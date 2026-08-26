"Пока не помрёт окончательно": Ищенко о циничных планах Европы относительно Украины - 26.08.2026 Украина.ру
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"Пока не помрёт окончательно": Ищенко о циничных планах Европы относительно Украины
"Пока не помрёт окончательно": Ищенко о циничных планах Европы относительно Украины - 26.08.2026 Украина.ру
"Пока не помрёт окончательно": Ищенко о циничных планах Европы относительно Украины
Европа будет использовать Украину, пока та окончательно не рухнет — Киев обходится Западу недорого, а воевать готов до последнего, давая иллюзию надежды. Старый Свет не откажется от такого удобного инструмента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-26T18:33
2026-08-26T18:29
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Отвечая на вопрос о том, что именно потеряет Европа после завершения конфликта, эксперт заявил, что Украина останется инструментом для Запада, пока не исчерпает себя полностью."И Украина в качестве инструмента, который еще позволяет Европе на что-то надеяться, будет работать. Пока не помрет окончательно", — добавил политолог.Он пояснил, что Европе выгодно использовать Киев: Украина стоит недорого, а воевать готова до последнего. "И Европа ещё надеется, что эта система позволит ей выйти из нынешней ситуации с победой, которая даст им больше, чем простое примирение с Востоком", — добавил Ищенко.При этом эксперт подчеркнул, что если Европа вовремя не переориентируется на Восток, она рискует остаться в проигрыше. Но пока, по его словам, Старый Свет продолжит эксплуатировать украинский ресурс. "Для этого Европе надо переориентировать свои экономические и политические приоритеты. Это непросто", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.Запад всё чаще воспринимает Владимира Зеленского как токсичный актив, способный довести до краха как Евросоюз, так и Украину. Подробнее об этом — в интервью "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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"Пока не помрёт окончательно": Ищенко о циничных планах Европы относительно Украины

18:33 26.08.2026
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Александр Максименко
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Европа будет использовать Украину, пока та окончательно не рухнет — Киев обходится Западу недорого, а воевать готов до последнего, давая иллюзию надежды. Старый Свет не откажется от такого удобного инструмента. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, что именно потеряет Европа после завершения конфликта, эксперт заявил, что Украина останется инструментом для Запада, пока не исчерпает себя полностью.
"И Украина в качестве инструмента, который еще позволяет Европе на что-то надеяться, будет работать. Пока не помрет окончательно", — добавил политолог.
Он пояснил, что Европе выгодно использовать Киев: Украина стоит недорого, а воевать готова до последнего. "И Европа ещё надеется, что эта система позволит ей выйти из нынешней ситуации с победой, которая даст им больше, чем простое примирение с Востоком", — добавил Ищенко.
При этом эксперт подчеркнул, что если Европа вовремя не переориентируется на Восток, она рискует остаться в проигрыше. Но пока, по его словам, Старый Свет продолжит эксплуатировать украинский ресурс. "Для этого Европе надо переориентировать свои экономические и политические приоритеты. Это непросто", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.
Запад всё чаще воспринимает Владимира Зеленского как токсичный актив, способный довести до краха как Евросоюз, так и Украину. Подробнее об этом — в интервью "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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