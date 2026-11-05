https://ukraina.ru/20261105/mne-skuchno-raskryty-shokiruyuschie-soobscheniya-makrona-v-lichnoy-perepiske-1084300363.html
"Мне скучно": раскрыты шокирующие сообщения Макрона в личной переписке
"Мне скучно": раскрыты шокирующие сообщения Макрона в личной переписке - 05.11.2026 Украина.ру
"Мне скучно": раскрыты шокирующие сообщения Макрона в личной переписке
Президент Франции Эмманюэль Макрон, судя по его переписке, относится к европейской политике и своим соратникам с нескрываемым раздражением. Книга журналистки Франсуазы Дегоа "Вы все слишком суровы ко мне", вышедшая 5 ноября в издательстве Robert Laffont, основана на двухлетней переписке с Макроном в Telegram — выдержки из неё опубликовал Le Figaro
2026-11-05T17:45
2026-11-05T17:45
2026-11-05T17:45
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европа
эммануэль макрон
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Одно из сообщений Макрон отправил в октябре 2024 года прямо с саммита ЕС в Брюсселе. "Мне скучно. Это грустно и лишено творческой энергии. Марио Драги и Ангелы Меркель мне ужасно не хватает", — приводит Le Figaro его слова.Лидеров партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен Макрон охарактеризовал без обиняков: "Эти люди сумасшедшие, опасные". При этом он признал, что партия набирает силу, поскольку "большинство правых бегут к кормушке RN".Слово "salopards" ("мерзавцы") в переписке прозвучало в адрес тех, кто, по мнению Макрона, несправедливо его критикует. "Вам следовало бы сказать, что все они — мерзавцы", — посоветовал он журналистке. Как уточняет Le Figaro, речь шла о его бывших сторонниках, которые со временем превратились в критиков.Досталось и бывшему премьер-министру Габриэлю Атталю. "Ему слишком много дали. Всё время. Слишком", — написал Макрон.Отдельно французский президент обмолвился о планах после Елисейского дворца: "Если после Елисейского я займусь бизнесом, это будет мой бизнес, и я думаю, скорее за пределами Франции. Но я не буду ни их сотрудником, ни их должником. Никогда".Как отмечает Le Figaro, о существовании книги в окружении Макрона узнали лишь 2 ноября, за несколько дней до выхода. Сам президент не давал разрешения на публикацию переписки.Публикация книги Дегоа — далеко не первый скандал, омрачивший последние месяцы правления Макрона. В мае 2026 года в Елисейском дворце прошли обыски в рамках расследования возможной коррупции при организации государственных церемоний в парижском Пантеоне. Следствие подозревает, что одна и та же компания более двадцати лет получала контракты на проведение мероприятий с участием президента — предположительно, благодаря взяткам и кумовству. Это был первый подобный обыск в резиденции за многие годы, причём проведённый без предварительного уведомления администрации.Осенью Макрон столкнулся с волной массовых протестов против роста цен на жильё и плохих условий в школах. На этом фоне разразился ещё один скандал: президента и его супругу Брижит раскритиковали за посещение концерта Селин Дион, пока страна выходила на демонстрации и забастовки. Пользователи соцсетей сочли поведение лидера неуместным: "В то время как вся его страна стремительно катится в пропасть, он развлекается на полную".Кроме того, в сети активно обсуждался инцидент, произошедший ещё в 2025 году в Ханое: на кадрах, снятых при выходе из самолёта, Брижит якобы дала мужу пощёчину. В книге Дегоа Макрон косвенно прокомментировал этот эпизод, упомянув "битву с нашими офицерами безопасности" и бросив: "Я позволяю им говорить что угодно".На фоне всех этих скандалов рейтинг Макрона продолжает падать, а лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, по данным опросов, уверенно лидирует в преддверии президентских выборов 2027 года.Про протесты в Европе: "Европа жжет: Хеллоуин и счета за свет вывели на улицы сотни тысяч человек" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261020/vinovaty-russkie-i-ilon-mask-kak-ukraintsy-vo-frantsii-ruku-kremlya-iskali-1083927978.html
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франция, брюссель, европа, эммануэль макрон, марио драги, марин ле пен, telegram, ес, украина.ру, париж, протесты, дзен, дзен сво, новости, политика
Франция, Брюссель, Европа, Эммануэль Макрон, Марио Драги, Марин Ле Пен, Telegram, ЕС, Украина.ру, Париж, протесты, Дзен, дзен СВО, Новости, политика
"Мне скучно": раскрыты шокирующие сообщения Макрона в личной переписке
Президент Франции Эмманюэль Макрон, судя по его переписке, относится к европейской политике и своим соратникам с нескрываемым раздражением. Книга журналистки Франсуазы Дегоа "Вы все слишком суровы ко мне", вышедшая 5 ноября в издательстве Robert Laffont, основана на двухлетней переписке с Макроном в Telegram — выдержки из неё опубликовал Le Figaro
Одно из сообщений Макрон отправил в октябре 2024 года прямо с саммита ЕС в Брюсселе.
