Ультиматумы Трампа, разочарование в Зеленском и военные планы Путина. Украина в международном контексте

В Стамбуле 23 июля состоялся третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. В западной прессе очередная стамбульская встреча была анонсирована без особого восторга, ведь там уже давно поняли — какие бы надежды Кремль не возлагал на хорошие отношения с США, они всегда были на втором месте после целей на Украине.

2025-07-24T04:50

Guardian: Теперь Россия удвоит военный натискИменно к такому выводу пришел автор статьи, опубликованной в британской газете Guardian 22 июля. В своей публикации он ссылается на мнение неназванных кремлевский инсайдеров, которые утверждают, что российский лидер давно ожидал ухудшения отношений с США. Это произошло, когда Трамп резко сменил тон, объявив о сделке по вооружению Украины и пригрозив масштабными санкциями против России, отмечается в публикации.Британская газета ссылается на "источники, знакомые с планами Путина", которые ожидают, что 50-дневный ультиматум Трампа, скорее всего, заставит российскую сторону удвоить свои военные усилия."Российское руководство не реагирует на давление. Скорее всего, можно сказать, что первый этап отношений России и США при Трампе, который длился около шести месяцев, подошел к концу", - цитирует Guardian мнение российского аналитика по внешней политике Федора Лукьянова.Это плохие новости для небольшой и все более изолированной группы российской элиты, которая возлагала надежды на сближение с Вашингтоном и на потенциальный экономический подъем, который это могло бы принести, утверждает издание."Некоторые рассматривали явное восхищение Трампа российским президентом как возможный поворотный момент, который мог способствовать снятию санкций, возобновлению деловых связей с Западом, началу новых переговоров по контролю над вооружениями и изменению соотношения сил в Европе в пользу России", - пишет Guardian.По словам автора статьи, опубликованной в британской газете, главным условием для того, чтобы этот поворот случился, было согласие Путина на прекращение огня на Украине. Это фактически заморозило бы боевые действия, позволив России сохранить знатные территории и устранив любую реальную перспективу возвращения их Украине, утверждает он.В том, что такая возможность упущена, автор винит "амбиции" российского лидера, который якобы решил ликвидировать Украину как суверенное государство. Однако он забывает упомянуть, что именно опасность вооружения Украины для того, чтобы она потом продолжила кровопролитные военные действия, как раз и останавливает Россию от того, чтобы согласиться на полумеры, предлагаемые Западом.The Hill: Ультиматум не действует, надо дать Украине ударить по РоссииТем временем американское издание The Hill полагает, что в продолжении боевых действий на Украине виновата потеря авторитета американского лидера Дональда Трампа. По мнению авторов газеты, его ультиматумы потеряли прежнюю убедительность. Это произошло из-за того, что сам президент США не соблюдает собственные "красные линии", предоставляет отсрочки, снимает санкции, считают они.Предоставленная Трампом 50-дневная отсрочка, по сути, дала президенту России Владимиру Путину зеленый свет на дальнейшие боевые действия и заложила почву для нового наступления, отмечается в публикации издания. По данным The Hill, российская армия стягивает к линии фронта 160 000 военнослужащих, а еще 30 000 солдат из КНДР якобы готовится к отправке в Россию."Наши противники не уважают вовсе не американскую армию — для этого они слишком хорошо представляют себе ее возможности. Нет, все дело в американском главнокомандующем, которому следует быть пожестче с нашими противниками, а не с союзниками", - пишет газета.Авторы издания напоминают о том, как США бомбили Иран для того, чтобы уничтожить ядерную программу этой страны. По их мнению, в результате перемирия, установленного Трампом, иранское правительство осталось невредимым, а статус ядерной программы этого государства все еще под вопросом и все еще угрожает Израилю."Иран, Россия, Китай, КНДР и даже Йемен — все они чуют слабость, едва завидев, и готовы ею воспользоваться. США неоднократно сдерживали Украину и Израиль. Пора снять наручники и дать обоим возможность победить. Пусть Москва и Тегеран умоляют США возобновить переговоры о прекращении огня", - призывает автор статьи, опубликованной The Hill, не уточняя при этом какими средствами Украина должна победить в этой схватке — своими собственными или американскими.Непоправимая ошибка ЗеленскогоБританский The Telegraph комментирует на своих страницах последствия решения Владимира Зеленского ликвидировать НАБУ. По мнению издания, это непоправимая ошибка, совершив которую "экс-клоун лишь доказал, что его не зря считают диктатором".Британские журналисты напоминают, что законопроект 12414, скоропалительно принятый Верховной Радой Украины, два основных антикоррупционных органа страны — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), подчиняет генеральному прокурору, назначеному лично самим Зеленским.Этот законопроект вызвал шквал возмущения на Украине по двум причинам, отмечает издание. Во-первых, это серьезный откат назад в борьбе с коррупцией, подчеркивает The Telegraph.В первые годы правления Зеленского обвиняли в том, что он злоупотребляет уголовными расследованиями для дискредитации политических соперников, включая как лидера пророссийского “Оппозиционного блока” Виктора Медведчука, так и бывшего президента Петра Порошенко, напоминает издание.Избирательное правосудие Зеленского подорвало его популярность среди граждан и запятнало его репутацию реформатора, пишут британские журналисты.По их словам, Зеленский попытался изменить этот образ после начала российской специальной военной операции, уволив должностных лиц, ответственных за коррупцию в рядах ВСУ и за массовое уклонение от призыва.Но есть и вторая причина по которой новый законопроект вызвал бурю возмущения на Украине, пишет The Telegraph. Речь идет о стремлении Украины стать членом ЕС, напоминает издание. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос уже назвала законопроект 12414 "серьезным шагом назад" и подчеркнула, что европейский путь Украины требует независимых антикоррупционных ведомств, отмечается в статье.Решением Зеленского недовольны и в США, где членПалаты представителей от Джорджии Марджори Тейлор Грин призвала украинских демонстрантов свергнуть Зеленского и в очередной раз заявила о своем несогласии с военной помощью Украине, передает британская газета.По мнению ее авторов, законопроект наверняка обострит призывы внутри Республиканской партии к более тщательной проверке военных поставок Украине, что, в свою очередь, задержит ключевые поставки на линию фронта."Вспыхнувшие беспорядки также отражают более глубокий раскол в украинском обществе. Благодаря военному положению и переносу президентских выборов на неопределенный срок, Зеленскому удалось сосредоточить в своих руках практически абсолютную власть", - пишет газета.Своими действиями Зеленский расколол украинское общество, полагают авторы издания. По их словам, лозунги на улицах Киева "Мы выбрали Европу, а не деспотию" и "Мой отец погиб не за это", отчетливо об этом свидетельствуют.Подробнее о переговорах в Стамбуле - в статье Михаила Павлива "Рождение нового формата переговоров в Стамбуле - подготовка саммита Путина, Трампа и Зеленского в Пекине"

