https://ukraina.ru/20261105/gerani-raznesli-tseli-v-dnepropetrovske-svodka-udarov-po-ukraine-k-etomu-chasu-1084282349.html

"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу

"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу - 05.11.2026 Украина.ру

"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу

Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины. Об этом утром 5 ноября сообщают украинские и западные источники, а также телеграм-канал Украина.ру

2026-11-05T07:04

2026-11-05T07:04

2026-11-05T07:09

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Как только что передал западный мониторинговый канал AMK Mapping, минувшей ночью российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровска, где основной целью стала Приднепровская теплоэлектростанция.Утверждается, что в атаке участвовали не менее 22 беспилотников "Герань-2" и трёх реактивных "Гераней-4". После ударов на территории ТЭС вспыхнул крупный пожар, масштабы повреждений уточняются.В течение ночи местные каналы писали о налётах "Гераней" и взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Синельниково и Запорожье.Ранее сообщалось о поражении электроподстанции Наливайковка в Киевской и Чижовка в Житомирской областях, объектов транспортной инфраструктуры, производства и складов беспилотников, а также сухогруза с военным имуществом у Одессы. Удары наносились по целям в Киеве, Харькове, Сумах, Запорожье и других городах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261104/tochka-dlya-nakopleniya-resursov-noskov--o-svyazi-terrikonakh-i-planakh-vs-rf-v-dobropole-1084275880.html

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