https://ukraina.ru/20250716/svoya-rubashka-blizhe-k-telu-ischenko-rasskazal-pochemu-tramp-vybiraet-mezhdu-ukrainoy-i-kitaem-1065284059.html

"Своя рубашка ближе к телу": Ищенко рассказал, почему Трамп выбирает между Украиной и Китаем

"Своя рубашка ближе к телу": Ищенко рассказал, почему Трамп выбирает между Украиной и Китаем - 16.07.2025 Украина.ру

"Своя рубашка ближе к телу": Ищенко рассказал, почему Трамп выбирает между Украиной и Китаем

Соединённые Штаты вынуждены пересматривать объемы военной помощи Украине в пользу наращивания собственных запасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-16T04:40

2025-07-16T04:40

2025-07-16T04:40

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"Возник вопрос целесообразности поставок оружия на Украину. И возникает он не только у Трампа, но и у Европы, которой тоже надо пополнять закрома", - заявил эксперт. По его словам, этот вопрос закономерно возник после анализа реальных возможностей американской промышленности.Ищенко пояснил логику Вашингтона: "Китайцы должны знать, что американцы могут с ними воевать. А для этого надо наполнять собственные закрома. Американцы показали, что они с Ираном могут воевать полдня, а потом возможности заканчиваются". Он напомнил, что США планировали выпускать миллион снарядов еще в 2023 году, но теперь рассчитывают достичь этого уровня только к 2030.Особое внимание аналитик уделил проблеме расходования вооружений: "Те же самые ракеты "Патриот" производятся не такими уж большими партиями, а расходуются они моментально". Эта ситуация, по мнению эксперта, вынуждает США делать болезненный выбор между разными театрами военных действий.Он отметил, что аналогичная дилемма стоит и перед европейскими странами, которые уже передали Киеву значительную часть своих военных запасов. "Все упирается в стену "Мы бы хотели помочь Украине, но своя рубашка ближе к телу", - подытожил собеседник Украина.ру. Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Ивана Скорикова: Трамп согласился поддерживать Украину, чтобы Европа успела подготовиться к войне с Россией.

https://ukraina.ru/20250715/mikhail-pavliv-medlennoe-nastuplenie-vs-rf-ne-pugaet-kiev-poetomu-glavkomu-vsu-syrskomu-nichego-ne-1065278786.html

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