"Мне скучно. Это грустно и лишено творческой энергии. Марио Драги и Ангелы Меркель мне ужасно не хватает", — приводит Le Figaro его слова.
Лидеров партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен Макрон охарактеризовал без обиняков: "Эти люди сумасшедшие, опасные". При этом он признал, что партия набирает силу, поскольку "большинство правых бегут к кормушке RN".
Слово "salopards" ("мерзавцы") в переписке прозвучало в адрес тех, кто, по мнению Макрона, несправедливо его критикует. "Вам следовало бы сказать, что все они — мерзавцы", — посоветовал он журналистке. Как уточняет Le Figaro, речь шла о его бывших сторонниках, которые со временем превратились в критиков.
Досталось и бывшему премьер-министру Габриэлю Атталю. "Ему слишком много дали. Всё время. Слишком", — написал Макрон.
Отдельно французский президент обмолвился о планах после Елисейского дворца: "Если после Елисейского я займусь бизнесом, это будет мой бизнес, и я думаю, скорее за пределами Франции. Но я не буду ни их сотрудником, ни их должником. Никогда".
Как отмечает Le Figaro, о существовании книги в окружении Макрона узнали лишь 2 ноября, за несколько дней до выхода. Сам президент не давал разрешения на публикацию переписки.
Публикация книги Дегоа — далеко не первый скандал, омрачивший последние месяцы правления Макрона. В мае 2026 года в Елисейском дворце прошли обыски в рамках расследования возможной коррупции при организации государственных церемоний в парижском Пантеоне.
Следствие подозревает, что одна и та же компания более двадцати лет получала контракты на проведение мероприятий с участием президента — предположительно, благодаря взяткам и кумовству.
Это был первый подобный обыск в резиденции за многие годы, причём проведённый без предварительного уведомления администрации.
Осенью Макрон столкнулся с волной массовых протестов против роста цен на жильё и плохих условий в школах. На этом фоне разразился ещё один скандал: президента и его супругу Брижит раскритиковали за посещение концерта Селин Дион, пока страна выходила на демонстрации и забастовки.
Пользователи соцсетей сочли поведение лидера неуместным: "В то время как вся его страна стремительно катится в пропасть, он развлекается на полную".
Кроме того, в сети активно обсуждался инцидент, произошедший ещё в 2025 году в Ханое: на кадрах, снятых при выходе из самолёта, Брижит якобы дала мужу пощёчину. В книге Дегоа Макрон косвенно прокомментировал этот эпизод, упомянув "битву с нашими офицерами безопасности" и бросив: "Я позволяю им говорить что угодно".
На фоне всех этих скандалов рейтинг Макрона продолжает падать, а лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен, по данным опросов, уверенно лидирует в преддверии президентских выборов 2027 года.