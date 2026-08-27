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Росавиация к этому часу закрыла для полётов 15 аэропортов

Росавиация к этому часу закрыла для полётов 15 аэропортов - 27.08.2026 Украина.ру

Росавиация к этому часу закрыла для полётов 15 аэропортов

Временные ограничения на полёты из-за угрозы БПЛА к этому часу введены в 15 аэропортах. Об этом Росавиация в ночь на 27 августа сообщает в канале на платформе "Макс"

2026-08-27T03:07

2026-08-27T03:07

2026-08-27T03:13

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Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 26 августа и в ночь на 27 августа вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Сочи, Геленджика, Пензы, Саратова, Волгограда и Самары. Позже аэропорт Геленджика, Сочи и Пензы возобновили обслуживание рейсов.После полуночи Росавиация вновь закрыла на взлёт и посадку аэропорты Пензы и Сочи.К перечню закрытых к этому часу также добавились аэропорты Саранска (1:42 мск), Ульяновска (1:54 мск), Чебоксар (2:02 мск), Казани, Нижнекамска, Оренбурга (2:11 мск), Уфы (2:31 мск), Ижевска, Кирова и Перми (2:50 мск).Ранее сообщалось, что в Донецке в результате ракетного удара формирований киевского режима по району торгово-развлекательного центра "Донецк-сити" пострадали восемь мирных жителей.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 1:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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