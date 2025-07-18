https://ukraina.ru/20250718/agressivnyy-podkhod-trampa-glavnoe-na-utro-18-iyulya-1065481884.html
Агрессивный подход Трампа. Главное на утро 18 июля
Агрессивный подход Трампа. Главное на утро 18 июля - 18.07.2025 Украина.ру
Агрессивный подход Трампа. Главное на утро 18 июля
В Госдепе раскрыли подход президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине
2025-07-18T10:14
2025-07-18T10:14
2025-07-18T11:56
эксклюзив
хроники
украина
сша
италия
дональд трамп
владимир зеленский
рютте
ес
нато
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В Госдепе заявили, что президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению конфликта на Украине."Я думаю, что президент – это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта (войны России против Украины – Ред.) было реализовано", — заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.Она также заявила, что пока Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение.Но вместе с тем, по её словам, президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым оружием.Ранее ряд стран Евросоюза, а именно — Франция, Италия, Венгрия и Чехия — отказались платить за поставки американского оружия Украине, как о том ранее заявлял Трамп. Соответствующую информацию опубликовало издание Politico. По информации издания, отказ Франции от поставок оружия связан с позицией её президента Эммануэля Макрона, согласно которой европейцы должны развивать собственную оборонную промышленность за счёт внутренних закупок.Кроме того, у Франции нет денег: страна пытается преодолеть внутренний бюджетный дефицит.Проблемы с бюджетом также есть у Италии. Как рассказали источники в Минобороны Италии изданию La Stampa, речь о закупках оружия из США для Украины никогда не шла."У Италии практически нет бюджетных возможностей", — подчеркнули источники.По информации издания, в стране "практически не существует бюджетного пространства" для таких трат в отличие от Германии.Также издание напомнило, что Италия уже передала Украине ряд вооружений, в частности, – зенитную ракетную систему Samp-T итальянско-французского производства. Американское же оружие Италия будет закупать для себя и то, в ограниченных количествах. Так, Италия закупит партию истребителей F-35 для своих ВВС.Что касается Чехии, то её премьер-министр Пётр Фиала заявил, что его страна не будет закупать американское оружие для Украины."Чешская Республика сосредоточена на других проектах и способах поддержки Украины, таких как чешская инициатива по боеприпасам. Поэтому на данном этапе мы не рассматриваем участие в этой программе", – заявил он в интервью изданию Publico.Чешская инициатива предусматривает, что Украина должна получить около 800 тыс. снарядов, закупленных в странах Глобального Юга.Кроме Франции, Италии и Чехии от финансирования закупок американского вооружения для Украины отказалась и Венгрия.Программу Трампа раскритиковали и евробюрократы. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что предоставленная таким образом помощь будет европейской, а не американской."Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине. Мы призываем всех сделать то же самое. Если вы обещали предоставить оружие, но говорите, что заплатит за него кто-то другой, это ведь, получается, не вы его предоставили, не так ли?" — заявила Каллас.Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что пока законы ЕС не позволяют использовать финансы самого союза для закупок вооружения в США. В то же время, он указал, что страны ЕС могут задействовать общий кредитный фонд размером в €150 млрд для совместных оборонных закупок, что должно высвободить национальные средства для закупок готовой техники в США.Как заявил генсек НАТО Марк Рютте, в предложенной Трампом схеме поставок вооружений Украине через ЕС согласлись принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада, а главным закупщиком вооружений станет Германия.Примечательно, что, как сообщили агентству Reuters высокопоставленные источники в посольствах двух стран из названных Рютте, их государства узнали о том, что участвуют в схеме Трампа, только после её объявления."У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации США только сейчас начинают понимать, что это означает на практике", – рассказал один из дипломатических работников.При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с Трампом заявил, что его страна сыграет решающую роль в поставках. По мнению Мерца — поставки американского вооружения помогут Украине, т. к. мощности европейского оборонпрома ограничены.Позднее стало известно, что ещё одним закупщиком вооружений для Украины будет Великобритания. Как сообщило агентство Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал намёк на закупку оружия для Украины. Ему задали вопрос, планирует ли Лондон присоединиться к плану Трампа по поставкам зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву."Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей на Украине", — ответил Стармер.Агентство также сослалось на источник, сообщив, что переговоры между Великобританией, США и другими европейскими странами о присоединении к этому предложению находятся на ранней стадии. По словам источника, решение на этот счет еще не принято.Тем временем Владимир Зеленский в интервью The New York Post сообщил, что обсуждает с Трампом "мегасделку" о взаимных поставках вооружений.По его словам, согласно предложению Киева США получат доступ к украинским боевым беспилотникам, которые использовались и были проверены в ходе СВО, в обмен на закупку Украиной американского оружия. Также Зеленский сообщил, что Украина готова делиться всем опытом, полученным за три года боевых действий."Эта технология нужна народу Америки, и ее нужно иметь в своем арсенале", — заявил Зеленский.Он назвал эту сделку "беспроигрышной" для обеих сторон.Само издание указало, что такое соглашение может значительно усилить военный потенциал США, чьи технологии БПЛА, по оценкам экспертов, отстают от российских и китайских.О смене подхода Трампа — в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: Трамп изменил позицию из-за людей в костюмах, как и предсказал Путин в 2017 году".
https://ukraina.ru/20250717/novoe-ukrainskoe-pravitelstvo-vnezapnyy-otezd-kelloga-itogi-17-iyulya-1065460725.html
https://ukraina.ru/20250717/provokatsiya-s-ammiakom-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-17-iyulya-1065433698.html
https://ukraina.ru/20250717/zelenskiy-podal-kandidaturu-glavnoe-na-utro-17-iyulya-1065419840.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, украина, сша, италия, дональд трамп, владимир зеленский, рютте, ес, нато, politico, f-35
В Госдепе заявили, что президент США Дональд Трамп
будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению конфликта на Украине.
