https://ukraina.ru/20250722/1065693136.html

Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления

Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления - 22.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления

Западные СМИ пишут, что у нас есть резервная группировка в 150 тысяч человек, которая может быть использована для крупной операции. Надеюсь, это так и есть. Нам бы всем хотелось, чтобы мы добились больших успехов за одну операцию, считает военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-07-22T05:33

2025-07-22T05:33

2025-07-22T05:33

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее газета The Telegraph сообщила, что министр обороны Великобритании на встрече с союзниками киевского режима планирует инициировать принятие некой "50-дневной кампании" по вооружению Украины, чтобы "заставить Россию сесть за стол переговоров".- Дмитрий Николаевич, как вы считаете, может ли Запад за такой срок обеспечить Украину каким-то бронированным кулаком, минимально прикрытым системами ПВО, с помощью которого противник мог бы нанести нам болезненный контрудар?- Это крайне маловероятно.Запад до сих пор не смог обеспечить поставку того, что требуется ВСУ для сколько-нибудь серьезной боевой деятельности за короткий срок. У них это всегда растягивается на долгий период времени. Наверное, они экономят технику для решения более приоритетных задач.Конечно, что-то они поставить могут, но вряд ли это серьезно поменяет расклад сил на фронте. Просто количество боевой работы для ВС РФ будет чуть больше. Потому что 50 дней – это не тот срок, за который можно перевооружить Украину без участия США. Тем более, если этим будет заниматься Великобритания и в полсилы Германия.- Какое обещание по поставкам Запад не выполнил, помимо средств ПВО и зенитных ракет?- Самый простой пример – это история с поставками танков двухлетней давности. Украина и Запад всюду кричали: "Танки, танки, танки", но по факту Великобритания поставила лишь 14 "Челленджеров" - самых тяжелых в мире танков (по массе). Такое количество в масштабах конфликта такой интенсивности – это очень мало. И мы потом это быстро свели к нулю.США – это очень богатая страна. У них на хранении стоят сотни ненужных танков, которые можно было просто подарить. Но они поставили Украине всего 30 "Абрамсов" — это тоже немного.А тех же самых "Леопардов-2" во всех европейских странах порядка 1500 тысяч. 10% из них это 150 танков. Ни у одной из европейских стран от этого обороноспособность не упала бы. Но они таких количеств не поставили.Повторюсь, танки – это лишь один яркий пример относительно того, что Запад много говорит о поддержке Украины, но реальный выхлоп от этого небольшой. Если эта поддержка останется такой же, это нам только на руку.- При этом мы не можем реализовать свое превосходство в механизации из-за дронов?- Да. Эта дроновая революция на поле боя привела к тому, что обычных пехотные операции сейчас не проводятся. С помощью дронов создается эшелонированная оборона, когда минимальными количествами мотострелковых подразделений ВСУ могут сдерживать наши серьезные силы. Хорошо, что это происходит не на всех участках фронта. А кое-где у нас есть преимущество по дронам. Мы там двигаемся активнее и с меньшими потерями.То есть только за счет этого ВСУ пока еще может держать хоть какую-то оборону. Причем прогнозы, что киевский режим получит в 2024 году от 2 до 4 миллионов дронов, говорят о том, что они близки к этим показателям. Выходит, что на каждого нашего пехотинца приходится по несколько дронов на некоторых участках. И если это так, то никакое превосходство в танках тебе не поможет.Следовательно, необходимо грамотно планировать наступательные операции так, чтобы взламывать эшелонированную оборону ВСУ.Надеюсь, мы скоро это увидим.- Военкоры с мест как раз сообщают, что противник изменил тактику применения дронов. Теперь он наносит ими удары не постоянно, а после огневого затишья продолжительностью от двух до шести суток. Как с этим можно бороться?