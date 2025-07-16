"Своя рубашка ближе к телу": Ищенко рассказал, почему Трамп выбирает между Украиной и Китаем - 16.07.2025 Украина.ру
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"Своя рубашка ближе к телу": Ищенко рассказал, почему Трамп выбирает между Украиной и Китаем
"Своя рубашка ближе к телу": Ищенко рассказал, почему Трамп выбирает между Украиной и Китаем - 16.07.2025 Украина.ру
"Своя рубашка ближе к телу": Ищенко рассказал, почему Трамп выбирает между Украиной и Китаем
Соединённые Штаты вынуждены пересматривать объемы военной помощи Украине в пользу наращивания собственных запасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-16T04:40
2025-07-16T04:40
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"Возник вопрос целесообразности поставок оружия на Украину. И возникает он не только у Трампа, но и у Европы, которой тоже надо пополнять закрома", - заявил эксперт. По его словам, этот вопрос закономерно возник после анализа реальных возможностей американской промышленности.Ищенко пояснил логику Вашингтона: "Китайцы должны знать, что американцы могут с ними воевать. А для этого надо наполнять собственные закрома. Американцы показали, что они с Ираном могут воевать полдня, а потом возможности заканчиваются". Он напомнил, что США планировали выпускать миллион снарядов еще в 2023 году, но теперь рассчитывают достичь этого уровня только к 2030.Особое внимание аналитик уделил проблеме расходования вооружений: "Те же самые ракеты "Патриот" производятся не такими уж большими партиями, а расходуются они моментально". Эта ситуация, по мнению эксперта, вынуждает США делать болезненный выбор между разными театрами военных действий.Он отметил, что аналогичная дилемма стоит и перед европейскими странами, которые уже передали Киеву значительную часть своих военных запасов. "Все упирается в стену "Мы бы хотели помочь Украине, но своя рубашка ближе к телу", - подытожил собеседник Украина.ру. Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Ивана Скорикова: Трамп согласился поддерживать Украину, чтобы Европа успела подготовиться к войне с Россией.
https://ukraina.ru/20250715/mikhail-pavliv-medlennoe-nastuplenie-vs-rf-ne-pugaet-kiev-poetomu-glavkomu-vsu-syrskomu-nichego-ne-1065278786.html
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новости, украина, европа, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, зрк patriot, спецоперация
Новости, Украина, Европа, США, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, ЗРК Patriot, Спецоперация

"Своя рубашка ближе к телу": Ищенко рассказал, почему Трамп выбирает между Украиной и Китаем

04:40 16.07.2025
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP / Matt Rourke
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Соединённые Штаты вынуждены пересматривать объемы военной помощи Украине в пользу наращивания собственных запасов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Возник вопрос целесообразности поставок оружия на Украину. И возникает он не только у Трампа, но и у Европы, которой тоже надо пополнять закрома", - заявил эксперт. По его словам, этот вопрос закономерно возник после анализа реальных возможностей американской промышленности.
Ищенко пояснил логику Вашингтона: "Китайцы должны знать, что американцы могут с ними воевать. А для этого надо наполнять собственные закрома.
Американцы показали, что они с Ираном могут воевать полдня, а потом возможности заканчиваются". Он напомнил, что США планировали выпускать миллион снарядов еще в 2023 году, но теперь рассчитывают достичь этого уровня только к 2030.
Особое внимание аналитик уделил проблеме расходования вооружений: "Те же самые ракеты "Патриот" производятся не такими уж большими партиями, а расходуются они моментально". Эта ситуация, по мнению эксперта, вынуждает США делать болезненный выбор между разными театрами военных действий.
Он отметил, что аналогичная дилемма стоит и перед европейскими странами, которые уже передали Киеву значительную часть своих военных запасов. "Все упирается в стену "Мы бы хотели помочь Украине, но своя рубашка ближе к телу", - подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Ивана Скорикова: Трамп согласился поддерживать Украину, чтобы Европа успела подготовиться к войне с Россией.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 17:30
Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит Угроза лишиться своей должности для главкома ВСУ Сырского на сегодняшний день миновала. Она была очень серьезной осенью прошлого года. Сейчас у Банковой нет поводов его убирать. Каких-то страшных поразок и зрад (поражения и предательств) сейчас нет. А к ползучему наступлению наших войск, постепенному освобождению территорий, они давно привыкли.
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