https://ukraina.ru/20250724/merts-i-makron-vstrevozheny-zelenskim-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-24-iyulya-1065871178.html

Мерц и Макрон встревожены Зеленским, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 24 июля

Мерц и Макрон встревожены Зеленским, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 24 июля - 24.07.2025 Украина.ру

Мерц и Макрон встревожены Зеленским, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 24 июля

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют разговор с Владимиром Зеленским по поводу ограничения работы антикоррупционых органов на Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-24T13:17

2025-07-24T13:17

2025-07-24T13:29

эксклюзив

хроники

фридрих мерц

эммануэль макрон

украина

россия

новая каховка

вооруженные силы украины

набу

bild

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Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон планируют отдельный разговор с Владимиром Зеленским, во время которого хотят сосредоточиться на вопросе борьбы с коррупцией на Украине, сообщил в комментарии Bild представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.Корнелиус прокомментировал произошедшую в среду, 23 июля, встречу Мерца и Макона."Президент Макрон и канцлер Германии договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", – заявил Корнелиус.По его словам, Мерц и Макрон подчеркнули, что на Украине сейчас – важный поворотный момент на пути в Европейский Союз.Также, по словам Корнелиуса, Мерц и Макрон также долго обсуждали военную ситуацию на Украине и дальнейшую военную помощь Украине. Подробностей обсуждения Корнелиус не сообщил.Ранее Зеленский существенно ограничил права САП и НАБУ, проведя через парламент соответствующий законопроект. В ряде городов Украины вспыхнули протесты. Украинские спецслужбы, в частности, СБУ, нагрянули с обысками к детективам НАБУ.Как сообщило агентство Bloomberg, лидеры ЕС расценили происходящее как серьёзную неудачу в стремлении Украины к западной интеграции. По информации чиновников, знакомых с ходом обсуждений в европейских столицах, принятый Радой закон по поводу НАБУ и САМ может помешать долгосрочным переговорам о вступлении в ЕС и поставить под угрозу будущее финансирование военных действий Украины. Как заявил агентству один из евробюрократов, этот шаг Зеленского стал его самой большой ошибкой с момента вступления в должность в 2019 году.Обстрелы и налётыУтром 24 июля Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 20:40 23.07 до 01:40 по московскому времени 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 21 – над акваторией Чёрного моря, 11 – над акваторией Азовского моря, 7 – над территорией Краснодарского края", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых налётах."С 06:20 до 07:20 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: два – над территорией Республики Крым и один – над территорией Белгородской области", — заявила пресс-служба министерства.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о жертвах украинских атак."Сегодня ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны киевского режима. К сожалению, есть погибшие. В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений", — написал он в своём телеграм-канале.По словам Кондратьева, обломки дрона попали на территорию нефтебазы."В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Краевые медики готовы в любой момент оказать необходимую помощь всем нуждающимся. Поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — заявил Кондратьев.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили по территории этого региона РФ 12 снарядов различного калибра.Поступили сведения о гибели одного и ранении ещё одного гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены легковой автомобиль и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 51 снаряд из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 51 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 10; Князе-Григоровка — 8; Малая Лепетиха — 12; Гладковка — 3; Каховка — 2; Новая Каховка — 4; Алёшки — 4; Cтарая Маячка — 5; Днепряны — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Алёшки, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Новая Каховка и Старая Маячка.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о пострадавших от украинских атак."За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали семь мирных жителей. Ранения получили жители Алёшек, Новой Каховки, Таврийска и Старой Збурьевки. Все семь человек находятся в больнице", — написал он в своём телеграм-каналу.Также, отметил Сальдо, киевский режим устроил массированную атаку дронов этой ночью."ПВО сбила более десятка беспилотников. Повреждены жилые дома в Абрикосовке и Раденске. В Новой Каховке горели хозяйственные постройки и автомобили. Из-за террористического удара врага без электроснабжения временно оставались Каиры и Счастливцево. Восстановительные работы завершены. Зафиксированы лесные пожары в Алёшкинском, Геническом, Каховском, Скадовском и Чаплинском округах. Общая площадь возгораний — свыше 44 гектаров. Огонь потушен", — отметил Сальдо.Кроме того ВСУ, указал губернатор, обстреляли Каховку, Абрикосовку, Васильевку, Григорьевку, Каиры, Костогрызово, Малую Лепетиху, Новоалексеевку, Раденск, Старую Маячку.Утром 24 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по сёлам Бочковка, Петровка и Устинка совершены атаки 4 беспилотников, из которых 3 сбиты. В селе Устинка повреждено частное домовладение", — указывалось в сводке.В Борисовском районе сёла Байцуры и Беленькое атакованы по одному беспилотнику, один из которых сбит. В селе Байцуры повреждены частный дом и хозяйственная постройка.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Карабаново и Тогобиевка, хутора Бабка, Жердевка и Леоновка подверглись атакам 21 беспилотника, 13 из которых подавлены. В районе посёлка Уразово повреждены административное здание предприятия, 2 складских помещения и автомобиль, в селе Тогобиевка — частный дом, в хуторе Леоновка — линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам по согласованию с МО РФ."В Волоконовском районе по селу Коновалово и хутору Гаевка совершены атаки 2 беспилотников. В селе Коновалово повреждён инфраструктурный объект связи, в хуторе Гаевка — линия электропередачи", — писал Гладков..В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дунайка, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 24 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 7 беспилотников."В городе Грайвороне в результате удара FPV-дрона по коммерческому объекту пострадали три женщины. Им оказана медицинская помощь, лечение продолжают в амбулаторных условиях. На месте атаки повреждены 3 автомобиля и коммерческий объект. В селе Мокрая Орловка повреждён частный дом, в селе Дунайка — коммерческий объект", — сообщил губернатор.Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с беспилотника в посёлке Горьковский повреждены 2 частных дома, а также огнём уничтожена хозпостройка, в селе Мокрая Орловка повреждены гараж и автомобиль.В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Староселье подверглись 10 обстрелам с применением 55 боеприпасов и атакам 12 беспилотников."Вчера за медицинской помощью обратился боец самообороны, получивший ранение в результате детонации FPV-дрона 22 июля в Илек-Пеньковке. Мужчина с минно-взрывной травмой и баротравмой продолжает лечение в городской больнице №2 г. Белгорода", — писал Гладков.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Вознесеновка и Маломихайловка выпущено 4 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников, 9 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены 2 автомобиля, 21 частный дом, газовая труба, линия электропередачи и 3 надворные постройки, одна из них разрушена. Также ночью на территорию предприятия с беспилотника сброшены 2 взрывных устройства — повреждены здание и 2 единицы техники.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как воспринимают происходящее на Украине за рубежом — в статье Татьяны Стоянович "Ультиматумы Трампа, разочарование в Зеленском и военные планы Путина. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250724/postavit-tochku-chan-kayshi-i-mao-tszedun-50-vzroslykh-detey-glavnoe-na-utro-24-iyulya-1065855528.html

https://ukraina.ru/20250723/usloviya-storon-na-peregovorakh-30-volevye-resheniya-ssha-i-frontovye-uspekhi-armii-rf-itogi-23-iyulya--1065814784.html

https://ukraina.ru/20250723/vosstaniya-protiv-zelenskogo-problemy-s-mobilizatsiey-kritika-es-glavnoe-na-ukraine-na-1300-23-iyulya-1065803478.html

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эксклюзив, хроники, фридрих мерц, эммануэль макрон, украина, россия, новая каховка, вооруженные силы украины, набу, bild