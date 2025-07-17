https://ukraina.ru/20250717/zakharova-rasskazala-ukrainaru-o-vozrastayuschem-zhelanii-kieva-sovershat-terakty-v-rf-posle-zayavleniy-1065457476.html

Захарова рассказала Украина.ру о возрастающем желании Киева совершать теракты в РФ после заявлений Трампа

Захарова рассказала Украина.ру о возрастающем желании Киева совершать теракты в РФ после заявлений Трампа - 17.07.2025 Украина.ру

Захарова рассказала Украина.ру о возрастающем желании Киева совершать теракты в РФ после заявлений Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила связь между выделением американской военной помощи и активизацией украинских диверсий на территории России

2025-07-17T18:19

2025-07-17T18:19

2025-07-17T18:19

эксклюзив

россия

украина

дональд трамп

мария захарова

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оружие

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Заявления президента США Дональда Трампа от 14 июля о предоставлении Украине американского вооружения за деньги партнёров по НАТО, как считают многие эксперты, фактически дают "зелёный свет" усилению террористической деятельности киевского режима на территории России."Руки Зеленского всё время тянутся к деньгам, поэтому завязывайте, не завязывайте, стоит посыпать денег, и как у Гудини или Копперфильда, они окажутся у него развязанными – чёткий инстинкт на это", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 17 июля, отвечая на вопрос журналистов издания Украина.ру.Дипломат обратила внимание на комментарии, которые были сделаны министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и представителями администрации президента РФ в связи с заявлениями Трампа: очевидно, что киевский режим последовательно воспринимает подобного рода решения коллективного Запада как буквально сигнал к продолжению бойни, как отказ от мирных устремлений, от переговорного процесса."Обещанная дополнительная оружейная подпитка киевского режима может спровоцировать эскалацию преступной террористической деятельности, учитывая, как утекает с территории Украины поставляемое Западом вооружение. Мало того, эта террористическая деятельность осуществляется непосредственно украинскими вооружёнными формированиями, спецслужбами, националистическими структурами, террористическими организациями, которые участвуют на стороне киевского режима в момент конфликта", - подчеркнула Захарова.Российская сторона не раз обращала внимание на террористическую сущность киевского режима, буквально каждый день приводит подтверждённые факты и рассказывает о том наказании, которое несут исполнители терактов, добавила официальный представитель МИД РФ."Мало того, ведь киевский режим не скрывает, что производят теракты, и они гордятся этим, это часть их государственной политики. При этом они ещё говорят, что используют при совершении этих терактов западное оружие, которое идёт на террористические цели, против гражданских объектов, отношений гражданской же инфраструктуры, против мирных жителей, женщин, детей, против журналистов, против государственных политических общественных деятелей, против сотрудников социальной сферы (тех, кто оказывает помощь и поддержку: врачей, спасателей)", - отметила Захарова."И на фоне успехов российских военнослужащих на поле боя, соответственно, всё более очевидно надвигающегося поражения ВСУ, вероятность попыток совершения киевским режимом террористических акций, вот это желание бесконечно реагировать террором, оно только у них остервенело возрастает. В это же Запад подкидывает ещё больше вооружений, оружия и денег", - заявила она.На фоне всего этого дипломат задалась несколькими вопросами: Что там с их западными заявлениями, стенаниями о необходимости организации стола переговоров и выделения им, в частности европейцам, места за этим столом переговоров? Что там с правами человека, о которых они десятилетиями рассуждали, всё неинтересная тема?"Напомню ещё раз, язык ультиматумов, шантажа и угроз для нас неприемлем. Мы будем предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности и защиты интересов нашей страны. В таких условиях актуальность задачи достижения цели специальной военной операции, я ещё раз повторю, по демилитаризации и по денацификации Украины только возрастает", - подытожила Захарова.Читайте также: Сдержанное возмездие. Почему у Зеленского истерика и что готовит Россия еще в ответ на теракты

https://ukraina.ru/20250717/mariya-zakharova-kievskiy-rezhim-vosprinimaet-resheniya-kollektivnogo-zapada-kak-signal-k-prodolzheniyu-1065454305.html

https://ukraina.ru/20250709/vyzyvayut-menshe-podozreniy-pochemu-sbu-ispolzuet-zhenschin-v-teraktakh--raskryl-eks-sotrudnik-fsb-1064959159.html

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Анна Черкасова

эксклюзив, россия, украина, дональд трамп, мария захарова, теракт, оружие, украина.ру, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато