"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу - 05.11.2026 Украина.ру
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"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу
"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу - 05.11.2026 Украина.ру
"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу
Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины. Об этом утром 5 ноября сообщают украинские и западные источники, а также телеграм-канал Украина.ру
2026-11-05T07:04
2026-11-05T07:09
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новости сво
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Как только что передал западный мониторинговый канал AMK Mapping, минувшей ночью российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровска, где основной целью стала Приднепровская теплоэлектростанция.Утверждается, что в атаке участвовали не менее 22 беспилотников "Герань-2" и трёх реактивных "Гераней-4". После ударов на территории ТЭС вспыхнул крупный пожар, масштабы повреждений уточняются.В течение ночи местные каналы писали о налётах "Гераней" и взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Синельниково и Запорожье.Ранее сообщалось о поражении электроподстанции Наливайковка в Киевской и Чижовка в Житомирской областях, объектов транспортной инфраструктуры, производства и складов беспилотников, а также сухогруза с военным имуществом у Одессы. Удары наносились по целям в Киеве, Харькове, Сумах, Запорожье и других городах.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261104/tochka-dlya-nakopleniya-resursov-noskov--o-svyazi-terrikonakh-i-planakh-vs-rf-v-dobropole-1084275880.html
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украина.ру, сво, спецоперация, новости сво, удары по киеву сегодня, обстрелы украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, герань, украина, днепропетровск, киев, киевская область, днепропетровская область, харьковская область, харьков, запорожская область, запорожье, всу
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"Герани" разнесли цели в Днепропетровске. Сводка ударов по Украине к этому часу

07:04 05.11.2026 (обновлено: 07:09 05.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины. Об этом утром 5 ноября сообщают украинские и западные источники, а также телеграм-канал Украина.ру
Как только что передал западный мониторинговый канал AMK Mapping, минувшей ночью российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровска, где основной целью стала Приднепровская теплоэлектростанция.
Утверждается, что в атаке участвовали не менее 22 беспилотников "Герань-2" и трёх реактивных "Гераней-4". После ударов на территории ТЭС вспыхнул крупный пожар, масштабы повреждений уточняются.
В течение ночи местные каналы писали о налётах "Гераней" и взрывах в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Синельниково и Запорожье.
Ранее сообщалось о поражении электроподстанции Наливайковка в Киевской и Чижовка в Житомирской областях, объектов транспортной инфраструктуры, производства и складов беспилотников, а также сухогруза с военным имуществом у Одессы. Удары наносились по целям в Киеве, Харькове, Сумах, Запорожье и других городах.
Боевое дежурство МОГ группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
Вчера, 19:33
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