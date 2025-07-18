https://ukraina.ru/20250718/agressivnyy-podkhod-trampa-glavnoe-na-utro-18-iyulya-1065481884.html

Агрессивный подход Трампа. Главное на утро 18 июля

Агрессивный подход Трампа. Главное на утро 18 июля - 18.07.2025 Украина.ру

Агрессивный подход Трампа. Главное на утро 18 июля

В Госдепе раскрыли подход президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине

2025-07-18T10:14

2025-07-18T10:14

2025-07-18T11:56

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В Госдепе заявили, что президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению конфликта на Украине."Я думаю, что президент – это человек, который будет принимать эти решения, и он продолжает подходить к этому агрессивно, чтобы его видение завершения этого конфликта (войны России против Украины – Ред.) было реализовано", — заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.Она также заявила, что пока Трамп "достаточно прозрачно" выражает свою оценку ситуации и проявляет терпение.Но вместе с тем, по её словам, президент США будет придерживаться договоренностей с НАТО по обеспечению Украины всем необходимым оружием.Ранее ряд стран Евросоюза, а именно — Франция, Италия, Венгрия и Чехия — отказались платить за поставки американского оружия Украине, как о том ранее заявлял Трамп. Соответствующую информацию опубликовало издание Politico. По информации издания, отказ Франции от поставок оружия связан с позицией её президента Эммануэля Макрона, согласно которой европейцы должны развивать собственную оборонную промышленность за счёт внутренних закупок.Кроме того, у Франции нет денег: страна пытается преодолеть внутренний бюджетный дефицит.Проблемы с бюджетом также есть у Италии. Как рассказали источники в Минобороны Италии изданию La Stampa, речь о закупках оружия из США для Украины никогда не шла."У Италии практически нет бюджетных возможностей", — подчеркнули источники.По информации издания, в стране "практически не существует бюджетного пространства" для таких трат в отличие от Германии.Также издание напомнило, что Италия уже передала Украине ряд вооружений, в частности, – зенитную ракетную систему Samp-T итальянско-французского производства. Американское же оружие Италия будет закупать для себя и то, в ограниченных количествах. Так, Италия закупит партию истребителей F-35 для своих ВВС.Что касается Чехии, то её премьер-министр Пётр Фиала заявил, что его страна не будет закупать американское оружие для Украины."Чешская Республика сосредоточена на других проектах и способах поддержки Украины, таких как чешская инициатива по боеприпасам. Поэтому на данном этапе мы не рассматриваем участие в этой программе", – заявил он в интервью изданию Publico.Чешская инициатива предусматривает, что Украина должна получить около 800 тыс. снарядов, закупленных в странах Глобального Юга.Кроме Франции, Италии и Чехии от финансирования закупок американского вооружения для Украины отказалась и Венгрия.Программу Трампа раскритиковали и евробюрократы. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что предоставленная таким образом помощь будет европейской, а не американской."Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине. Мы призываем всех сделать то же самое. Если вы обещали предоставить оружие, но говорите, что заплатит за него кто-то другой, это ведь, получается, не вы его предоставили, не так ли?" — заявила Каллас.Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что пока законы ЕС не позволяют использовать финансы самого союза для закупок вооружения в США. В то же время, он указал, что страны ЕС могут задействовать общий кредитный фонд размером в €150 млрд для совместных оборонных закупок, что должно высвободить национальные средства для закупок готовой техники в США.Как заявил генсек НАТО Марк Рютте, в предложенной Трампом схеме поставок вооружений Украине через ЕС согласлись принять участие Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада, а главным закупщиком вооружений станет Германия.Примечательно, что, как сообщили агентству Reuters высокопоставленные источники в посольствах двух стран из названных Рютте, их государства узнали о том, что участвуют в схеме Трампа, только после её объявления."У меня сложилось четкое ощущение, что заранее никто не был проинформирован о точных деталях, и я также подозреваю, что в администрации США только сейчас начинают понимать, что это означает на практике", – рассказал один из дипломатических работников.При этом канцлер Германии Фридрих Мерц после разговора с Трампом заявил, что его страна сыграет решающую роль в поставках. По мнению Мерца — поставки американского вооружения помогут Украине, т. к. мощности европейского оборонпрома ограничены.Позднее стало известно, что ещё одним закупщиком вооружений для Украины будет Великобритания. Как сообщило агентство Bloomberg, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал намёк на закупку оружия для Украины. Ему задали вопрос, планирует ли Лондон присоединиться к плану Трампа по поставкам зенитно-ракетных комплексов Patriot Киеву."Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей на Украине", — ответил Стармер.Агентство также сослалось на источник, сообщив, что переговоры между Великобританией, США и другими европейскими странами о присоединении к этому предложению находятся на ранней стадии. По словам источника, решение на этот счет еще не принято.Тем временем Владимир Зеленский в интервью The New York Post сообщил, что обсуждает с Трампом "мегасделку" о взаимных поставках вооружений.По его словам, согласно предложению Киева США получат доступ к украинским боевым беспилотникам, которые использовались и были проверены в ходе СВО, в обмен на закупку Украиной американского оружия. Также Зеленский сообщил, что Украина готова делиться всем опытом, полученным за три года боевых действий."Эта технология нужна народу Америки, и ее нужно иметь в своем арсенале", — заявил Зеленский.Он назвал эту сделку "беспроигрышной" для обеих сторон.Само издание указало, что такое соглашение может значительно усилить военный потенциал США, чьи технологии БПЛА, по оценкам экспертов, отстают от российских и китайских.О смене подхода Трампа — в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: Трамп изменил позицию из-за людей в костюмах, как и предсказал Путин в 2017 году".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, италия, дональд трамп, владимир зеленский, рютте, ес, нато, politico, f-35