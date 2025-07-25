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"Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны

"Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны - 25.07.2025 Украина.ру

"Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны

В украинском экспертном сообществе обсуждают превращение демократии в "демократуру" и думают над тем, когда уйдёт Зеленский и реальна ли остановка конфликта уже в сентябре.

2025-07-25T06:48

2025-07-25T06:48

2025-07-25T06:48

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Говорят и о текущих событиях. Комментируя проходящие в разных городах акции протеста против попытки Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных структур, покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что тест на протесты глава киевского режима ещё не прошёл, но и о его "конце" говорить пока рано — время покажет.По мнению эксперта, за акциями протеста, которые пока что "достаточно потешные", стоят как глобалисты, так и их ставленники на Украине. Но на Банковой этими акциями мало обеспокоены. ЕС грозит санкциями, а вот США молчат.Бондаренко предположил, что НАБУ и САП подчинили Зеленскому на неделю, а затем их снова сделают независимыми. Почему это происходит? Политолог рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту*, что общался с неким чиновником, близким к главе ОП Андрею Ермаку - и тот сказал, что если бы НАБУ и САП обнародовали определённые документы, то тогда просто "посыпался бы фронт, была бы деморализация военных".Поэтому во избежание риска лучше подчинить антикоррупционные органы президенту, обязать их предоставить оригиналы этих документов Зеленскому или тем, кому тот скажет, после чего можно снова "запустить машину", сказал эксперт, добавив, что, по мнению его собеседника из ОП, "после такой дискредитации НАБУ и САП... любая публикация документов будет объявлена российской игрой, российским вбросом".При этом Бондаренко отметил, что он не знает, о каких именно документах идёт речь. По его словам, россияне в этот процесс не вмешиваются, но просто наблюдают.Что касается участников акций протеста, то политолог отметил, что среди них нет тех, кого могли бы сейчас "принять" сотрудники ТЦК — не тот возраст. Если же акции сами по себе пойдут на спад, то это будет дискредитацией протестного движения — последующие акции не будут действенными, "протестные настроения выйдут в гудок", и это только укрепит киевский режим.А этот самый режим сейчас готовится к некоей большой встрече, которая пройдет в Китае 2 сентября, предположил Бондаренко. По его мнению, там встретятся лидеры нескольких стран, в том числе лидеры РФ и Украины. И, вполне возможно, эта встреча будет результативной.При этом Зеленскому пожизненного президентства никто не гарантирует, более того, ему уже послали открытый публичный сигнал через статью Саймура Херша — мол, если Зеленский вздумает вилять хвостом, то его могут попросту заменить. Такой вот "сигнал через якобы слив информации", отметил политолог. По его мнению, в Москве тоже могут прийти к выводу, что остановка конфликта на территории Украины не принесёт негативов для РФ."Не только в России, но и в США, и в Европе считают, что через несколько лет практически будет неизбежным столкновение между Россией и европейской частью НАТО. И продолжение войны в Украине… на территории Украины — оно только отвлекает от главной задачи, от главного противника", - пояснил Бондаренко.По его словам, моделирование ситуации показывает, что завершение войны приведёт фактически к "сомалийскому сценарию" внутри Украины, потому серьёзной угрозы для РФ Киев представлять тогда уже не будет.А пока режим Зеленского можно назвать "демократурой", поскольку снаружи - демократические декорации, а внутри — полицейское государства, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его мнению, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, беспредельные методы работы ТЦК санкционированы политическим руководством - "чтобы боялись". Практической пользы для ВСУ это не имеет, разве что способствуют работе коррупционного насоса.При этом сами военные говорят, что две трети отловленных таким образом граждан являются потенциальными дезертирами, которые убегают либо сразу из учебки, либо исчезают по дороге в часть."Военные прямо говорят, что такая мобилизация с отловом людей, как собак — она не нужна. Люди приходят с отрицательной мотивацией, они не готовы к выполнению боевых задач. Но это делается. Это делается, мне кажется, ради одной цели — вот как раз формирование такой атмосферы страха, повиновения… Полицейское государство как оно есть", - сказал Золотарёв.Он добавил, что демократия Украине не светит и в обозримом будущем. По мнению эксперта, при имеющемся уровне ВВП и имеющейся долговой нагрузке "с демократией у нас (у остатков Украины — Ред.) могут получиться только вариации Руины".С похожим прогнозом выступил и покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович**. Правда, по его словам, о какой-то демократии на Украине речь пока вообще не идёт, диктатура в стране продержится долго. При этом Зеленский может и уйти, но сменят его вовсе не демократы — нет, придут те, кто "в сто раз хуже Зеленского, то есть, окончательно свихнутые… откровенные фашисты".Как говорится, и сейчас дно, но… в дно могут постучать.И ошибаются те, кто считает, что Запад этого не допустит и не поддержит, добавил Арестович, напомнив о том, кого Запад поддерживает сейчас в Сирии. Так почему бы и на Украине такого же не поддержать?* Объявлен иноагентом в РФ** Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Татьяны Стоянович "Ультиматумы Трампа, разочарование в Зеленском и военные планы Путина. Украина в международном контексте"

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, кость бондаренко, набу, сап, тцк, эксперты