"Я думаю, что президент – это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта (войны России против Украины – Ред.) было реализовано", — заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.
Она также заявила, что пока Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение.
Но вместе с тем, по её словам, президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым оружием.
Ранее ряд стран Евросоюза, а именно — Франция, Италия, Венгрия и Чехия — отказались платить за поставки американского оружия Украине, как о том ранее заявлял Трамп. Соответствующую информацию опубликовало издание Politico
. По информации издания, отказ Франции от поставок оружия связан с позицией её президента Эммануэля Макрона
, согласно которой европейцы должны развивать собственную оборонную промышленность за счёт внутренних закупок.
Кроме того, у Франции нет денег: страна пытается преодолеть внутренний бюджетный дефицит.
Проблемы с бюджетом также есть у Италии. Как рассказали источники в Минобороны Италии изданию La Stampa
, речь о закупках оружия из США для Украины никогда не шла.
"У Италии практически нет бюджетных возможностей", — подчеркнули источники.
По информации издания, в стране "практически не существует бюджетного пространства" для таких трат в отличие от Германии.
Также издание напомнило, что Италия уже передала Украине ряд вооружений, в частности, – зенитную ракетную систему Samp-T итальянско-французского производства. Американское же оружие Италия будет закупать для себя и то, в ограниченных количествах. Так, Италия закупит партию истребителей F-35 для своих ВВС.
Что касается Чехии, то её премьер-министр Пётр Фиала заявил, что его страна не будет закупать американское оружие для Украины.
"Чешская Республика сосредоточена на других проектах и способах поддержки Украины, таких как чешская инициатива по боеприпасам. Поэтому на данном этапе мы не рассматриваем участие в этой программе
", – заявил он в интервью изданию Publico
.
Чешская инициатива предусматривает, что Украина должна получить около 800 тыс. снарядов, закупленных в странах Глобального Юга.
Кроме Франции, Италии и Чехии от финансирования закупок американского вооружения для Украины отказалась и Венгрия.
Программу Трампа раскритиковали и евробюрократы. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что предоставленная таким образом помощь будет европейской, а не американской.
"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине. Мы призываем всех сделать то же самое. Если вы обещали предоставить оружие, но говорите, что заплатит за него кто-то другой, это ведь, получается, не вы его предоставили, не так ли?" — заявила Каллас.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что пока законы ЕС не позволяют использовать финансы самого союза для закупок вооружения в США. В то же время, он указал, что страны ЕС могут задействовать общий кредитный фонд размером в €150 млрд для совместных оборонных закупок, что должно высвободить национальные средства для закупок готовой техники в США.
Как заявил генсек НАТО Марк Рютте, в предложенной Трампом схеме поставок вооружений Украине через ЕС согласлись принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада, а главным закупщиком вооружений станет Германия.
Примечательно, что, как сообщили агентству Reuters
высокопоставленные источники в посольствах двух стран из названных Рютте, их государства узнали о том, что участвуют в схеме Трампа, только после её объявления.
"У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации США только сейчас начинают понимать, что это означает на практике", – рассказал один из дипломатических работников.
При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с Трампом заявил, что его страна сыграет решающую роль в поставках. По мнению Мерца — поставки американского вооружения помогут Украине, т. к. мощности европейского оборонпрома ограничены.
Позднее стало известно, что ещё одним закупщиком вооружений для Украины будет Великобритания. Как сообщило агентство Bloomberg
, премьер-министр Великобритании Кир Стармер
сделал намёк на закупку оружия для Украины. Ему задали вопрос, планирует ли Лондон присоединиться к плану Трампа по поставкам зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву.
"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей на Украине", — ответил Стармер.
Агентство также сослалось на источник, сообщив, что переговоры между Великобританией, США и другими европейскими странами о присоединении к этому предложению находятся на ранней стадии. По словам источника, решение на этот счет еще не принято.
Тем временем Владимир Зеленский
в интервью The New York Post
сообщил, что обсуждает с Трампом "мегасделку" о взаимных поставках вооружений.
По его словам, согласно предложению Киева США получат доступ к украинским боевым беспилотникам, которые использовались и были проверены в ходе СВО, в обмен на закупку Украиной американского оружия. Также Зеленский сообщил, что Украина готова делиться всем опытом, полученным за три года боевых действий.
"Эта технология нужна народу Америки, и ее нужно иметь в своем арсенале", — заявил Зеленский.
Он назвал эту сделку "беспроигрышной" для обеих сторон.
Само издание указало, что такое соглашение может значительно усилить военный потенциал США, чьи технологии БПЛА, по оценкам экспертов, отстают от российских и китайских.