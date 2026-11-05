https://ukraina.ru/20261105/gerani-raznesli-tseli-v-dnepropetrovske-svodka-udarov-po-ukraine-k-etomu-chasu-1084282349.html
"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу
"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу - 05.11.2026 Украина.ру
"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу
Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины. Об этом утром 5 ноября сообщают украинские и западные источники, а также телеграм-канал Украина.ру
2026-11-05T07:04
2026-11-05T07:04
2026-11-05T07:09
украина.ру
сво
спецоперация
новости сво
удары по киеву сегодня
обстрелы украины сегодня
бпла
бпла сегодня
атака бпла
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084219679_455:571:2373:1650_1920x0_80_0_0_c021a783c29d7aa3161b574e2fc69f65.jpg
Как только что передал западный мониторинговый канал AMK Mapping, минувшей ночью российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровска, где основной целью стала Приднепровская теплоэлектростанция.Утверждается, что в атаке участвовали не менее 22 беспилотников "Герань-2" и трёх реактивных "Гераней-4". После ударов на территории ТЭС вспыхнул крупный пожар, масштабы повреждений уточняются.В течение ночи местные каналы писали о налётах "Гераней" и взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Синельниково и Запорожье.Ранее сообщалось о поражении электроподстанции Наливайковка в Киевской и Чижовка в Житомирской областях, объектов транспортной инфраструктуры, производства и складов беспилотников, а также сухогруза с военным имуществом у Одессы. Удары наносились по целям в Киеве, Харькове, Сумах, Запорожье и других городах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261104/tochka-dlya-nakopleniya-resursov-noskov--o-svyazi-terrikonakh-i-planakh-vs-rf-v-dobropole-1084275880.html
удары по киеву сегодня
украина
днепропетровск
киев
киевская область
днепропетровская область
харьковская область
харьков
запорожская область
запорожье
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/02/1084219679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a24b08dfd2576f3ade212879e7c0fc21.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, сво, спецоперация, новости сво, удары по киеву сегодня, обстрелы украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, герань, украина, днепропетровск, киев, киевская область, днепропетровская область, харьковская область, харьков, запорожская область, запорожье, всу
Украина.ру, СВО, Спецоперация, новости СВО, удары по Киеву сегодня, обстрелы Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, Герань, Украина, Днепропетровск, Киев, Киевская область, Днепропетровская область, Харьковская область, Харьков, Запорожская область, Запорожье, ВСУ
"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу
07:04 05.11.2026 (обновлено: 07:09 05.11.2026)
Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины. Об этом утром 5 ноября сообщают украинские и западные источники, а также телеграм-канал Украина.ру