- За счет более качественной разведки. Чудес особых нет.У нас есть превосходство в воздухе. У противника не хватает систем ПВО, чтобы прикрыть весь фронт. ВСУ не могут эффективно бороться с нашими управляемыми авиабомбами, потому что нельзя остановить быка с помощью рогатки. Еще у нас есть артиллерия и ракетные войска. За счет этого мы можем уничтожать противника на тактической глубине.Вопрос лишь в своевременном вскрытии огневых точек ВСУ и оперативном нанесении ударов.- Еще военкоры сетуют, что мы завешиваем противодроновыми сетками только асфальтированные дороги, но мало прокладываем такие дороги в полях. Это больше технический момент? Или организационный?- Это вопрос организации логистики. Мы привыкли к тому, что логистика сама собой образуется. "Привезут снаряды и топливо. Куда они денутся?". Но сейчас другие времена. Надо все тщательно планировать. Может быть, надо выстраивать ложные маршруты или наоборот – реальные маршруты маскировать под ложные. В общем, работать надо. В идеале логистические маршруты должны выстраиваться одновременно с продвижением сил вперед. Если мы задержимся с прокладыванием логистики, наши передовые части окажутся без снабжения. В общем, логистика – это жилы и нервы боевых действий.- Решение организационных вопросов – это все из отряда "доколе"? Или есть практические рекомендации относительно того, как улучшать взаимодействие между подразделениями и масштабировать боевой опыт?- Конечно, у нас с вами нет опыта выстраивания связей между подразделениями. Надеюсь, что наши командиры набили достаточно шишек, чтобы самостоятельно выстраивать вертикальные и горизонтальные связи. А Минобороны должно всячески способствовать тому, чтобы вопросы решались на местах и чтобы командиры не ждали отмашек сверху. Надо дать волю нашим самостоятельным и инициативным офицерам. Они все сделают как надо.- Вы сказали, что мы тоже активно применяем дроновые кулаки. Способны ли они заменить традиционные средства поражения вроде РСЗО, артиллерии и ТОС, чтобы всего было на минималках, но много?- На некоторых участках это возможно. Но вообще тут должен быть здравый смысл. У нас есть артиллерия и РСЗО. И я считаю, что дроны должны их дополнять, а не заменять.- Дальности действия, маневренности и скорострельности им хватает?- Там, где не хватает, пехота идет к артиллерии. Артиллерия обеспечивает ее прикрытие на дальности в 20-25 километров до дальности действия РСЗО "Смерч" (от 70 до 90 километров). А если надо еще длиннее, то у нас есть несколько видов "Ланцетов". А дальше уже вотчина "Искандеров" и авиации. Надеюсь, у нас нет недостатка во всех этих системах.- Как, на ваш взгляд, ВСУ дальше будут вести себя на поле боя? Глубокая оборона с отдельными контрударами?- Западные советники сейчас рекомендуют Украине наносить удары по нашим тылам: логистические узлы, аэродромы, базы снабжения ракетных бригад. Одним словом, бить по инфраструктуре, которую мы используем, чтобы не зависеть от ситуации с дронами на передовой. Если им удастся обеспечить свои части "Хаймарсами" и боеприпасами к ним, на каких-то участках ситуация станет для нас неприятной. Поэтому надо думать о том, как их обезопасить и рассредоточить, чтобы избежать скученного поражения.- У украинских ударов по нашим тылам есть еще один аспект – налеты беспилотников на аэропорты, которые создают транспортные заторы. Как с этим бороться?- Это очень серьезная проблема, о которой мало уделяют внимание СМИ: противник привносит ощущение войны в относительно мирную жизнь крупных городов, а потом это кругами расходится по всей стране.Как с этим бороться?Во-первых, надо понять, всегда ли требуется столь кардинальные меры как закрытие воздушного пространства для гражданских судов. Условно говоря, нужно ли останавливать работу аэропорта, если какой-то беспилотник пролетел над Московской областью.