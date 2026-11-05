https://ukraina.ru/20261105/piar-dorozhe-zhizni-nabu-predlozhili-smenit-lozung-1084294919.html
"Пиар дороже жизни": НАБУ предложили сменить лозунг
"Пиар дороже жизни": НАБУ предложили сменить лозунг - 05.11.2026 Украина.ру
"Пиар дороже жизни": НАБУ предложили сменить лозунг
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) годами знало о преступлениях — от сети наркоторговли до мошеннических кол-центров, убийств и пыток — но предпочитало молчать. С таким обвинением 5 ноября выступил украинский адвокат Ростислав Кравец, заявив, что деятельность ведомства все меньше похожа на правоохранительную
2026-11-05T14:42
2026-11-05T14:42
2026-11-05T14:42
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"В очередной раз НАБУ годами знало о преступлениях, создании преступной сети по сбыту наркотиков, мошеннических кол-центрах, убийствах и пытках, но долго молчало. Где здесь правоохранительная деятельность?" — написал Кравец. По его мнению, многолетнее замалчивание таких преступлений не имеет ничего общего с борьбой с преступностью. Кравец предложил сменить официальный лозунг ведомства — с "ОБЕЗВРЕДИТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ!" на "ПРОПИАРИТЬСЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО".Заявление адвоката звучит особенно резко на фоне скандалов последних месяцев. Сначала — перестрелка между СБУ и ГУР в центре Киева, причиной которой называли передел доходов от мошеннических колл-центров. Потом — история с "тайной тюрьмой" в Петропавловской Борщаговке, где удерживали и избивали мобилизованных. Сегодня же выяснилось, что украинские СМИ, годами гордо именовавшие себя "независимыми" и "расследовательскими" отрабатывали заказ на информационную тишину вокруг крупнейшего наркосиндиката страны.Тут же у пользователей возник вопрос, могло ли подобное пройти мимо украинских спецслужб. А теперь еще и обвинения в адрес НАБУ, которое, по словам Кравца, годами закрывало глаза на преступную сеть. Получается, что ведомство, созданное для борьбы с коррупцией и преступностью, все больше напоминает структуру, занятую собственным пиаром и политическими играми. Подробнее о том, как наркобизнесу на Украине удается не только существовать, но и процветать в условиях боевых действий, — в публикации Опять "рука Кремля"? О чём молчат проплаченные украинские "расследователи".
https://ukraina.ru/20261105/khot-by-ne-zamaratsya-v-bednosti-odnopartiytsy-poroshenko-soryat-dengami-za-granitsey-1084291173.html
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новости, киев, украина, ростислав кравец, набу, сбу
"Пиар дороже жизни": НАБУ предложили сменить лозунг
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) годами знало о преступлениях — от сети наркоторговли до мошеннических кол-центров, убийств и пыток — но предпочитало молчать. С таким обвинением 5 ноября выступил украинский адвокат Ростислав Кравец, заявив, что деятельность ведомства все меньше похожа на правоохранительную
"В очередной раз НАБУ годами знало о преступлениях, создании преступной сети по сбыту наркотиков, мошеннических кол-центрах, убийствах и пытках, но долго молчало. Где здесь правоохранительная деятельность?" — написал Кравец.
По его мнению, многолетнее замалчивание таких преступлений не имеет ничего общего с борьбой с преступностью. Кравец предложил сменить официальный лозунг ведомства — с "ОБЕЗВРЕДИТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ!" на "ПРОПИАРИТЬСЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО".
Заявление адвоката звучит особенно резко на фоне скандалов последних месяцев. Сначала — перестрелка между СБУ и ГУР в центре Киева, причиной которой называли передел доходов от мошеннических колл-центров.
Потом — история с "тайной тюрьмой" в Петропавловской Борщаговке, где удерживали и избивали мобилизованных. Сегодня же выяснилось, что украинские СМИ, годами гордо именовавшие себя "независимыми" и "расследовательскими" отрабатывали заказ на информационную тишину вокруг крупнейшего наркосиндиката страны.
Тут же у пользователей возник вопрос, могло ли подобное пройти мимо украинских спецслужб. А теперь еще и обвинения в адрес НАБУ, которое, по словам Кравца, годами закрывало глаза на преступную сеть.
Получается, что ведомство, созданное для борьбы с коррупцией и преступностью, все больше напоминает структуру, занятую собственным пиаром и политическими играми.
Подробнее о том, как наркобизнесу на Украине удается не только существовать, но и процветать в условиях боевых действий, — в публикации Опять "рука Кремля"? О чём молчат проплаченные украинские "расследователи".