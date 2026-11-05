https://ukraina.ru/20261105/podarok-zelenskomu-es-ne-nazval-sroki-vstupleniya-ukrainy--le-monde-1084301416.html

"Подарок" Зеленскому: ЕС не назвал сроки вступления Украины — Le Monde

"Подарок" Зеленскому: ЕС не назвал сроки вступления Украины — Le Monde - 05.11.2026 Украина.ру

"Подарок" Зеленскому: ЕС не назвал сроки вступления Украины — Le Monde

Еврокомиссия отказалась называть конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз, хотя для Черногории, Албании и Молдавии такие ориентиры были озвучены. Как сообщает Le Monde, Брюссель не решился на этот шаг под давлением государств-членов, не желающих связывать себя обязательствами

2026-11-05T17:43

2026-11-05T17:43

2026-11-05T17:43

новости

украина

брюссель

владимир зеленский

ес

еврокомиссия

украина.ру

главные новости

главное

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/08/0b/1082388126_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_ad9925836a2d4a5bb92cab2e464bffa1.jpg

Еврокомиссия не стала обозначать временные рамки вступления Украины в Евросоюз, в то время как для ряда других стран-кандидатов такие ориентиры всё же прозвучали, пишет Le Monde. По информации издания, исполнительный орган ЕС назвал возможные даты присоединения Черногории, Албании и Молдавии, однако в отношении Киева под давлением стран-участниц делать этого не стал.Как отмечает Le Monde, Еврокомиссии пришлось умерить амбиции: европейские правительства не захотели брать на себя обязательства по конкретным срокам даже для тех кандидатов, которые продвинулись дальше остальных. В итоге Украина осталась без чётких временных ориентиров.Украина получила статус кандидата в июне 2022 года, а официальные переговоры о присоединении начались в июне 2024-го. Однако сам статус и старт переговоров не означают автоматического вступления и не обязывают Брюссель к каким-либо действиям. Киеву предстоит привести законодательство в соответствие с нормами ЕС, реформировать судебную систему, побороть коррупцию и укрепить демократические институты. Кроме того, необходимо заручиться согласием всех государств-членов объединения — а это, как показывает практика, наиболее непредсказуемый этап.Ранее Еврокомиссия уже сигнализировала, что не намерена связывать себя жёсткими датами. В ежегодном докладе о расширении, опубликованном в начале ноября, не содержалось гарантий завершения переговоров с Украиной до конца 2028 года. Более того, Брюссель подготовил "более осторожную дорожную карту", где обозначены лишь промежуточные цели на 2027 год, а конкретная дата присоединения отсутствует.Таким образом, если Черногория, Албания и Молдавия получают от Брюсселя хотя бы примерные ориентиры, Украина остаётся кандидатом без определённого будущего. И это красноречивее любых заявлений о "европейской перспективе".Ранее в новостях: "Слишком много власти у богатого человека": Зеленский пожаловался на Маска" на сайте Украина.ру.

украина

брюссель

европа

черногория

албания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, брюссель, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, украина.ру, главные новости, главное, киевский режим, украина-ес, европа, евросоюз, черногория, албания