Во-вторых, надо выстраивать комплексную ПВО от беспилотников. Граница соприкосновения. Основные маршруты проникновения дронов вглубь страны можно вычислить. Там можно выстроить мобильные рубежи. И самое главное – оборона основных регионов от появления беспилотников, от которых мы терпим экономические убытки.- Можно ли уже сделать вывод о том, насколько отключение мобильного интернета способствует борьбе с БПЛА?- Надеюсь, что серьезно способствует. Иначе бы его не отключали так часто. А вообще с этим тоже надо серьезно разбираться. Это вопрос о том, что наносит больший ущерб России: отключение мобильного интернета в густонаселенном регионе или попадание дрона в какое-то строение на каком-то заводе. Это звучит цинично, но давайте считать убытки.- Тем не менее, мы по украинским тылам тоже наносим медийно резонансные удары. Какой из них в последнее время был наиболее значимым?- Недавно был интересный прилет по Киеву, Ивано-Франковску и Полтаве. Особенность этих ударов в отсутствии жертв среди мирного населения. То есть мы строго бьем по промышленным и военным объектам. Даже украинская пропаганда не может сказать, что мы ровняем города с землей.- Сейчас на линии соприкосновения у ВСУ наметилось сразу несколько тактических кризисов. Какой из них может перерасти в оперативный?- Мы уже целый месяц наблюдаем за Покровском и Мирноградом. Идет охват всей этой агломерации. Наши войска уже вышли на огневой контроль транспортных артерий, которые связывают эти два города с остальной Украиной. Мы продолжим выстраивание клещей, чтобы в какой-то момент нащупать слабое звено и взять эти города в окружение.Может быть, это и станет началом большого наступления, о котором уже пару недель говорят на Западе. Это очень интересная болевая точка.Что касается других направлений, то мы продвигаемся в Харьковской и Сумской областях, чтобы растянуть обороны ВСУ и заставить их перебрасывать резервы. Может быть, нам удастся этим воспользоваться и нанести сразу несколько мощных ударов.Резервы для этого у нас есть.- А что западные СМИ имеют в виду, когда говорят о большом наступлении, учитывая, что мы два года СВО фактически проводим одну штурмовую операцию? Что у нас есть свежие резервы, которые мы можем ввести в бой на каком-то из участков?- Западные СМИ пишут, что у нас есть резервная группировка в 150 тысяч человек, которая может быть использована для крупной операции. Надеюсь, это так и есть. То, как мы сейчас продвигаемся – это хорошо. Но это не большие красные стрелы на карте. А нам бы всем хотелось, чтобы мы добились больших успехов за одну операцию.- Этот гипотетический 150-тысячный ударный кулак сможет пробить украинскую стену дронов?- Может, если все будет грамотно сделано. Нельзя просто так наступать в лоб на подготовленную оборону противника. Надо искать у ВСУ слабые места, используя все рода войск, чтобы авиация, артиллерия и дроны поддержали наступление на земле.Еще нам нужны мобильные группы. Не только мотоциклы и переделанные автомобили под багги. У нас есть БТРы, БМП и танки. Если мы раскидаем противотанковые средства противника, мы сможем использовать всю свою бронетехнику.Извините за банальность, но тут нового ничего не скажешь.- В прошлый раз мы говорили, что контрольной точкой, по которой можно определить дальнейший ход конфликта, станет середина лета. Мы ее прошли. Какая точка будет следующая?- Начало сентября. Во-первых, мы узнаем, что по поводу Украины будет говорить и делать Трамп. Ведь именно от позиции США очень многое зависит в Киеве. Во-вторых, мы узнаем итоги лета. Надеюсь, мы в августе проведем серьезные операции со стратегическими результатами.О других аспектах СВО - в интервью Бориса Рожина: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара

https://ukraina.ru/20250719/nikolay-sorokin-esli-rossiya-otkazhetsya-ot-taktiki-tysyachi-porezov-to-reshit-problemu-kharkova-i-sum-1065362634.html

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интервью, украина, запад, россия, дональд трамп, борис рожин, вооруженные силы украины, минобороны, сво, дроны, авиация, бронетехника, пво, европа, танки, покровск/красноармейск