https://ukraina.ru/20250611/sderzhannoe-vozmezdie-pochemu-u-zelenskogo-isterika-i-chto-gotovit-rossiya-esche-v-otvet-na-terrakty-1063844790.html

Сдержанное возмездие. Почему у Зеленского истерика и что готовит Россия еще в ответ на теракты

Сдержанное возмездие. Почему у Зеленского истерика и что готовит Россия еще в ответ на теракты - 11.06.2025 Украина.ру

Сдержанное возмездие. Почему у Зеленского истерика и что готовит Россия еще в ответ на теракты

Российские войска наносят удары по военным объектам Украины. Ранее украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за ряд терактов на территории РФ. В то же время продолжается переговорный процесс, Москва готова выполнить все взятые на себя обязательства

2025-06-11T15:45

2025-06-11T15:45

2025-06-11T17:32

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юрий кнутов

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Россия отвечает на украинские теракты, совершенные в начале июня в Брянской, Воронежской и Курской областях. Ударами возмездия поражены конструкторские бюро, ремонтные базы и производственные предприятия Украины, как сообщили в Минобороны России. 10 июня российские войска били высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам в Киеве: предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности.Причем несмотря на украинские теракты, российская сторона выполняет договоренности, заключенные с украинской делегацией на переговорах в Стамбуле 2 июня. Так, накануне был совершен обмен военнопленными, российских военнослужащих вернули домой. И далее Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Подрывы мостов и операция "Паутина"31 мая в Брянской области обрушился железнодорожный мост. В этот момент по нему проходил пассажирский поезд Москва - Климово. Семь человек погибли, сотни пострадали. На следующий день в Курской области сошел с путей грузовой поезд. Пострадали сотрудники РЖД. А 5 июня в Воронежской области неизвестные подорвали ж/д-полотно перед прохождением поезда. Никто не пострадал.Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин назвал подрывы терактами. По его словам, во всех случаях подрывы были произведены с помощью блока питания украинского происхождения, что подтверждает причастность к ним украинских спецслужб. Ущерб от терактов в Курской и Брянской областях превысил 1 млрд рублей.1 июня украинские дроны атаковали пять военных аэродромов в России, на которых базировались стратегические бомбардировщики. Украинские СМИ сообщили, что операция под кодовым названием "Паутина" готовилась около полутора лет сотрудниками СБУ. На территорию России доставили беспилотники с взрывчаткой, замаскировали под хозпостройки, в какой-то момент были произведены дистанционные пуски.Ответ РоссииРоссийские войска нанесли удары по военным объектам в Луцке и Тернополе. В Ровенской области был атакован аэродром ВСУ в районе села Дубно. На аэродроме базировались самолеты тактической авиации ВСУ, по данным СМИ оттуда взлетали украинские самолеты с дальнобойными ракетами."Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам", - подчеркнули в Минобороны России.Кроме того, был нанесен удар по предприятиям ВПК Украины, цехам сборки беспилотников и складам ВСУ.В центральной части Украины удары фиксировали по объектам в Киеве, Виннице, Житомире, Белой Церкви, Чернигове и Черкассах. В Одессе и Николаеве повреждена портовая инфрастуктура. Попадания также фиксировались в Миргороде, Полтаве, Кривом Роге, Днепропетровске, Павлограде, Харькове.По подсчетам автора телеграм-канала "Рыбарь", наибольшее количество ударов воздушно-космические и ракетные войска РФ наносили 1,6 и 9 июня.Бить или договариваться?Удары по военным объектам Украины наносили ракетами "Кинжал" и "Искандер", крылатыми ракетами Х-101, морскими "Калибрами" и беспилотниками "Герань", подчеркнул в интервью "Украине.ру" военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов."Зеленский выступил с истеричным обращением к НАТО, чтобы страны альянса вмешались на стороне Украины в конфликт. При этом генштаб ВСУ утверждает, что все ракеты были сбиты. Это звучит курьезно с учетом того, что телеграм-каналы показывают пораженные украинские объекты. Это говорит о том, что руководство Украины находится в растерянности и не координирует действия между Зеленским, минобороны и Генштабом. Это серьезный симптом, на который обращают внимание даже зарубежные эксперты", - сказал Кнутов.Россия сдержанно отвечает на украинские провокации, российские власти избегают радикальных действие из-за открытого переговорного процесса, считает эксперт. По его мнению, Москва рассчитывает на нормализацию отношений между двумя странами и намерена не допустить третью мировую войну."Поэтому мы сдержанно отвечаем на провокационный удар, который был сделан Зеленским при поддержке Лондона, Берлина и Парижа. Но терпению может закончиться, и много будет зависеть от позиции США", - сказал он.Причем среди экспертов бытует мнение о том, что если Россия ответит слишком радикально, это может сорвать переговорный процесс. На это, как предполагается, и рассчитывают истинные организаторы терактов в России, которых, в отсутствии имен и фамилий, называют британскими спецслужбами.Например, Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, считает, что подрывы в Брянской и Курской областях накануне переговоров в Стамбуле не были совпадением."На фоне переговоров эти подрывы звучат как угроза: мы будем отвечать на ваши военные успехи такими актами. А во-вторых, это может быть очевидным желанием сорвать переговоры или спровоцировать Россию на резкие ответные действия, которые тоже приведут к срыву переговоров. Допустим, мы долбанем "Орешником" по бункеру Зеленского", - сказал он в интервью Украине.ру.Желание россиян ударить куда-нибудь по Украине "Орешником" в ответ упомянул глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. В интервью RT он так и сказал: после террористических атак Киева граждане России требуют ударить "Орешником" по Киеву и Львову. После этого, по его словам, было тяжело ехать на второй раунд переговоров.А украинский народ и даже представители украинских властей сами понимают, что можно было бы договориться с Россией на приемлемых условиях. Главная проблема, подчеркнул Мединский, заключается в том, что "те, кто считают себя акционерами и хозяевами Украины, просто не разрешают менеджменту Украины достигнуть договоренностей, выгодных для Украины".Председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов сомневается, что Россия пойдет на какие-то прямые удары возмездия. По его мнению, ответный, пробный удар будет асимметричным и "будет осуществлен в виде такой же филигранной, многоходовой, разведывательно-диверсионной операции". Об этом он заявил в интервью Украине.ру."Но никогда целями наших атак не станет гражданская инфраструктура. Мы работаем только по военным или смежным целям, а также по энергетике или иной по критически важной инфраструктуре Украины. А вот противник делает наоборот", - подчеркнул он.По мнению эксперта, украинское ПВО уже перегружено российскими беспилотниками. Украинские расчеты ПВО, предполагает он, сталкиваются с неравномерностью поставок западного вооружения, расходников для противоракетных комплексов. И в ближайшее месяцы, считает он, для противника хороших новостей не будет.

https://ukraina.ru/20250605/polkovnik-timur-syrtlanov-ob-otvete-rossii-na-terakty-my-budem-koshmarit-ukrainu-v-techenie-nedeli--1063668992.html

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, юрий кнутов, владимир мединский, следственный комитет, ржд, вооруженные силы украины, украина, киев, россия