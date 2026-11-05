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"Это конец эпохи Трампа": США накрыла "синяя волна" – что это значит для Украины

"Это конец эпохи Трампа": США накрыла "синяя волна" – что это значит для Украины - 05.11.2026 Украина.ру

"Это конец эпохи Трампа": США накрыла "синяя волна" – что это значит для Украины

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки завершились для Республиканской партии настоящим разгромом. Американские медиа констатируют: США накрыло "синей волной". электоральная карта страны практически повсеместно окрасилась по итогам голосования в цвета Демократической партии.

2026-11-05T16:30

2026-11-05T16:30

2026-11-05T17:21

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Демократы получили устойчивый контроль над конгрессом США, где у них будет 255 мест против 180 мест у республиканцев, и взяли 53 места из 100 в американском сенате – хотя команда Дональда Трампа до последнего надеялась сохранить за собой сенатское большинство. Демократическая партия провела своих губернаторов сразу в 22 штатах, в то время как республиканцы оставили за собой только 13 штатов. При этом демократы одержали победу там, где не выигрывали много десятилетий, разгромив своих соперников в их основных электоральных твердынях.Демократ Адам Хэмилтон обошел в Канзасе действующего республиканского сенатора – несмотря на том, что республиканцы неизменно выигрывали в этом "слоновьем" штате начиная с далекого 1932 года. Традиционно "красный" республиканский Техас превратился за сутки в "синий" демократический штат. Техасский демократ Джеймс Таларико прошел в верхнюю палату – хотя кандидаты "ослиной" партии не побеждали там на выборах в сенат начиная с 1988 года, когда страной управлял Рональд Рейган. Демократы впервые за четверть века будут контролировать палату представителей главного нефтяного штата США с населением более 30 миллионов человек. А новым техасским губернатором стала демократка латиноамериканского происхождения Джина Инохоса.Жители традиционно консервативных штатов впервые дружно поддержали Демпартию – и вовсе не потому, что они стали за два года приверженцами либеральной культурной повестки. Это голосование имело ярко выраженный протестный характер. Избиратели из республиканского "красного пояса" США выразили свое разочарование правлением президента Трампа, который не выполнил за первую половину своего второго срока ни одного из основных предвыборных обещаний.Миллионы американцев, которые голосовали два года назад за Трампа, рассчитывали на реальные реформы и перемены. Республиканский кандидат обещал им заняться внутренними проблемами страны, отказавшись от войн и интервенций в разных регионах планеты. Он грозился приструнить могущественный истеблишмент и преодолеть экономическую стагнацию, улучшив жизнь рядовых граждан страны.Однако, после возвращения в Белый дом, Трамп принялся проводить в жизнь политику Джо Байдена и Камалы Харрис, отталкивая от себя вчерашних сторонников. Администрация Трампа оказалась в руках неоконсервативного лобби, действующего в интересах военно-промышленных корпораций и миллиардеров цифрового "бигтеха", которые достигли сейчас невиданного раньше могущества.Президент США не стал прилагать серьезных усилий для прекращения украинского конфликта, что можно было сделать путем нажима на узурпатора Зеленского. Напротив, американские корпорации усилили взаимодействие с киевским режимом, тестируя на Украине возможности боевого применения искусственного интеллекта. А Трамп подписал очередной антироссийский санкционный закон имени покойного сенатора Линдси Грэма*, который пока что не вступил в действие – но обозначил новый этап в деградации отношений между Западом и Россией.Белый дом организовал нападение на Венесуэлу, установил полную нефтяную блокаду Кубы и инициировал агрессию против Ирана, которая привела к глобальному экономическому кризису. Но провалившаяся иранская кампания напрямую ударила по карману избирателей Трампа, которым пришлось заплатить за эту авантюру в буквальном смысле слова – благодаря росту цен на заправках и спровоцированной этим инфляции.Очередная война на Ближнем Востоке стала для Трампа политическим приговором, о чем заранее предупреждали многие аналитики и эксперты. Президент США действовал в интересах премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, без оглядки на национальные интересы своей страны. Бывшие сторонники Трампа, которые критиковали его за эти шаги – директор национальной разведки Тулси Габбард, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин и популярный телеведущий Такер Карлсон – были изгнаны из президентского окружения. В итоге Трамп лишился поддержки наиболее активной части собственного электората, который качнулся в сторону демократов."Итак, мы можем сказать без преувеличения и без злорадства – это конец эпохи Трампа. После прошлой ночи все закончено. Все знали, что республиканцев ждет разгром из-за войны в Иране. Неправильно, когда лидер выбирает другую страну вместо вас. Так же как было бы неправильно, если бы отец повез соседских детей в Диснейленд, пока его собственные дети голодают. Именно это и сделал Трамп – он выбрал Израиль вместо Соединенных Штатов. Все это видят. Это совершенно очевидно. И это просто неправильно", – подытожил журналист Такер Карлсон, указывая на причины провала Республиканской партии.