Росавиация к этому часу закрыла для полётов 15 аэропортов - 27.08.2026 Украина.ру
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Росавиация к этому часу закрыла для полётов 15 аэропортов
Росавиация к этому часу закрыла для полётов 15 аэропортов - 27.08.2026 Украина.ру
Росавиация к этому часу закрыла для полётов 15 аэропортов
Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в 15 аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 27 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
2026-08-27T03:07
2026-08-27T03:13
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росавиация
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Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 26 августа и в ночь на 27 августа вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи, Геленджика, Пензы, Саратова, Волгограда и Самары. Позже аэропорт Геленджика, Сочи и Пензы возобновили обслуживание рейсов.После полуночи Росавиация вновь закрыла на взлёт и посадку аэропорты Пензы и Сочи.К перечню закрытых к этому часу также добавились аэропорты Саранска (1:42 мск), Ульяновска (1:54 мск), Чебоксар (2:02 мск), Казани, Нижнекамска, Оренбурга (2:11 мск), Уфы (2:31 мск), Ижевска, Кирова и Перми (2:50 мск).Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ракетного удара формирований киевского режима по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Росавиация, Россия, аэропорт, аэропорты, Сочи, Пенза, Геленджик, Саратовская область, Саратовские авиалинии, Волгоградская область, Самара, Саранск, Ульяновская область, Казань, Татарстан, Оренбургская область, Оренбург, Уфа, краснодарский край, опасность, угроза, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Росавиация к этому часу закрыла для полётов 15 аэропортов

03:07 27.08.2026 (обновлено: 03:13 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в 15 аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 27 августа сообщает в канале на платформе "Макс"
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 26 августа и в ночь на 27 августа вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи, Геленджика, Пензы, Саратова, Волгограда и Самары. Позже аэропорт Геленджика, Сочи и Пензы возобновили обслуживание рейсов.
После полуночи Росавиация вновь закрыла на взлёт и посадку аэропорты Пензы и Сочи.
К перечню закрытых к этому часу также добавились аэропорты Саранска (1:42 мск), Ульяновска (1:54 мск), Чебоксар (2:02 мск), Казани, Нижнекамска, Оренбурга (2:11 мск), Уфы (2:31 мск), Ижевска, Кирова и Перми (2:50 мск).
Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ракетного удара формирований киевского режима по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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