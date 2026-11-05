https://ukraina.ru/20261105/mne-skuchno-raskryty-shokiruyuschie-soobscheniya-makrona-v-lichnoy-perepiske-1084300363.html

"Мне скучно": раскрыты шокирующие сообщения Макрона в личной переписке

"Мне скучно": раскрыты шокирующие сообщения Макрона в личной переписке - 05.11.2026 Украина.ру

"Мне скучно": раскрыты шокирующие сообщения Макрона в личной переписке

Президент Франции Эмманюэль Макрон, судя по его переписке, относится к европейской политике и своим соратникам с нескрываемым раздражением. Книга журналистки Франсуазы Дегоа "Вы все слишком суровы ко мне", вышедшая 5 ноября в издательстве Robert Laffont, основана на двухлетней переписке с Макроном в Telegram — выдержки из неё опубликовал Le Figaro

2026-11-05T17:45

2026-11-05T17:45

2026-11-05T17:45

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Одно из сообщений Макрон отправил в октябре 2024 года прямо с саммита ЕС в Брюсселе. "Мне скучно. Это грустно и лишено творческой энергии. Марио Драги и Ангелы Меркель мне ужасно не хватает", — приводит Le Figaro его слова.Лидеров партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен Макрон охарактеризовал без обиняков: "Эти люди сумасшедшие, опасные". При этом он признал, что партия набирает силу, поскольку "большинство правых бегут к кормушке RN".Слово "salopards" ("мерзавцы") в переписке прозвучало в адрес тех, кто, по мнению Макрона, несправедливо его критикует. "Вам следовало бы сказать, что все они — мерзавцы", — посоветовал он журналистке. Как уточняет Le Figaro, речь шла о его бывших сторонниках, которые со временем превратились в критиков.Досталось и бывшему премьер-министру Габриэлю Атталю. "Ему слишком много дали. Всё время. Слишком", — написал Макрон.Отдельно французский президент обмолвился о планах после Елисейского дворца: "Если после Елисейского я займусь бизнесом, это будет мой бизнес, и я думаю, скорее за пределами Франции. Но я не буду ни их сотрудником, ни их должником. Никогда".Как отмечает Le Figaro, о существовании книги в окружении Макрона узнали лишь 2 ноября, за несколько дней до выхода. Сам президент не давал разрешения на публикацию переписки.Публикация книги Дегоа — далеко не первый скандал, омрачивший последние месяцы правления Макрона. В мае 2026 года в Елисейском дворце прошли обыски в рамках расследования возможной коррупции при организации государственных церемоний в парижском Пантеоне. Следствие подозревает, что одна и та же компания более двадцати лет получала контракты на проведение мероприятий с участием президента — предположительно, благодаря взяткам и кумовству. Это был первый подобный обыск в резиденции за многие годы, причём проведённый без предварительного уведомления администрации.Осенью Макрон столкнулся с волной массовых протестов против роста цен на жильё и плохих условий в школах. На этом фоне разразился ещё один скандал: президента и его супругу Брижит раскритиковали за посещение концерта Селин Дион, пока страна выходила на демонстрации и забастовки. Пользователи соцсетей сочли поведение лидера неуместным: "В то время как вся его страна стремительно катится в пропасть, он развлекается на полную".Кроме того, в сети активно обсуждался инцидент, произошедший ещё в 2025 году в Ханое: на кадрах, снятых при выходе из самолёта, Брижит якобы дала мужу пощёчину. В книге Дегоа Макрон косвенно прокомментировал этот эпизод, упомянув "битву с нашими офицерами безопасности" и бросив: "Я позволяю им говорить что угодно".На фоне всех этих скандалов рейтинг Макрона продолжает падать, а лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, по данным опросов, уверенно лидирует в преддверии президентских выборов 2027 года.Про протесты в Европе: "Европа жжет: Хеллоуин и счета за свет вывели на улицы сотни тысяч человек" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261020/vinovaty-russkie-i-ilon-mask-kak-ukraintsy-vo-frantsii-ruku-kremlya-iskali-1083927978.html

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