Лидеры республиканцев говорят сегодня практически то же самое. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал агрессию против Ирана главной причиной поражения республиканцев, а затем об этом заговорил и сам президент – признав, что война на Ближнем Востоке напрямую повлияла на результаты промежуточных выборов.Белый дом уже пытается вносить в свою политику коррективы. 3 ноября, буквально накануне голосования, Дональд Трамп объявил, что США намерены прекратить ежегодную финансовую помощь Израилю на сумму 4 млрд долларов. А сейчас, после выборов, появились сообщения, что президент намерен отправить в отставку неоконсерватора Марко Рубио, заменив его на американского посла в Индии Серджио Гора – урожденного Сергея Гороховского, который родился в Ташкенте, эмигрировав в детском возрасте из Узбекистана. Потому что Гор считается сторонником более умеренной и сдержанной внешнеполитической линии.Как бы там ни было, администрации Трампа придется работать в условиях острого противостояния с палатой представителей, которая начиная с января будет находиться под контролем Демпартии.Демократы будут блокировать любые кадровые назначения Белого дома. Кроме того, они урежут Дональду Трампу бюджетное финансирование и развернут сенатские расследования против основных членов его команды, обвиняя их в нарушении американских законов. Президенту США угрожают очередные попытки импичмента, хотя их вряд ли будут доводить до конца – потому что в случае отстранения Трампа Америку возглавит гораздо более неудобный для демократов вице-президент Вэнс.Основные рычаги внешней политики по-прежнему находятся в руках у Белого дома, но демократы будут стремиться к саботажу его действий на международной арене.Они могут попытаться ограничить военные акции против Ирана, чтобы снизить цены на энергоносители внутри США, потому что это является на сегодня основным запросом американского избирателя. Однако демократический истеблишмент сохраняет хорошие отношения с Тель-Авивом. Израильские атаки на Газу достигли своего пика именно при Байдене и Харрис. Победившему вчера демократу Абдулу Эль-Сайеду, который стал первым сенатором-мусульманином в истории Америки, пришлось бороться не только с республиканским соперником, но и с демократической конгрессвумен Хейли Стивенс, которая выступила против собственного однопартийца, обрушившись на него за критику Нетаньяху. Поэтому напряженность на Ближнем Востоке сохранится как минимум в ближайшее время, и мировые цены на энергоносители еще долго будут оставаться высокими.Руководство Демократической партии занимает выраженную антироссийскую позицию. Усилившие свое политическое влияние "синие" будут стремиться увеличить финансовую и военную помощь Зеленскому, оказывая нажим на Дональда Трампа – чтобы он увеличил поставки оружия Украине и ужесточил санкции против российского нефтегазового сектора. И эти попытки наверняка начнутся уже с января, усиливая позиции "партии войны" в Евросоюзе и в самой Украине.Однако решающее слово во внешней политике по-прежнему остается за президентом США. Он может приложить усилия, чтобы склонить Зеленского к миру, попытавшись записать себе в актив прекращение украинского конфликта – или, напротив, демонстративно отстраниться от украинской повестки.Как бы там ни было, выборные успехи демократов не смогут кардинально усилить позиции украинского режима. "Синяя волна" в Америке вызвала на Банковой откровенную радость, но даже в окружении Зеленского звучат сегодня относительно трезвые голоса, напоминающие о том, что Украина находится в состоянии тяжелого экономического кризиса, на грани социального взрыва. И поддержка со стороны "ослов" не будет достаточной, чтобы радикально усилить позиции украинского диктатора."Читаю восторги граждан по поводу победы демократов в Соединенных Штатах, и завидую им, по той причине, что не могу их разделить. Основным тезисом, с которым Трамп шел на выборы, было {предложение} закончить этот конфликт. У него это не получилось, но тезис о необходимости добиться мира у него был. А у демократов я его не вижу. Так чему радоваться? Я понимаю, что большое количество забронированных блогеров и журналистов, не подлежащих мобилизации депутатов, лелеют радостные надежды на новые массовые поставки оружия, выделение значительных финансовых средств, чего пока тоже не видно. Но эти надежды скорее связаны с желанием персонально сохраниться в нынешнем статусе еще какое-то время", – написал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.Эпоха Трампа кончилась, но его вторая президентская каденция по-прежнему продолжается. И все переговоры по урегулированию украинского кризиса будут происходить в обозримом будущем с участием Белого дома. Что следует учитывать для формирования реалистического взгляда на их перспективы.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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эксклюзив, украина, иран, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, ес, республиканская партия