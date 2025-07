https://ukraina.ru/20250718/amerikanskaya-paradigma-tramp-izmenil-pozitsiyu-iz-za-lyudey-v-kostyumakh-kak-i-predskazal-putin-v-2017-1065446009.html

Американская парадигма: Трамп изменил позицию из-за людей в костюмах, как и предсказал Путин в 2017 году

Американская парадигма: Трамп изменил позицию из-за людей в костюмах, как и предсказал Путин в 2017 году

Риторика американского лидера Дональда Трампа по Украине стала слишком схожа с заявлениями так нелюбимого им предшественника Джо Байдена. Почему так происходит, президент РФ Владимир Путин объяснил ещё в первый срок правления Трампа

В последние недели президент США Дональд Трамп всё чаще стал повторять свою любимую фразу относительно событий на Украине - "это война Байдена, это не моя война". Однако на наших глазах всё более чётко вырисовывается "война Трампа": от того, что нынешний хозяин Белого дома переложил траты по закупке американских вооружений на Европу, сам факт поступления этих самых американских вооружений в руки ВСУ, которые они потом будут применять на поле боя против ВС РФ, а, соответственно, и участия США в украинском конфликте, не меняется.Таким образом, Трамп фактически делает ровно то же самое, за что яростно критиковал своего предшественника-демократа, хотя с полной уверенностью обещал урегулировать кризис на Украине, но вместо содействия переговорному процессу обещает поставлять оружие ВСУ.Почему в конечном итоге американские лидеры вне зависимости от партийной принадлежности и предвыборной программы следуют одному курсу, президент РФ Владимир Путин, которому довелось работать с несколькими коллегами из Соединённых Штатов, объяснил ещё в мае 2017 года в интервью французской газете Le Figaro."Я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим – президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в тёмных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с чёрным или с тёмно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, – и всё сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой. Что-то изменить – это достаточно сложное дело, это я говорю без всякой иронии. Это не потому, что кому-то не хочется, а потому, что это сложно", - заявил российский лидер в первый срок правления Трампа.Конечно, президент США не может творить всё, что ему вздумается – дабы не допускать чрезмерного усиления одной из ветвей власти, действует система сдержек и противовесов. Однако в контексте такой резкой смены риторики по украинской тематике, вероятно, влияние некоторых людей в костюмах всё же имело место быть.Три источника британского издания The Telegraph в Конгрессе рассказали, что ястребы- республиканцы на протяжении нескольких месяцев прорабатывали стратегию по изменению мнения Трампа по украинскому кризису.А один конгрессмен даже назвал имена тех, кто сыграл в этом деле ключевую роль: "Центральной фигурой в этих усилиях был генерал Кит Келлогг. Его тонкая работа подтолкнула президента Трампа к занятию более жёсткой линии в отношении России. Он и Рубио продвигают новый подход".Ситуация начала меняться в последние недели, уточняет The Telegraph. Хорошие отношения с Трампом позволили госсекретарю Марко Рубио вмешаться на фоне усиления российских атак по Украине. А спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, отвечающий за канал связи с Киевом, которого на некоторое время отодвинули на второй план в пользу спецпосланника по Ближнему Востоку, курирующего диалог с Москвой, Стивена Уиткоффа, теперь вернул себе позиции, пока Уиткофф увяз в переговорах с Ираном.Парадоксально, но чиновники, чьи должности предполагают поиск дипломатических инструментов для урегулирования украинского кризиса, наоборот, лоббируют усиление военного аспекта. Так, Келлог, находясь всю текущую неделю в Киеве, вместо того, чтобы обсуждать с Банковой возможные пути выхода из конфликта, особенно в свете готовности России провести третий раунд переговоров в Стамбуле, посещает цеха по сборке украинских беспилотников и разговаривает с Владимиром Зеленским об укреплении системы ПВО Украины, совместном производстве и закупках оборонного вооружения вместе с Европой, а также санкциях против России и её партнёров. Рубио, руководитель Госдепартамента, в противовес главе Пентагона Питу Хегсету, ставившему на паузу военную помощь Киеву, делает заявления в духе "надеемся убедить союзников передать свои Patriot ВСУ".В Белом доме вообще глубокий раскол по украинской линии."С момента инаугурации два противоборствующих лагеря оказывают давление на Трампа в отношении Украины и России. Изоляционисты, такие как вице-президент Джей Ди Вэнс и Стив Бэннон, давний советник Трампа, подталкивают президента к тому, чтобы он дистанцировался от Киева; более традиционные республиканцы, в том числе сенатор Линдси Грэм*, который имеет непосредственный доступ к Трампу, и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, подталкивают Трампа к более жёсткой позиции в отношении Москвы", - пишет издание The Atlantic.Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн был в числе тех сенаторов, которые в начале года призывали возобновить военную помощь Украине, когда её поставили на паузу после скандала в Овальном кабинете, а сейчас выражает готовность принять законопроект о новых антироссийских санкциях, как только президент даст "зелёный свет", и призывает США сделать всё возможное, чтобы помочь Киеву достичь успеха.Грэм был в центре внимания всю последнюю неделю. По словам полковника армии США в отставке Дугласа Макгрегора, сенатор умело сыграл на желании Трампа быть победителем, быть лучшим. Источники американских СМИ как раз говорили, что решение президента обусловлено не внезапно возникшей симпатией к Украине, а ощущением себя униженным и оскорблённым из-за отказа Путина на его призывы незамедлительно остановить боевые действия.Стив Бэннон, бывший старший советник Трампа, из противоположного лагеря сразу предупредил, что из-за новых поставок американского вооружения ситуация на Украине выйдет из-под контроля, в частности потому что Вашингтон никак не контролирует украинцев."Если наступательные ракеты поразят пригороды Москвы и уничтожат пару городских кварталов, русский народ не поймёт тонкости того факта, что эта ракета была оплачена Эстонией. И вот тут-то это и превратится в войну Трампа", - подчеркнул он.Стенами Белого дома раскол в стане команды Трампа не ограничивается – его действия вызвали серьёзное недовольство всего MAGA-движения.Многие республиканцы-сторонники президента раньше считали, что Трамп разделяет их точку зрения о чрезмерной вовлечённости США в украинский конфликт, пишет The Times, а теперь, на фоне новостей о возобновлении поставок оружия Киеву, некоторые из них признаются, что не голосовали за это.Как, например, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, одна из самых преданных соратниц хозяина Белого дома."MAGA не голосовала за увеличение количества оружия для Украины. MAGA проголосовала за то, чтобы США больше не вмешивались в иностранные войны. <…> Америка финансирует НАТО, так что, если НАТО покупает американское оружие, мы всё ещё платим за него", - заявила она на днях.Недооценивать эти настроения Трампу не стоит, ведь MAGA – это и есть его электорат, те, кто помог ему переизбраться и вернуться к власти, а через 16 месяцев в Штатах состоятся очередные выборы – промежуточные в Конгресс, по итогам которых определится, с кем президенту предстоит работать оставшуюся часть срока: со своими однопартийцами и в Палате представителей, и в Сенате либо с разделённым Конгрессом, либо же он станет "хромой уткой" при подконтрольных демократам обеих палатах, и тогда Трампу крайне сложно будет реализовывать свои задумки.*внесён в перечень террористов и экстремистов РосинфомониторингомЧитайте также: Скотт Риттер: Россия разберется с “подарками Дяди Сэма”, а Трампу нужно помнить про фиаско с Китаем

2025

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

