украина скрывает реальные масштабы разрушений Южного моста, сравнив его состояние со "швейцарским сыром" и заявив, что восстановление может занять месяцы.
Строительство дублирующих переправ, по мнению киевских властей, должно снизить зависимость города от уязвимых мостовых переходов. Однако, как признают в Агентстве восстановления, окончательные сроки и стоимость проекта пока не определены.
Ранее на эту тему в новостях: "Существование под вопросом": Кличко заявил о критической ситуации в Киеве" на сайте Украина.ру.
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