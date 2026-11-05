https://ukraina.ru/20261105/podarok-zelenskomu-es-ne-nazval-sroki-vstupleniya-ukrainy--le-monde-1084301416.html
"Подарок" Зеленскому: ЕС не назвал сроки вступления Украины — Le Monde
"Подарок" Зеленскому: ЕС не назвал сроки вступления Украины — Le Monde - 05.11.2026 Украина.ру
"Подарок" Зеленскому: ЕС не назвал сроки вступления Украины — Le Monde
Еврокомиссия отказалась называть конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз, хотя для Черногории, Албании и Молдавии такие ориентиры были озвучены. Как сообщает Le Monde, Брюссель не решился на этот шаг под давлением государств-членов, не желающих связывать себя обязательствами
2026-11-05T17:43
2026-11-05T17:43
2026-11-05T17:43
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Еврокомиссия не стала обозначать временные рамки вступления Украины в Евросоюз, в то время как для ряда других стран-кандидатов такие ориентиры всё же прозвучали, пишет Le Monde. По информации издания, исполнительный орган ЕС назвал возможные даты присоединения Черногории, Албании и Молдавии, однако в отношении Киева под давлением стран-участниц делать этого не стал.Как отмечает Le Monde, Еврокомиссии пришлось умерить амбиции: европейские правительства не захотели брать на себя обязательства по конкретным срокам даже для тех кандидатов, которые продвинулись дальше остальных. В итоге Украина осталась без чётких временных ориентиров.Украина получила статус кандидата в июне 2022 года, а официальные переговоры о присоединении начались в июне 2024-го. Однако сам статус и старт переговоров не означают автоматического вступления и не обязывают Брюссель к каким-либо действиям. Киеву предстоит привести законодательство в соответствие с нормами ЕС, реформировать судебную систему, побороть коррупцию и укрепить демократические институты. Кроме того, необходимо заручиться согласием всех государств-членов объединения — а это, как показывает практика, наиболее непредсказуемый этап.Ранее Еврокомиссия уже сигнализировала, что не намерена связывать себя жёсткими датами. В ежегодном докладе о расширении, опубликованном в начале ноября, не содержалось гарантий завершения переговоров с Украиной до конца 2028 года. Более того, Брюссель подготовил "более осторожную дорожную карту", где обозначены лишь промежуточные цели на 2027 год, а конкретная дата присоединения отсутствует.Таким образом, если Черногория, Албания и Молдавия получают от Брюсселя хотя бы примерные ориентиры, Украина остаётся кандидатом без определённого будущего. И это красноречивее любых заявлений о "европейской перспективе".Ранее в новостях: "Слишком много власти у богатого человека": Зеленский пожаловался на Маска" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, брюссель, владимир зеленский, ес, еврокомиссия, украина.ру, главные новости, главное, киевский режим, украина-ес, европа, евросоюз, черногория, албания
Новости, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, ЕС, Еврокомиссия, Украина.ру, Главные новости, главное, киевский режим, Украина-ЕС, Европа, Евросоюз, Черногория, Албания
"Подарок" Зеленскому: ЕС не назвал сроки вступления Украины — Le Monde
Еврокомиссия отказалась называть конкретные сроки вступления Украины в Евросоюз, хотя для Черногории, Албании и Молдавии такие ориентиры были озвучены. Как сообщает Le Monde, Брюссель не решился на этот шаг под давлением государств-членов, не желающих связывать себя обязательствами
Еврокомиссия не стала обозначать временные рамки вступления Украины в Евросоюз, в то время как для ряда других стран-кандидатов такие ориентиры всё же прозвучали, пишет Le Monde.
По информации издания, исполнительный орган ЕС назвал возможные даты присоединения Черногории, Албании и Молдавии, однако в отношении Киева под давлением стран-участниц делать этого не стал.
Как отмечает Le Monde, Еврокомиссии пришлось умерить амбиции: европейские правительства не захотели брать на себя обязательства по конкретным срокам даже для тех кандидатов, которые продвинулись дальше остальных. В итоге Украина осталась без чётких временных ориентиров.
Украина получила статус кандидата в июне 2022 года, а официальные переговоры о присоединении начались в июне 2024-го. Однако сам статус и старт переговоров не означают автоматического вступления и не обязывают Брюссель к каким-либо действиям.
Киеву предстоит привести законодательство в соответствие с нормами ЕС, реформировать судебную систему, побороть коррупцию и укрепить демократические институты. Кроме того, необходимо заручиться согласием всех государств-членов объединения — а это, как показывает практика, наиболее непредсказуемый этап.
Ранее Еврокомиссия уже сигнализировала, что не намерена связывать себя жёсткими датами. В ежегодном докладе о расширении, опубликованном в начале ноября, не содержалось гарантий завершения переговоров с Украиной до конца 2028 года.
Более того, Брюссель подготовил "более осторожную дорожную карту", где обозначены лишь промежуточные цели на 2027 год, а конкретная дата присоединения отсутствует.
Таким образом, если Черногория, Албания и Молдавия получают от Брюсселя хотя бы примерные ориентиры, Украина остаётся кандидатом без определённого будущего. И это красноречивее любых заявлений о "европейской перспективе".